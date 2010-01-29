Blackberry Tour 9650 geliyor

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Amerika'da en çok tercih edilen akıllı telefon Blackberry'nin yeni modeli Tour 9650'nin yakında satışa sunulacağı kesinleşti. Üretici RIM (Research In Motion), Facebook'daki Blackberry Live hesabından yayınladığı mesajla, şu an piyasada satışta olan Tour 9630'un yeni modeli Tour 9650 önümüzdeki dönemde raflardaki yerini alacağını açıkladı. Tour'un halefi Tour 9650'nin kış bitmeden satışa sunulacağı bekleniyordu.

RIM, Tour'daki trackball sorunlarını göz önüne alarak, kimi kaynaklarça Essex ve Tour 2 adıyla da anılan 9650'da işaretleme birimi olarak optik trackpad'i tercih etmiş ve Wi-Fi radyo özelliği eklemiş. Bunun yanı sıra Tour 9650'nin GPS, 3.2 Megapiksel çözünürlüğündeki kamera gibi standart diyebileceğimiz özellikleri de bünyesinde barındırıyor.

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Essex 2 adıyla da anılan Blackberry Tour 9650