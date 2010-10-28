Blackberry'nin cesur ailesinin en yeni üyesi Bold 9780 lanse edildi

İstanbul'lu Mike Laziridis tarafından kurulan ve akıllı telefon pazarının en büyük oyuncularının başında gelen Research In Motion'ın son yıllardaki en popüler akıllı telefonu şüphesiz Blackberry Bold. İlk olarak Blackberry 9000 olarak 2008 yılında satışa sunulan Bold, firmanın akıllı telefon pazarında üst sıralara tırmanmasında büyük rol oynadı. Ardından gelen 9700 ve 9650 ile Bold ailesini temel çizgilerini koruyarak genişleten Research In Motion, uzun süredir beklenen 9780'i sonunda resmileştirdi.

RIM'in en yeni Blackberry'si Bold 9780; birçok özelliğiyle diğer kardeşleri 9650 ve 9700 ile benzerlik gösteriyor. Fiziksel özellikleriyle (109x60x14 mm ve 122gf ağırlık) 9700 ile; 480x360 piksel çözünürlüğünde görüntü sağlayan ekranıyla da yine 9700 ve 9650 ile benzerlik gösteren 9780'nin 5 megapiksellik otomatik netlemeli kameraya sahip olması; kardeşlerine üstünlük kurduğu alanlardan biri oluyor. Fakat telefonun en çok dikkat çeken revizyonu ise işletim sisteminde ve buna bağlı olarak belleğinde yapılmış. WebKit tabanlı internet tarayıcısı, sosyal ağlara verdiği destek ve yeni arayüzüyle öne çıkan Blackberry OS 6 işletim sistemiyle gelen telefon; üzerinde 512MB'lık bellek bulunduruyor. Kutu içeriğinden 2GB'lık hafıza kartı çıkan telefonun; depolama alanıysa microSD kart girişiyle 32GB'a kadar arttırılabiliyor. Bold 9780, 1500mAHR'lik bataryasından sağladığı enerji ile GSM ağında 22 güne kadar bekleme ve 6 saate kadar konuşma; UMTS ağındaysa 17 güne kadar bekleme ve 6 saate kadar konuşma süresi sunarken; 36 saate kadar da müzik oynatabiliyor.

İşaretleme birimi olarak Bold'un son iki üyesindeki gibi Trackpad'e sahip olan Bold 9780; GPS, Bluetooth 2.1 ve Wi-Fi 802.11 b/g kablosuz bağlantı desteğinin yanı sıra, UMA desteği sayesinde kullanıcılara Wi-Fi üzerinden mobil servisleri kullanabilme imkanı da sunuyor (UMA için şebeke operatörünün desteği gereklidir).

RIM'den yapılan açıklamaya göre; Bold ailesinin en yeni ve en güçlü üyesi, Kasım ayından itibaren dünya genelinde satışa sunulacak.