ETS 2 Türkiye Anadolu Haritası DLC’sinden ilk video yayınlandı

IGN First etkinliği kapsamında Türkiye haritasının yeni bölümünden kısa bir video paylaşıldı. Videoda 1915 Çanakkale Köprüsü’nü ve Çanakkale’nin Lapseki ilçesinin bir bölümü görüyoruz.
ETS 2 Türkiye DLC'sinin 2028'de çıkması bekleniyor
Türkiye Anadolu DLC’si olarak adlandırılması beklenen yeni harita paketinin 2028 yılında çıkış yapması bekleniyor. Her sene yeni bir harita DLC’si yayımlayan SCS, 2026’da İzlanda, 2027’de ise İrlanda DLC’si yayımlayacak.
Türkiye'deki otogarlardan yolcu taşımacılığı yapılacak
ETS 2’nin Türkiye haritasında tır sürüşünün yanı sıra otobüsler ile şehirler arası yolcu taşımacılığı yapılabilecek. Türkiye’deki otogarlar oyuna eklenecek. Oyuna otobüs sürme özelliği kazandıran ETS 2 Coaches DLC’si ile birlikte yeni Türkiye harita güncellemesi, oyunun bugüne kadarki en büyük güncellemelerinden biri olacak. Daha fazla detay için SCS’nin resmi duyurusunu beklememiz gerekiyor.
ETS 2 yüzde 75 oranında indirimde
Steam'de 13 Nisan'a kadar devam eden indirim kapsamında ETS 2'nin fiyatı yüzde 75 indirimle 10,09 dolardan 2,52 dolara düştü. İstanbul, Edirne ve Tekidağ'ın yer aldığı Road to the Black Sea DLC'si yüzde 50 indirimle 9,08 dolardan 4,54 dolara indi.
Pentagona gönderin askeri amaçlı kullansın hemen
biz kontrolün bizde olmasını isteriz burda tutmaz