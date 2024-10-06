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Tam Boyutta Gör Vivo X200 serisinin lansmanına sadece birkaç gün kaldı ve lansman öncesinde sızıntılar artıyor. X200 modellerinin fiyatını ortaya koyan son sızıntının ardından, serinin kompakt modeli Vivo X200 Pro Mini'nin ilk canlı görüntüleri ortaya çıktı.

Vivo X200 Pro Mini'nin isminde mini olsa da aslında o kadar da küçük bir telefon değil. Galaxy S24 ve iPhone 16 boyutlarına sahip olan telefonun ekranı 6,3 inç büyüklüğünde. Ancak son yıllarda büyük ekranlı amiral gemisi telefonlar sunan Vivo için bir ilk diyebiliriz.

Fotoğrafa baktığımızda telefonun çıkıntı, yuvarlak bir kamera modülüne sahip olduğunu görüyoruz. Bu anlamda X200 Pro'nun küçük bir kardeşi gibi görünüyor. Bu kamera adasında Zeiss destekli bir telefoto modülü de dahil olmak üzere üç arka kamera yer alıyor.

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Vivo X200 Pro Mini özellikleri

Vivo X200 Pro Mini, 120 Hz yenileme hızı ve 1,5K çözünürlüğe sahip 6,3 inç büyüklüğünde LTPO OLED ekrana sahip olacak. Telefonun X200 ve X200 Pro'ya benzer şekilde Dimensity 9400 yonga setinden güç alması bekleniyor.

Pro Mini'nin ayrıca, 50 MP Sony LYT-818 ana kamera, 50 MP ultra geniş lens ve 200 MP periskop telefoto kameradan oluşması beklenen Pro modelinin kurulumuna sahip olması muhtemel.

Android 15 tabanlı OriginOS 5 ile birlikte gelmesi beklenen telefon, daha gelişmiş yapay zeka yetenekleri sunacak.

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Vivo X200 Pro mini'nin gerçek fotoğrafları ortaya çıktı