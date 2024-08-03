Xiaomi'den üzücü haber: Reklamları devre dışı bırakmayı kolaylaştırmayacak

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Hatırlayacağınız üzere geçen ay Xiaomi'nin, akıllı telefonlarında yer alan reklamları kapatmayı daha basit hale getireceğine yönelik haberler çıkmıştı. Çinli şirketin Ayarlar menüsüne "Sistem uygulamalarındaki reklamlar" adlı bir düğme ekleyeceği ve kullanıcıların tek bir dokunuşla HyperOS'taki tüm reklamları kapatabileceği bildirildi.

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Xiaomi kullanıcılarını sevince boğan bu gelişme hakkında kötü haberler var. Zira şirket bu özelliği HyperOS'a yakın gelecekte eklemeyi düşünmediğini açıkladı. Fakat Çinli dev, kullanıcı deneyimini iyileştirmek için önceden yüklenmiş uygulama sayısını azaltacacak. En azından bu açıdan kullanıcıları memnun etmeye çalışacak gibi gözüküyor.

Başka bahara kaldı

Xiaomi konuyla ilgili olarak Android Authority internet sitesine yaptığı açıklamada "Felsefemiz tüm kullanıcılarımız için kolay erişilebilir ve faydalı değişiklikler yapmak olduğundan, şu an için yalnızca az sayıda kullanıcının keşfedip kullanacağı bir seçeneği eklemeyi planlamıyoruz" ifadelerini kullandı.

Mevcut Xiaomi akıllı telefon kullanıcıları da reklamları kapatabiliyor. Ancak bunun için birkaç farklı adım izlemeleri gerek. Dolayısı ile Xiaomi'nin reklamları tek dokunuşla kapatacak bir düğme eklemesi bu süreci büyük ölçüde kolaylaştıracaktı. Görünüşe bakılırsa kullanıcıların bunun için uzun bir süre beklemesi gerekecek.

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