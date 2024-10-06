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    Vivo X200 Pro Mini'nin gerçek fotoğrafları ortaya çıktı

    Vivo X200 serisinin lansmanına sadece birkaç gün kaldı ve lansman öncesinde sızıntılar artıyor. Serinin kompakt modeli olan Vivo X200 Pro Mini'nin ilk canlı görüntüleri ortaya çıktı.
    Vivo X200 Pro mini'nin gerçek fotoğrafları ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Vivo X200 serisinin lansmanına sadece birkaç gün kaldı ve lansman öncesinde sızıntılar artıyor. X200 modellerinin fiyatını ortaya koyan son sızıntının ardından, serinin kompakt modeli Vivo X200 Pro Mini'nin ilk canlı görüntüleri ortaya çıktı.

    Vivo X200 Pro Mini'nin isminde mini olsa da aslında o kadar da küçük bir telefon değil. Galaxy S24 ve iPhone 16 boyutlarına sahip olan telefonun ekranı 6,3 inç büyüklüğünde. Ancak son yıllarda büyük ekranlı amiral gemisi telefonlar sunan Vivo için bir ilk diyebiliriz.

    Vivo X200 Pro mini'nin gerçek fotoğrafları ortaya çıktı
    Fotoğrafa baktığımızda telefonun çıkıntı, yuvarlak bir kamera modülüne sahip olduğunu görüyoruz. Bu anlamda X200 Pro'nun küçük bir kardeşi gibi görünüyor. Bu kamera adasında Zeiss destekli bir telefoto modülü de dahil olmak üzere üç arka kamera yer alıyor.

    Vivo X200 Pro mini'nin gerçek fotoğrafları ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Vivo X200 Pro Mini özellikleri

    Vivo X200 Pro Mini, 120 Hz yenileme hızı ve 1,5K çözünürlüğe sahip 6,3 inç büyüklüğünde LTPO OLED ekrana sahip olacak. Telefonun X200 ve X200 Pro'ya benzer şekilde Dimensity 9400 yonga setinden güç alması bekleniyor.

    Pro Mini'nin ayrıca, 50 MP Sony LYT-818 ana kamera, 50 MP ultra geniş lens ve 200 MP periskop telefoto kameradan oluşması beklenen Pro modelinin kurulumuna sahip olması muhtemel.

    Android 15 tabanlı OriginOS 5 ile birlikte gelmesi beklenen telefon, daha gelişmiş yapay zeka yetenekleri sunacak.

    Kaynakça https://weibo.com/5854913492/OA8YlBAFI?refer_flag=1001030103_ https://www.gizmochina.com/2024/10/05/vivo-x200-pro-mini-first-live-images-reveal-a-chunky-camera-bump/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 3 hafta önce

    çöp

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    onderweb 4 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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