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    Black Mirror'ın yaratıcısı Netflix için 2020 hakkında sahte belgesel (mockumentary) hazırlıyor

    Bilim kurgu dram türündeki Netflix'in en popüler işlerinden biri olan Black Mirror'ın yaratıcısı, dizi tadında geçirdiğimiz 2020 yılı için sahte belgesel hazırlayacak ya da diğer adı ile mockumentary.
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Black Mirror'ın yaratıcısı Netflix için 2020 hakkında sahte belgesel (mockumentary) hazırlıyor

    Sevilen ünlülerin ölümü, savaşlar, yangınlar, depremler ve elbette koronavirüs salgını derken 2020 yılı için her anlamda insanlık için fazlasıyla zor bir yıl oldu ve daha yılın bitmesine 1 ay var.

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    Kimsenin uzunca süre unutamayacağı bir yıl olan 2020, çoğu insan tarafından Black Mirror dizisinde yaratılan distopyalara benzetildi. Şimdi de Netflix'in popüler dizilerinden olan Black Mirror'ın yaratıcısı yeni projesini duyurdu. Charlie Brooker, başarılı oyuncu Hugh Grant ile birlikte 2020 yılı için özel bir yapım hazırlıyor.

    2020 yılında neler olduğuna odaklanacak olan bu yapım, mockumentary tarzında olacak yani sahte belgesel. The Office dizisi tarzında diyebiliriz. Şu an için çok fazla ayrıntı bilinmiyor ancak Hugh Grant'in yapımda itici bir tarihçiyi canlandıracağı söylenmiş.

    Black Mirror dizisinin yayınlanan tüm bölümlerini şu anda Netflix'te bulabilirsiniz.

    2020 yılının bitmesine 1 ay kaldı ve umuyoruz ki herkes en az hasarla bu yılı atlatır ve önümüzdeki yıl için de "gelen gideni aratır" durumu yaşanmaz.



    https://deadline.com/2020/11/charlie-brooker-netflix-2020-mockumentary-1234634002/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Rachsuchtig 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen SEO19ProjectManager
    Yanlış diziyi izlediniz herhalde. Her bölümde başka bir konu başka insanlar başka zamanlar var. Bağlantılı değil tam
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 3 hf. ( Mesaj Silindi )
    bu saçma diziye baktığımda !
    ütopik bir konuyu fazla uzatıyor !
    anladık la ! ne uzatıyorsun !
    bir şeyi fazla uzunca sürdürüyor.
    işte oradan sonrası baygınlık getiriyor.
    anca en iyi best bölümleri aratıp izlemiştim.
    onlar bile fazla uzun ve sıkıcıydı !
    ingiliz tarzı sinema film tekniği tarzı fazla ön planda
    resmen bayıyor zaten
    1 Yanıt Yanıtla
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    Rachsuchtig 2 hf. ( Mesaj Silindi ) SEO19ProjectManager
    Yanlış diziyi izlediniz herhalde. Her bölümde başka bir konu başka insanlar başka zamanlar var. Bağlantılı değil tam
    Yanıtla +6
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