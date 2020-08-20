BlackBerry pazara geri dönüyor

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Akıllı telefon pazarının erken dönemlerinde en popüler üreticilerden olan BlackBerry, olgunlaşan ve değişen teknolojilere fazla direnemedi. Bir ara dokunmatik ekran ve yeni bir işletim sistemi ile piyasaya çıksa da iOS ve Android hakimiyeti karşısında tutunamadı. Firma isim hakkını devrederek donanım işinden tamamen çekilmiş ve Çinli TCL üretimi üzerine almıştı.

Geri dönüyor

TCL bir süre dikkat çekici BlackBerry telefonları üretse de kendi ismiyle pazara girmeye hazırlandığı için ağırlığını bu tarafa verdi ve lisans yenilemedi. Aynı dönemde lisans alan diğer firmalar da üretim yapmadığı için yeni bir model ortaya çıkmadı.

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Gelen bilgilere göre OnwardMobility firması BlackBerry ile yeni bir lisans anlaşması imzaladı. Böylece firma BlackBerry telefonlarının tasarımı, üretimi ve pazarlaması hakkını elde etmiş oldu.

OnwardMobility özellikle 5G furyasının büyümeye başladığı dönemde BlackBerry markasını en iyi şekilde kullanmayı planlıyor. Firma 5G ve fiziksel klavye barındıran modeller ile piyasaya giriş yapacak. Belirlenen tarih ise 2021.

BlackBerry yeni macerasıyla pazarda ne kadar başarılı olacak merak konusu. Tüketiciler artık büyük ekranlı ve hatta katlanabilir telefonlara ilgi gösteriyor. Fiziksel klavye haliyle ekranı küçültüyor ve telefonu daha kalın hale getirebiliyor.

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