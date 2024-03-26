Black Shark, iPhone için powerbank duyurdu

Tam Boyutta Gör Bugüne kadar Android ekosistemine yönelik olarak akıllı telefonlar ve aksesuarlar geliştirdiğini gördüğümüz Black Shark oyuncu markası, bu kez iPhone kullanıcılarını temel alan bir powerbank ile karşımızda.

Black Shark Blade 2 özellikleri ve fiyatı

Black Shark Blade 2 taşınabilir şarj istasyonu, MagSafe benzeri 12N manyetik çember sunuyor. Bu sayede iPhone 12 ve sonrası telefonları kolay bir şekilde şarj edebiliyor. Ayrıca 15W kablosuz şarjı sayesssinde Android telefonlar ile de kullanılabiliyor. USB çıkışları ile de tüm uyumlu cihazları şarj edebiliyor.

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8.5mm kalınlığında olan istasyon firmanın en ince ürünü. Aynı anda kablolu ve kablosuz şarj edebiliyor. 9 farklı güvenlik teknolojisi ile aşırı ısınma, aşırı voltaj gibi risklere karşı da koruma sağlıyor. Black Shark Blade 2 modeli 5000mAh/10000mAh kapasite ile 21$ ve 44$ fiyat etiketine sahip.

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Black Shark Blade 2 özellikleri ve fiyatı