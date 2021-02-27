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    En iyi bilim kurgu filmlerinden biri olarak gösterilen District 9'nın devamı geliyor: District 10

    Bilim kurgu filmleri arasında önemli bir yere sahip olan başarılı film District 9 ya da Türkçe ismi ile Yasak Bölge 9'un yenisi geliyor. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    27 Şubat 2021, 10:00 (19 sa.)
    4,5b
    3
    15
    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    3

    En iyi bilim kurgu filmlerinden biri olarak gösterilen District 9'nın devamı geliyor: District 10
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    2009 yılında yayınlanan ve bilim kurgu filmlerinin en iyilerinden biri olarak tarihe geçen District 9'nın yönetmeni yeni film için müjdeyi verdi.

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    District 9 ya da Türkçesi ile Yasak Bölge 9'un yönetmeni ve senaristi Neill Blomkamp, Twitter üzerinden devam filmi District 10 için çalışmalara başladığını açıkladı. Neill Blomkamp şu anda Sharlto Copley ve Terri Tatchell ile film üzerinde çalıştıklarını söyledi. Bahsi geçen paylaşımı aşağıda bulabilirsiniz.

    Neill Blomkamp District 9'ın ardından Elysium ve Chappie gibi filmlerin üzerinde çalışmıştı. Yeni filmin senaryosuna yardım eden isimler Sharlto Copley ve Terri Tatchell, Distrcit 9 filminde de görev almıştı. Kısaca yeni filmin aynı isimlerden geldiğini söyleyebiliriz. Ancak yeni filmin yapıldığını bilmemiz dışında şu an için başka bir ayrıntı bilinmiyor maalesef.

    Neill Blomkamp 2013 yılında aklında District 9'ın devam filmi ile ilgili müthiş bir fikir olduğunu ancak ilk olarak yapmak istediği başka filmler olduğunu söylemişti. Sonunda sıra District 10'a geldiği için şahsi olarak mutlu olduğumu söyleyebilirim.



    https://www.ign.com/articles/district-10-in-the-works-district-9-creators Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    DonanımdanBihaber (C R) 18 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Güzel filmdi...
    Yanıtla +18
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    S sadrag 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu yönetmenin güzel bir tarzı var. Elysium ve Chappie de oldukça kalbur üstü filmler benim için. İzlememiş olanlara öneririm..
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    Biyturs_OnSr (B. B. A.) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tabi güzel bir bilim kurguydu ancak en iyilerden biri olarak gösterene kadar onlarca örnek var bence. Hikaye güzel, oyunculuklar da çok iyiydi ancak yine de bana tam tatmin edici bir film gibi gelmedi.
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    BlackGhost12 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sonunda.
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    Kartal Göz (Ölü Ceset) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çok iyi. Yıllardır bu filmin devamı gelir mi gelmez mi diye bekliyorduk. Başlığı da Sinema Bölümünde görünce eski konunun gereksiz yere hortlatılmışı sandım. Meğer yeni bir müjdeli ana sayfa haberiymiş.
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    Formani 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu adam elini neye atsa iptal oluyor
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    enrique 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    nihayet!!
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    M mahsur kalan adam (V ) 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    Mükemmel bir filmi
    [color=#333333]Sharlto Copley ve Neill Blomkamp süper ikli
    Tüm filmlerini izleyin izlettirin
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    Deswaaa (Sercan Toprak) 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sonun da ya devamı gelicek gelicek diye okadar bekledim hele şükür be
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    S sadrag 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu yönetmenin güzel bir tarzı var. Elysium ve Chappie de oldukça kalbur üstü filmler benim için. İzlememiş olanlara öneririm..
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    gokhanvai (Gökhan Tuna) 12 sa. ( Mesaj Silindi ) sadrag
    Muhteşem filmler.
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    Dr. X (Turgay POTTER) 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    20 yıldır yenisinin çıkmasını bekliyorum
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    gun (Gün Oksay) 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ben çok beğenmemiştim neden acaba ?
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    District 9, District 10 ve
    6 etiket daha devam filmi konusu ne zaman yayın tarihi oyuncular Bilim ve Teknoloji
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