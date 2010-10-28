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Blackberry'nin cesur ailesinin en yeni üyesi Bold 9780 lanse edildi

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
17,5b
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36
Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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Blackberry'nin cesur ailesinin en yeni üyesi Bold 9780 lanse edildi
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İstanbul'lu Mike Laziridis tarafından kurulan ve akıllı telefon pazarının en büyük oyuncularının başında gelen Research In Motion'ın son yıllardaki en popüler akıllı telefonu şüphesiz Blackberry Bold. İlk olarak Blackberry 9000 olarak 2008 yılında satışa sunulan Bold, firmanın akıllı telefon pazarında üst sıralara tırmanmasında büyük rol oynadı. Ardından gelen 9700 ve 9650 ile Bold ailesini temel çizgilerini koruyarak genişleten Research In Motion, uzun süredir beklenen 9780'i sonunda resmileştirdi.

RIM'in en yeni Blackberry'si Bold 9780; birçok özelliğiyle diğer kardeşleri 9650 ve 9700 ile benzerlik gösteriyor. Fiziksel özellikleriyle (109x60x14 mm ve 122gf ağırlık) 9700 ile; 480x360 piksel çözünürlüğünde görüntü sağlayan ekranıyla da yine 9700 ve 9650 ile benzerlik gösteren 9780'nin 5 megapiksellik otomatik netlemeli kameraya sahip olması; kardeşlerine üstünlük kurduğu alanlardan biri oluyor. Fakat telefonun en çok dikkat çeken revizyonu ise işletim sisteminde ve buna bağlı olarak belleğinde yapılmış. WebKit tabanlı internet tarayıcısı, sosyal ağlara verdiği destek ve yeni arayüzüyle öne çıkan Blackberry OS 6 işletim sistemiyle gelen telefon; üzerinde 512MB'lık bellek bulunduruyor. Kutu içeriğinden 2GB'lık hafıza kartı çıkan telefonun; depolama alanıysa microSD kart girişiyle 32GB'a kadar arttırılabiliyor. Bold 9780, 1500mAHR'lik bataryasından sağladığı enerji ile GSM ağında 22 güne kadar bekleme ve 6 saate kadar konuşma; UMTS ağındaysa 17 güne kadar bekleme ve 6 saate kadar konuşma süresi sunarken; 36 saate kadar da müzik oynatabiliyor.

İşaretleme birimi olarak Bold'un son iki üyesindeki gibi Trackpad'e sahip olan Bold 9780; GPS, Bluetooth 2.1 ve Wi-Fi 802.11 b/g kablosuz bağlantı desteğinin yanı sıra, UMA desteği sayesinde kullanıcılara Wi-Fi üzerinden mobil servisleri kullanabilme imkanı da sunuyor (UMA için şebeke operatörünün desteği gereklidir).

RIM'den yapılan açıklamaya göre; Bold ailesinin en yeni ve en güçlü üyesi, Kasım ayından itibaren dünya genelinde satışa sunulacak.

Blackberry'nin cesur ailesinin en yeni üyesi Bold 9780 lanse edildi
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Blackberry'nin cesur ailesinin en yeni üyesi Bold 9780 lanse edildi
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Ross Geller 7 yıl
Performansindan gayet memnunum
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DH Misafiri 7 yıl
blackberry dinleniyor arkadaşlar .. dünyada tek dinleyemedikleri blackberry nin bbm denen mesenger servisi . kanada dısında tüm dünya dinleyemiyor okuyamıyor yazışmaları . çünkü şifresi sadece kanadada ve vermiyor ..ama telefonun kendisini kral fm müzik kanalını dinledikleri gibi oturup dinliyorlar :))))))))) ve bunu çokta yakından biliyorum :))))))
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inexplicable 7 yıl

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BERK BEY 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

blackberry dinleniyor arkadaşlar .. dünyada tek dinleyemedikleri blackberry nin bbm denen mesenger servisi . kanada dısında tüm dünya dinleyemiyor okuyamıyor yazışmaları . çünkü şifresi sadece kanadada ve vermiyor ..ama telefonun kendisini kral fm müzik kanalını dinledikleri gibi oturup dinliyorlar :))))))))) ve bunu çokta yakından biliyorum :))))))

ciddimisin yahu bunu öğrendiğim iyi olsu
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DH Misafiri 7 yıl
kullanmadigim tlfn kalmadi burda tlfn cok ucuz ipon4 tlfn falan deyil hic begenmdeim htc de cok guzel bir tlfn suan samsung galaxsi 2 kullaniyorum bu sonu bb alicam ins bu ulkede herkes bundan kullaniyo
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zetnakah 7 yıl
konu harbi hooort olmuş
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The Islander 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

kullanmadigim tlfn kalmadi burda tlfn cok ucuz ipon4 tlfn falan deyil hic begenmdeim htc de cok guzel bir tlfn suan samsung galaxsi 2 kullaniyorum bu sonu bb alicam ins bu ulkede herkes bundan kullaniyo

o ülke?
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Ts_Cihan 7 yıl
hayalımdeki
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DH Misafiri 9 yıl
bb yi 10 gündür kullanıyorum ama video oynatma nasıl nereden indirebilirim bilmiyorum fikri olan varmı??
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T_AnAFoR 9 yıl
Ben BlackBerrylerde en çok eskiden kullanılan top şeklindeki joystickten hoşlanıyordum onları da artık kaldırmışlar, sanırım uzun zamandır da yok.


Toplu hali
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Son hali
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DH Misafiri 9 yıl
9780'in fiyatı ne olur acaba Türkiye'de?
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ymumuy 9 yıl
Iphone varken BB nin sözü bile edilmemeli.
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Kuray 9 yıl
9700 ile 9780 arasinda fazla fark yok.

1 Hafta once 9700 aldim, 9780'un cikicagini bildigim halde :)

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Natsukaw.S 9 yıl
İphone 4 kullanmama rağmen bu telefonda beni çeken birşey var. Sanırım iphone olmasa idi alternatifsiz BB alırdım.
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jajabo 9 yıl
Bu konunun ne ısı var burda ya bizene bb den
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Catharacta Skua 9 yıl
Bu telefonlar cok hosuma gidiyor sanırım bir tane alıcam bunlardan.
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BarGoS 9 yıl
kasımın ilk haftası 9800 satışa çıkıyor turkcell de.buda sanırım kasımın sonunda gelir
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FlyingProjects 9 yıl
Blackberry'nin yasaklanması gündemde. Şuan dinlenemeyen tek telefon. Firmadan şifrelerini istemişler fakat blackberry şifreleri göndermeyi kabul etmemiş. bu yüzden bir çok üstdüzey yönetici blackberry kullanıyor. Telefonu dinleyememek de t.c.'nin işine gelmediği için yasaklayabilirler :)
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Hyperchondriac 9 yıl
9700 almayı düşünüyordum bu pazara girince 9700 ün fiyatı düser ve bende rahat rahat 9700 alabilirim :)
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