Xiaomi'den üzücü haber: Reklamları devre dışı bırakmayı kolaylaştırmayacak

Xiaomi kullanıcılarını sevince boğan bu gelişme hakkında kötü haberler var. Zira şirket bu özelliği HyperOS'a yakın gelecekte eklemeyi düşünmediğini açıkladı. Fakat Çinli dev, kullanıcı deneyimini iyileştirmek için önceden yüklenmiş uygulama sayısını azaltacacak. En azından bu açıdan kullanıcıları memnun etmeye çalışacak gibi gözüküyor.
Başka bahara kaldı
Xiaomi konuyla ilgili olarak Android Authority internet sitesine yaptığı açıklamada "Felsefemiz tüm kullanıcılarımız için kolay erişilebilir ve faydalı değişiklikler yapmak olduğundan, şu an için yalnızca az sayıda kullanıcının keşfedip kullanacağı bir seçeneği eklemeyi planlamıyoruz" ifadelerini kullandı.
Mevcut Xiaomi akıllı telefon kullanıcıları da reklamları kapatabiliyor. Ancak bunun için birkaç farklı adım izlemeleri gerek. Dolayısı ile Xiaomi'nin reklamları tek dokunuşla kapatacak bir düğme eklemesi bu süreci büyük ölçüde kolaylaştıracaktı. Görünüşe bakılırsa kullanıcıların bunun için uzun bir süre beklemesi gerekecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.