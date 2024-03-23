Kospet Tank T3 Ultra dayanıklılık odaklı akıllı saat tanıtıldı

Kospet Tank T3 Ultra özellikleri ve fiyatı
Kospet Tank T3 Ultra modeli 1.43 inçlik AMOLED ekran ile geliyor. Ekran Gorilla Glass 3 ile korunurken, MIL-STD-810H sertifikası için de akıllı saat 15 farklı dayanıklılık testinden geçer not almayı başarmış.
Gece ve gündüz uykusunu ölçen akıllı saat Bluetooth görüşmelerini de destekliyor. Standart yaşam ölçümleri yanında yükseklik ölçer ve pusula da var. Her zaman açık ekran ile 5 gün, standart kullanımda 15 gün, enerji tasarrufunda ise 30 güne kadar kullanılabiliyor. Çift bant GPS açıksa bu süreler daha da düşüyor. 500’den fazla teması da olan Kospet Tank T3 Ultra modeli 120$ fiyat etiketine sahip. Bu serinin önceki modelleri de ülkemize gelmişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.