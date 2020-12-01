Utah'ta bulunan gizemli monolitin ardından şimdi de Romanya'da başka bir monolit bulundu

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Geçtiğimiz haftalarda tüm mecralarda bir anda popüler olan Amerika'nın eyaletlerinden biri olan Utah'ta gizemli bir monolit bulunmuştu. Şimdi de bu monolitin bir benzerinden Romanya'da bulundu.

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Utah'ta bulunan bu monolit, helikopter ile oradan geçenler tarafından şans eseri fark edilmişti ve bir süredir orada olduğu düşünülüyordu. Monolotin gizemli bir şekilde ortaya çıkmasının ardından geçtiğimiz günlerde de monolit gizemli bir şekilde kayboldu. Olayla ilgili resmi bir açıklama yok ancak bölgeye çok fazla insan çektiği için yetkililerin kaldırdığı düşünülüyor.

Şimdi ise durum iyice garipleşti. Romanya'nın Piatra Neamt şehrinde Batca Doamnei Tepesi'nde bir monolit daha bulundu. The Mirror'ın haberine göre monolit 26 Kasım'da görülmüş. Yine monolitin nereden geldiği bilinmiyor ancak yetkililer, monolitin eski bir anıtın yakınında olduğu için onu oraya koymadan önce Romanya Kültür Bakanlığı'ndan izin alınması gerektiğini söylüyor. Yani komplo teorilerinin aksine bu monolit eğer oraya elle yerleştirildiyse ya Romanya Kültür Bakanlığı'nın haberi var ya da bir suç işlenmiş.

Yeni bulunan monolit, boy ve genel yapı olarak Utah'takinin birebir aynısı gibi ancak dış yüzeyi daha farklı. Monolitlerin ne olduğu resmi olarak açıklanmadı ancak bu monolitin de ardından şunu söyleyebiliriz: Ya film dizi gibi bir yapımın farklı bir reklam çalışmasına tanıklık ediyoruz ya da uzaylılar tarafından yavaş yavaş ele geçiriliyoruz.

https://comicbook.com/irl/news/new-mystery-monolith-discovered-europe-romania/

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