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    Utah'ta bulunan gizemli monolitin ardından şimdi de Romanya'da başka bir monolit bulundu

    Geçtiğimiz haftalarda gizemli bir şekilde Utah'ta bulunan monolitin ardından şimdi de başka bir monolit Romanya'da bulundu. Birbirlerinden biraz farklılar.
    3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
    7,9b
    1
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    Uzay
    Abone ol
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    12

    Utah'ta bulunan gizemli monolitin ardından şimdi de Romanya'da başka bir monolit bulundu
    Tam Boyutta Gör

    Geçtiğimiz haftalarda tüm mecralarda bir anda popüler olan Amerika'nın eyaletlerinden biri olan Utah'ta gizemli bir monolit bulunmuştu. Şimdi de bu monolitin bir benzerinden Romanya'da bulundu.

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    Utah'ta bulunan bu monolit, helikopter ile oradan geçenler tarafından şans eseri fark edilmişti ve bir süredir orada olduğu düşünülüyordu. Monolotin gizemli bir şekilde ortaya çıkmasının ardından geçtiğimiz günlerde de monolit gizemli bir şekilde kayboldu. Olayla ilgili resmi bir açıklama yok ancak bölgeye çok fazla insan çektiği için yetkililerin kaldırdığı düşünülüyor.

    Şimdi ise durum iyice garipleşti. Romanya'nın Piatra Neamt şehrinde Batca Doamnei Tepesi'nde bir monolit daha bulundu. The Mirror'ın haberine göre monolit 26 Kasım'da görülmüş. Yine monolitin nereden geldiği bilinmiyor ancak yetkililer, monolitin eski bir anıtın yakınında olduğu için onu oraya koymadan önce Romanya Kültür Bakanlığı'ndan izin alınması gerektiğini söylüyor. Yani komplo teorilerinin aksine bu monolit eğer oraya elle yerleştirildiyse ya Romanya Kültür Bakanlığı'nın haberi var ya da bir suç işlenmiş.

    Yeni bulunan monolit, boy ve genel yapı olarak Utah'takinin birebir aynısı gibi ancak dış yüzeyi daha farklı. Monolitlerin ne olduğu resmi olarak açıklanmadı ancak bu monolitin de ardından şunu söyleyebiliriz: Ya film dizi gibi bir yapımın farklı bir reklam çalışmasına tanıklık ediyoruz ya da uzaylılar tarafından yavaş yavaş ele geçiriliyoruz.



    https://comicbook.com/irl/news/new-mystery-monolith-discovered-europe-romania/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Editörün Seçimi Yorum
    Monolit vergisi kapıda
    Yorumu gör »     Legendh
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    labtek38 3 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Herkes monolitin ne olduğunu önceden de biliyormuş gibi mi yapacak. Bir tek ben mi bilmiyordum yani.
    3 Yanıt Yanıtla +38
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    ssbrutality (Okan Günaydın ) 3 hf. ( Mesaj Silindi )
    Geçtiğimiz haftalarda bulunan

    Geçtiğimiz haftalarda bulunan

    Geçtiğimiz haftalarda bulunan



    yine bulunan, bulunan..

    Bu ne la 40 kere ayni şeyi şeysi yaziyonuz
    Geçtiğimiz haftalarda bulunan Geçtiğimiz haftalarda bulunan Geçtiğimiz haftalarda bulunan yine bulunan, bulunan.. Bu ...
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    1 Yanıt Yanıtla +24
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    fotifoti (foti ) 3 hf. ( Mesaj Silindi )
    Herkes yastık altındaki monolitleri çıkarsın
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    Yorumlar (41) Yorum Yaz Forumda Gör
    napolyon94 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ben bi gerildim.
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    Oğuzhan/ (Oğuzhan ---) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    uzaydan gelen gizemli bir monolitsin bari ışık falan saç, böyle kuru kuruya olmuyor
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    Kartal Göz (Ölü Ceset) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Onu oraya her kim koyduysa dünyayı güzel troll'lüyor.
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    BZTRL (Ahmet Boztarla) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Türkiye'ye ne zaman gelir acaba
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    malifural (muhammed ali fural) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    bizden çalmışlar orhun anıtlarını 8. yüzyılda dikmişiz monolitin kralı. üzerine 2 kelam yazıda yazamamışlar tarih kültür olmayınca yazacak bir şey de yok adamlarda
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    erkanberk (Ali Günel) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Merhabalar Çorum Organize sanayide Yaşar usta ile bereber yaptık bunu. Kanarlarında kaynak ve çekiç izleri var. O kadar söyledim kaynak izi bırakma diye. Neyse sonraki monolit için daha özverili çalışıyoruz. yoğun talep var yetişemiyoruz.
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    derlemeler (Erhan Görmez) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Uzaylılar Türkiye'ye gelse fakirlikten uzay araçını kemirirler...
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    FRED BAKER (Tayfun D) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    la bunu daha yeni dikmişler oraya , baksana çevresini eştikleri toprak daha yerine oturmamış
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    furky86 (Furkan ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Cem Yılmaz’ın arog filminde göklerden düşen şeyin aynısı bu 😁
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    deathless73 (Bülent ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    haaaa tamamm monolith yaaa Romanyada da gözükmüşş bakk seenn:))
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