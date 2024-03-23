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    Anlık Bildirim

    Kospet Tank T3 Ultra dayanıklılık odaklı akıllı saat tanıtıldı

    Kospet Tank T3 Ultra akıllı saat modeli tam 15 farklı dayanıklılık testini başarıyla geçerken çift bant GPS, yükseklik ölçer, Bluetooth görüşme gibi özelliklerle geliyor.
    Kospet Tank T3 Ultra Tam Boyutta Gör
    Ülkemizde de önemli bir kitlesi olan Kospet markasının dayanıklılık odaklı Tank serisi yenilendi. Kospet Tank T3 Ultra modeli adından da anlaşılacağı üzere tank sağlamlığına odaklanıyor.

    Kospet Tank T3 Ultra özellikleri ve fiyatı

    Kospet Tank T3 Ultra modeli 1.43 inçlik AMOLED ekran ile geliyor. Ekran Gorilla Glass 3 ile korunurken, MIL-STD-810H sertifikası için de akıllı saat 15 farklı dayanıklılık testinden geçer not almayı başarmış.

    Gece ve gündüz uykusunu ölçen akıllı saat Bluetooth görüşmelerini de destekliyor. Standart yaşam ölçümleri yanında yükseklik ölçer ve pusula da var. Her zaman açık ekran ile 5 gün, standart kullanımda 15 gün, enerji tasarrufunda ise 30 güne kadar kullanılabiliyor. Çift bant GPS açıksa bu süreler daha da düşüyor. 500’den fazla teması da olan Kospet Tank T3 Ultra modeli 120$ fiyat etiketine sahip. Bu serinin önceki modelleri de ülkemize gelmişti.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Bat-Man 1 gün önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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