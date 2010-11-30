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BlackBerry 8980 görüntülendi

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
15,1b
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3
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Kanada merkezli Research In Motion firması tarafından üretilen BlackBerry telefon ailesine yeni bir model daha geliyor. 8980 model adını taşıyan yeni BlackBerry'e ait ilk detaylar Federal İletişim Komisyonu'nun internet sitesinde ortaya çıktı. Curve 8900 modelinin devamı olarak hazırlanan yeni model, tasarım olarak BlackBerry 9700 ile önemli benzerlikler gösteriyor. Dört bant GSM desteği ile birlikte 802.11n WiFi donanımına sahip olan telefonda 3.2MP çözünürlüğünde Flash destekli kameraya yer veriliyor.

Henüz resmi olarak açıklanmasa da kullanım kılavuzda yer alan bazı bilgilere göre yeni çıkan BlackBerry OS 6 yerine OS 5 ile geleceği konuluşan BlackBerry 8980'nin ne zaman ve hangi fiyat seviyesinden satışa sunulacağı henüz açıklanmadı.


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nassair 9 yıl
uygun bir fiyattan sürerlerse belki bi şansı olur...cidden kaba duruyor
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BarGoS 9 yıl
blackberry nin en düşük modeli olucak bu. fiyatıda uygun olur sanırım.az parası olana güzel bi alet
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spaydix 9 yıl
one kalınlık yaw utanmasalar 2.5 cm yapıcaklar
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