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    BlackBerry pazara geri dönüyor

    OnwardMobility ile BlackBerry arasında yapılan yeni bir lisans anlaşması kapsamında gelecek yıl 5G ve fiziksel klavyeli BlackBerry marka telefonları görme şansımız olacak.
    1 gün
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    Cep Tel...
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    BlackBerry pazara geri dönüyor
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    Akıllı telefon pazarının erken dönemlerinde en popüler üreticilerden olan BlackBerry, olgunlaşan ve değişen teknolojilere fazla direnemedi. Bir ara dokunmatik ekran ve yeni bir işletim sistemi ile piyasaya çıksa da iOS ve Android hakimiyeti karşısında tutunamadı. Firma isim hakkını devrederek donanım işinden tamamen çekilmiş ve Çinli TCL üretimi üzerine almıştı.

    Geri dönüyor

    TCL bir süre dikkat çekici BlackBerry telefonları üretse de kendi ismiyle pazara girmeye hazırlandığı için ağırlığını bu tarafa verdi ve lisans yenilemedi. Aynı dönemde lisans alan diğer firmalar da üretim yapmadığı için yeni bir model ortaya çıkmadı.

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    Ayrıca Bkz. "Elephone en uygun fiyatlı kamera telefonunu duyurdu"

    Gelen bilgilere göre OnwardMobility firması BlackBerry ile yeni bir lisans anlaşması imzaladı. Böylece firma BlackBerry telefonlarının tasarımı, üretimi ve pazarlaması hakkını elde etmiş oldu.

    OnwardMobility özellikle 5G furyasının büyümeye başladığı dönemde BlackBerry markasını en iyi şekilde kullanmayı planlıyor. Firma 5G ve fiziksel klavye barındıran modeller ile piyasaya giriş yapacak. Belirlenen tarih ise 2021.

    BlackBerry yeni macerasıyla pazarda ne kadar başarılı olacak merak konusu. Tüketiciler artık büyük ekranlı ve hatta katlanabilir telefonlara ilgi gösteriyor. Fiziksel klavye haliyle ekranı küçültüyor ve telefonu daha kalın hale getirebiliyor.



    https://www.techpowerup.com/271166/apple-hits-usd-2-trillion-valuation-mark-just-2-years-after-it-hit-usd-1-trillion Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    celik44 (hmt çlk) 1 gün en beğenilen
    Hesap makinesi ile mi?
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    murat1407 (Murat Emirhan) 13 sa.
    Hey gidi BBM az mı kız düşürdük :)
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    Paetzold (R S) 16 sa.
    İşler zorlaştı reyis artık.
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    travmasurgeon (erhan joker) 18 sa. (düzenlendi)
    Going 2022
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    okancukur 1 gün
    söyleyin dönmesin biz iyiydik böyle
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    por favor (ssena arıkuşu) 1 gün
    Doyamadı yenilgiye.
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    xxxx1 (cem mare) 1 gün (düzenlendi)
    Tcl tam fiyasko oldu. BlackBerry e katkısı sıfır.







    BlackBerry güncel chipset ve android sürümüne giydirecegi güvenlik yazılımı ile fiziksel touchpad li klavyeleri kemik kitlesi tarafindan mutlaka destek görecektir.BlackBerry kullanan bilir!







    Ayrıca yazı eksik, Onward mobilitiy hakkinda yazida mutlaka yer verilmesi gerekirdii! Referansları,Nerelidir ,kimdir ,necidir vs .
    Yanıtla +1
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    ugurcankorkmaz (Uğur Can Korkmaz) 1 gün
    Bekliyorum.
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    akçaevren (akça evren) 1 gün
    bu telefonu görünce genlik zamanlarım geldi aklıma ilk çıktığında almak için ne çırpınmıştım havalıydı :)
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    celik44 (hmt çlk) 1 gün en beğenilen
    Hesap makinesi ile mi?
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    kalfatt (Abdullatif Çakır) 1 gün
    fiziksel klavyeli ioslu bir blackberry olsa başka telefon almazdım. hem dokunmatik hemde klavyeli olucak. Yeni ipad prolarda deneyimleyen herkes hayran kalıyor. ekranla uğraşmak çok gereksiz.
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    4247 kez okundu.
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