Kospet Tank T3 Ultra dayanıklılık odaklı akıllı saat tanıtıldı

Tam Boyutta Gör Ülkemizde de önemli bir kitlesi olan Kospet markasının dayanıklılık odaklı Tank serisi yenilendi. Kospet Tank T3 Ultra modeli adından da anlaşılacağı üzere tank sağlamlığına odaklanıyor.

Kospet Tank T3 Ultra özellikleri ve fiyatı

Kospet Tank T3 Ultra modeli 1.43 inçlik AMOLED ekran ile geliyor. Ekran Gorilla Glass 3 ile korunurken, MIL-STD-810H sertifikası için de akıllı saat 15 farklı dayanıklılık testinden geçer not almayı başarmış.

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Gece ve gündüz uykusunu ölçen akıllı saat Bluetooth görüşmelerini de destekliyor. Standart yaşam ölçümleri yanında yükseklik ölçer ve pusula da var. Her zaman açık ekran ile 5 gün, standart kullanımda 15 gün, enerji tasarrufunda ise 30 güne kadar kullanılabiliyor. Çift bant GPS açıksa bu süreler daha da düşüyor. 500’den fazla teması da olan Kospet Tank T3 Ultra modeli 120$ fiyat etiketine sahip. Bu serinin önceki modelleri de ülkemize gelmişti.

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Kospet Tank T3 Ultra tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı