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    BM: küresel ısınmanın yıkıcı etkilerinden kaçınmak için acil önlemler alınması gerekiyor

    BM'nin Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli raporu, küresel ısınmanın yıkıcı etkilerinden kaçınmak ve gelecekte de yaşanabilir bir dünya için hızlı önlemler alınması gerektiğini vurguluyor.
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    BM raporu, küresel ısınma için acil önlemler gerektiğini söylüyor

    Birleşmiş Milletler Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli(IPCC) tarafından yayınlanan son rapor, tüm sektörlerde hızlı ve derin önlemlerin alınması gerektiği vurgulanıyor. Bilim insanları, iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerinden kaçınabilmek adına 2025 yılının kritik bir eşik olduğunu söylüyorlar.

    Yaşanabilir dünya için hızlı değişimler gerekiyor

    IPCC raporu, önlemlerin hızlandırılmaması halinde küresel ısınmanın kritik sıcaklık olarak belirtilen 1,5 santigrat derece ile sınırlandırmanın mümkün olmayacağını gösteriyor. Değerlendirilen senaryolar sonucunda küresel sera gazı emisyonlarının en geç 2025'ten önce zirveye ulaşması ve 2030 yılına kadar %43 oranında azaltılması gerekiyor.

    IPCC Başkanı Hoesung Lee: "Bir yol ayrımındayız. Şimdi aldığımız kararlar yaşanabilir bir geleceği güvence altına alabilir. Isınmayı sınırlamak için gereken araçlara ve bilgi birikimine sahibiz. Birçok ülkede alınan iklim eylemi beni cesaretlendiriyor. Etkili olduğu kanıtlanmış politikalar, düzenlemeler ve piyasa araçları bulunmaktadır. Bunlar büyütülür ve daha geniş ve adil bir şekilde uygulanırsa, derin emisyon azaltımlarını destekleyebilir ve yeniliği teşvik edebilirler." ifadelerinde bulundu.

    Bilim insanları, gelecekte yaşanabilir bir dünya için adımların hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi gerektiğini vurgularken bunun küresel bir işbirliği dahilinde gerçekleştirilebileceğini söylüyorlar. Raporda kolektif bir çalışmayla fosil yakıtlardan uzaklaşarak temiz enerji kaynaklarına yönelmenin acil gerekliliği açıklanıyor.

    Kaynakça https://www.engadget.com/we-have-three-years-to-curb-emissions-to-avoid-climate-catastrophe-un-report-finds-204058474.html https://www.ipcc.ch/2022/04/04/ipcc-ar6-wgiii-pressrelease/
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    C
    Ceydaglc05 5 gün önce

    Durum çok ince bir ayrıntı. Türk telekomuna zam yapınca iletişim nasıl olacak.

    S
    serpilxarslann 6 gün önce

    Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.

    B
    Berringer 6 gün önce

    direk 10k

    LooF 6 gün önce

    Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa

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