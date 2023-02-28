Binance, TUSD basıyor: Beşinci büyük stablecoin oldu!

Tam Boyutta Gör Paxos krizinin ardından Binance, alternatif çözümler için arayış içerisine girdi. Binance yetkilileri BUSD’ye ve dolara alternatif stablecoin’ler için görüşmeler yaptıklarını açıklamıştı. Veriler, dev borsanın şimdilik TUSD’yi (TrueUSD)tercih ettiğini ortaya koydu. TUSD, merkezi olmayan finans protokolü Frax Finance’in stablecoin’i Frax’ı (FRX) geride bırakarak beşinci sıraya yükseldi.

CryptoQuant, TUSD rezervlerinin 13 Şubat ile 22 Şubat arasında çoğunlukla Binance kaynaklı yüzde 39’luk bir artış yaşadığını açıkladı. Nansen verileri, Binance’in son bir haftada 130 milyon dolarlık TUSD bastığını ortaya koydu. Böylece TUSD, en büyük beşinci stablecoin oldu. Coingecko verilerine göre, TrueUSD’nin dolaşımdaki arzı 1,1 milyar doları aşarak Ağustos ayından bu yana en yüksek seviyeye yükseldi.

Binance’e darbe üstüne darbe 12 sa. önce eklendi

Diğer yandan Binance’in rakibi Coinbase, dün BUSD’yi listeleme standartlarını karşılamadığı gerekçesiyle askıya alacağını açıklamıştı. Forbes, Binance’in geçen yıl 1,8 milyar dolarlık müşteri stablecoin’lerini hedge fonlara destek vermek amacıyla taşıdığını iddia etti.

ABD’li düzenleyicilerin Paxos‘a yönelik girişimlerinin ardından Binance USD (BUSD) ihracı durdurulmuştu. SEC’in de Paxos’a soruşturma açmaya hazırlandığı bildirildi. BUSD’nin 16 milyar dolarlık pazara payından pay almak için USDT, USDC ve TUSD dahil olmak üzere birçok stablecoin yarışıyor.

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