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    Binance, TUSD basıyor: Beşinci büyük stablecoin oldu!

    Binance borsasının Paxos ile birlikte işlettiği BUSD stablecoin'in yasal sıkıntılar yaşaması nedeniyle Binance TUSD'ye (TrueUSD) yönelmeye başladı.              
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    Binance, TUSD basıyor: Beşinci büyük stablecoin oldu! Tam Boyutta Gör
    Paxos krizinin ardından Binance, alternatif çözümler için arayış içerisine girdi. Binance yetkilileri BUSD’ye ve dolara alternatif stablecoin’ler için görüşmeler yaptıklarını açıklamıştı. Veriler, dev borsanın şimdilik TUSD’yi (TrueUSD)tercih ettiğini ortaya koydu. TUSD, merkezi olmayan finans protokolü Frax Finance’in stablecoin’i Frax’ı (FRX) geride bırakarak beşinci sıraya yükseldi.

    CryptoQuant, TUSD rezervlerinin 13 Şubat ile 22 Şubat arasında çoğunlukla Binance kaynaklı yüzde 39’luk bir artış yaşadığını açıkladı. Nansen verileri, Binance’in son bir haftada 130 milyon dolarlık TUSD bastığını ortaya koydu. Böylece TUSD, en büyük beşinci stablecoin oldu. Coingecko verilerine göre, TrueUSD’nin dolaşımdaki arzı 1,1 milyar doları aşarak Ağustos ayından bu yana en yüksek seviyeye yükseldi.

    Diğer yandan Binance’in rakibi Coinbase, dün BUSD’yi listeleme standartlarını karşılamadığı gerekçesiyle askıya alacağını açıklamıştı. Forbes, Binance’in geçen yıl 1,8 milyar dolarlık müşteri stablecoin’lerini hedge fonlara destek vermek amacıyla taşıdığını iddia etti.

    ABD’li düzenleyicilerin Paxos‘a yönelik girişimlerinin ardından Binance USD (BUSD) ihracı durdurulmuştu. SEC’in de Paxos’a soruşturma açmaya hazırlandığı bildirildi. BUSD’nin 16 milyar dolarlık pazara payından pay almak için USDT, USDC ve TUSD dahil olmak üzere birçok stablecoin yarışıyor.

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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

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    bilgi@sayar 12 saat önce

    1985 yapımı Bond filminde rastladığımız buzul parçası gibi görünen aracın aynısı desek abartı olmaz sanıyorum. Aynı filmde patlayıcılarla desteklenen bir faya su basma işlemi ile San Andreas fayını harekete geçirmek, oluşan depremle de Silikon Vadisi'ni sular altında bırakmak için yapılan saldırıyı önlemeye çalışıyordu Bond...

    K
    kemanci96 3 gün önce

    İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/

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    AssetGroup 6 gün önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

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    ardicli2000 1 hafta önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 1 hafta önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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