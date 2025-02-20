OnePlus Watch 3 daha büyük ve parlak ekranla geliyor

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Tam Boyutta Gör Uzun kullanım süresi, hassas konumlama desteği, dış ortamlarda yüksek görünürlük sunan ekran, check-up tarzında kullanıcı sağlığı analizi gibi özelliklerle OnePlus Watch 3 akıllı saat modeli resmiyet kazandı.

OnePlus Watch 3 özellikleri ve fiyatı

OnePlus Watch 3 akıllı saat modeli 1.5 inçlik LTPO AMOLED ekranla geliyor. 2200 nit parlaklığa ulaşan ekran, aydınlık ortamlarda etkili bir görüş sağlıyor. Kenar kısımdaki hareketli taç tekerleği daha kolay gezinti sunuyor.

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Snapdragon W5 yongası ile daha akıcı bir sistem sunulurken, WearOS 5 işletim sisteminin yanında hafif görevler için gerçek zamanlı bir işletim sistemi daha bulunuyor. 32GB kapasite özellikle müzik severler için ideal.

60 saniyelik check-up özelliği, aldığı verilerle nabız, kandaki oksijen, sıcaklık, uyku kalitesi ve kalp sağlığı hakkında hızlı bir bildirim yapabiliyor. 100 farklı spor modunu destekleyen saat, dairesel GPS anteni ile daha doğru konumlama sağlıyor.

Tek şarj ile standart kullanımda 5 gün kullanılabilen saat, yoğun kullanımda 2 günlük süre sunuyor. Tasarruf modu ise bu süreyi 16 güne çıkarıyor. OnePlus Watch 3 akıllı saat modeli 349 Euro gibi oldukça yüksek bir fiyat etiketine sahip.

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