    ETS 2 Türkiye Anadolu Haritası DLC’sinden ilk video yayınlandı

    Euro Truck Simulator 2 (ETS 2) oyununa Türkiye'deki diğer şehirleri ekleyen yeni DLC'den ilk video yayınlandı. Türk oyun severler kendi şehirlerinde tır ve otobüs sürebilecek.

    ETS 2 Türkiye Anadolu Haritası DLC’sinden ilk video yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Türkiye’de en çok sevilen simülasyon oyunlarından Euro Truck Simulator 2 (ETS 2) için merakla beklenen haber geldi. Oyuna Türkiye Anadolu DLC'si (resmi ismi açıklanmadı) ile Türkiye’nin diğer şehirleri ekleniyor.

    IGN First etkinliği kapsamında Türkiye haritasının yeni bölümünden kısa bir video paylaşıldı. Videoda 1915 Çanakkale Köprüsü’nü ve Çanakkale’nin Lapseki ilçesinin bir bölümü görüyoruz. 

    ETS 2 Türkiye Anadolu Haritası DLC’sinden ilk video yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Daha önce 2019'da çıkış yapan Road to the Black Sea DLC’si ile Türkiye’nin Avrupa kıtasında yer alan İstanbul, Edirne ve Tekirdağ şehirleri oyuna eklenmişti. Şimdi ilk defa Asya'dan bir sahne paylaşıldı. Oyunun geliştiricisi SCS Software tarafından henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Bu nedenle yeni harita DLC’sinde Türkiye’den hangi şehirlerin yer alacağını bilmiyoruz.

    ETS 2 Türkiye DLC'sinin 2028'de çıkması bekleniyor

    Türkiye Anadolu DLC’si olarak adlandırılması beklenen yeni harita paketinin 2028 yılında çıkış yapması bekleniyor. Her sene yeni bir harita DLC’si yayımlayan SCS, 2026’da İzlanda, 2027’de ise İrlanda DLC’si yayımlayacak.

    Türkiye'deki otogarlardan yolcu taşımacılığı yapılacak

    ETS 2’nin Türkiye haritasında tır sürüşünün yanı sıra otobüsler ile şehirler arası yolcu taşımacılığı yapılabilecek. Türkiye’deki otogarlar oyuna eklenecek. Oyuna otobüs sürme özelliği kazandıran ETS 2 Coaches DLC’si ile birlikte yeni Türkiye harita güncellemesi, oyunun bugüne kadarki en büyük güncellemelerinden biri olacak. Daha fazla detay için SCS’nin resmi duyurusunu beklememiz gerekiyor.

    ETS 2 yüzde 75 oranında indirimde

    Steam'de 13 Nisan'a kadar devam eden indirim kapsamında ETS 2'nin fiyatı yüzde 75 indirimle 10,09 dolardan 2,52 dolara düştü. İstanbul, Edirne ve Tekidağ'ın yer aldığı Road to the Black Sea DLC'si yüzde 50 indirimle 9,08 dolardan 4,54 dolara indi. 

