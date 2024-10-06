Vivo X200 Pro mini'nin gerçek fotoğrafları ortaya çıktı

Vivo X200 Pro Mini'nin isminde mini olsa da aslında o kadar da küçük bir telefon değil. Galaxy S24 ve iPhone 16 boyutlarına sahip olan telefonun ekranı 6,3 inç büyüklüğünde. Ancak son yıllarda büyük ekranlı amiral gemisi telefonlar sunan Vivo için bir ilk diyebiliriz.
Vivo X200 Pro Mini özellikleri
Vivo X200 Pro Mini, 120 Hz yenileme hızı ve 1,5K çözünürlüğe sahip 6,3 inç büyüklüğünde LTPO OLED ekrana sahip olacak. Telefonun X200 ve X200 Pro'ya benzer şekilde Dimensity 9400 yonga setinden güç alması bekleniyor.
Pro Mini'nin ayrıca, 50 MP Sony LYT-818 ana kamera, 50 MP ultra geniş lens ve 200 MP periskop telefoto kameradan oluşması beklenen Pro modelinin kurulumuna sahip olması muhtemel.
Android 15 tabanlı OriginOS 5 ile birlikte gelmesi beklenen telefon, daha gelişmiş yapay zeka yetenekleri sunacak.Kaynakça https://weibo.com/5854913492/OA8YlBAFI?refer_flag=1001030103_ https://www.gizmochina.com/2024/10/05/vivo-x200-pro-mini-first-live-images-reveal-a-chunky-camera-bump/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.