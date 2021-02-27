En iyi bilim kurgu filmlerinden biri olarak gösterilen District 9'nın devamı geliyor: District 10

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2009 yılında yayınlanan ve bilim kurgu filmlerinin en iyilerinden biri olarak tarihe geçen District 9'nın yönetmeni yeni film için müjdeyi verdi.

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District 9 ya da Türkçesi ile Yasak Bölge 9'un yönetmeni ve senaristi Neill Blomkamp, Twitter üzerinden devam filmi District 10 için çalışmalara başladığını açıkladı. Neill Blomkamp şu anda Sharlto Copley ve Terri Tatchell ile film üzerinde çalıştıklarını söyledi. Bahsi geçen paylaşımı aşağıda bulabilirsiniz.

Neill Blomkamp District 9'ın ardından Elysium ve Chappie gibi filmlerin üzerinde çalışmıştı. Yeni filmin senaryosuna yardım eden isimler Sharlto Copley ve Terri Tatchell, Distrcit 9 filminde de görev almıştı. Kısaca yeni filmin aynı isimlerden geldiğini söyleyebiliriz. Ancak yeni filmin yapıldığını bilmemiz dışında şu an için başka bir ayrıntı bilinmiyor maalesef.

Neill Blomkamp 2013 yılında aklında District 9'ın devam filmi ile ilgili müthiş bir fikir olduğunu ancak ilk olarak yapmak istediği başka filmler olduğunu söylemişti. Sonunda sıra District 10'a geldiği için şahsi olarak mutlu olduğumu söyleyebilirim.

https://www.ign.com/articles/district-10-in-the-works-district-9-creators

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