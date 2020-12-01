Black Mirror'ın yaratıcısı Netflix için 2020 hakkında sahte belgesel (mockumentary) hazırlıyor

Sevilen ünlülerin ölümü, savaşlar, yangınlar, depremler ve elbette koronavirüs salgını derken 2020 yılı için her anlamda insanlık için fazlasıyla zor bir yıl oldu ve daha yılın bitmesine 1 ay var.

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Kimsenin uzunca süre unutamayacağı bir yıl olan 2020, çoğu insan tarafından Black Mirror dizisinde yaratılan distopyalara benzetildi. Şimdi de Netflix'in popüler dizilerinden olan Black Mirror'ın yaratıcısı yeni projesini duyurdu. Charlie Brooker, başarılı oyuncu Hugh Grant ile birlikte 2020 yılı için özel bir yapım hazırlıyor.

2020 yılında neler olduğuna odaklanacak olan bu yapım, mockumentary tarzında olacak yani sahte belgesel. The Office dizisi tarzında diyebiliriz. Şu an için çok fazla ayrıntı bilinmiyor ancak Hugh Grant'in yapımda itici bir tarihçiyi canlandıracağı söylenmiş.

Black Mirror dizisinin yayınlanan tüm bölümlerini şu anda Netflix'te bulabilirsiniz.

2020 yılının bitmesine 1 ay kaldı ve umuyoruz ki herkes en az hasarla bu yılı atlatır ve önümüzdeki yıl için de "gelen gideni aratır" durumu yaşanmaz.

https://deadline.com/2020/11/charlie-brooker-netflix-2020-mockumentary-1234634002/

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