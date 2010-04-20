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Bluetooth 4.0 spesifikasyonu için çalışmalar tamamlandı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
6,4b
1
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bluetooth Özel İlgi Grubu, 4.0 spesifikasonuyla ilgili çalışmaların tamamlandığını açıkladı. Bluetooth 3.0 ile kıyaslandığında düşük güç tüketimine ağırlık verilen Bluetooth 4.0 spesifikasyonu için pazar güncellemesinin ikinci çeyrek sonu itibariyle yapılması planlanıyor.

Yeni nesil kablosuz iletişim standardı, Bluetooth 3.0'da olduğu gibi 24 Mbps (3 MB/saniye) hızında kablosuz veri transferine olanak tanıyor. Güç gereksinimlerindeki güncellemeler sayesinde daha kompakt cihazlarda da kullanılabilecek Bluetooth 4.0 standardının hedeflediği cihazlar arasında saatler, adım ölçerler ve glikoz monitörleri gibi farklı sınıflarda yer alan kompakt boyutlu çok sayıda cihaz yer alıyor.

AES-128 şifreleme özelliğine sahip olan Bluetooth 4.0 standardı ile kablosuz iletişim için kapsama alanının 100 metrenin üzerinde çıkartıldığı belirtiliyor. 3ms gibi ultra-düşük erişim süresiyle dikkat çeken yeni standart aynı zamanda daha verimli ve güvenli dosya transferine de olanak tanıyor.

Bluetooth 4.0 destekli ilk cihazların 2011 başında çıkması bekleniyor.


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