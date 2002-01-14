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Bluetooth Cihazları

17 yıl (Son Güncelleme: 17 yıl)
198
1
Diğer
gun
Kurucu ve Yayın Direktörü
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Geçen gün rastladığım bir site sadece bluetooth üzerine çok harika bir kaynak sizle paylaşmak istedim. Site aslında bir satış sitesi ama tamamiyle Bluetooth ürünleri satıyor. Çok ilginiz çekeceğini düşünüyorum. Çünkü yakında gelecek ürünler bile listelenmiş. Şu anda olan ürün sayısı ise gerçekten şaşırtıcı gerçekten beklediğinizden fazla ürünle karşalacaksınız. Yazıcılar, notebooklar, telefonlar, el bilgisayarları ve bir çok şey oldukça seveceksiniz. Bluetooth için hatırlatma 10 metre mesafeli 1 megabit hızında ağ protokolü cihazlar birbirini görmedende haberleşebiliyorlar.
http://www.blueunplugged.com Yorum Yaz
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