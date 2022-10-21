BMC: "2023'te iki Altay tankı teslim edilecek"

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BMC, Altay Ana Muharebe Tankı’nın seri üretim çalışmalarında sona yaklaştı. Güney Kore’den tedarik edilen motorların Altay tankına entegrasyon çalışmaları sonuçlanmak üzere. Önümüzdeki yıl Altay tankının seri üretimi başlayacak.

Gazeteci Fatih Altay’a açıklamalarda bulunan BMC Savunma Genel Müdürü Mehmet Karaaslan, “2023 yılı içinde 2 prototopi TSK’ye teslim edeceğiz. Aslında bunlara prototip demek de çok doğru değil. Bunlar TSK’ya vereceğimiz ilk 100’lük teslimatın ilk iki tankı da diyebiliriz.” dedi.

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Ayda 8 tank teslim edilecek

İlk iki tankın teslimatının ardından Tür Silahlı Kuvvetleri (TSK) çeşitli arazi koşullarında tankı test ederek BMC’ye geri bildirimde bulunacak. Onay geldikten sonra, ilk partide geri kalan 98 tankın teslimatı için çalışmalar yapılacak. BMC'nin ayda 8 tank teslim edilmesi planlanıyor.

2024'te yerli motorun entegrasyon çalışmaları başlayacak

Altay tankının iki ana prototipi 2013’te TSK’ya teslim edilmişti. Üç yıllık deneme süresinin ardından 2018’de seri üretim ihalesi yapıldı. Motor tedarik sorunları nedeniyle seri üretime geçilemedi. Geçtiğimiz Mayıs ayında Güney Koreli Doosan ve S&T Dynamics şirketlerinden motor ve şanzımanlar tedarik edildi. Altay tankının ilk seri üretim versiyonlarında bu motor ve şanzımanlar kullanılacak. BMC çatısı altında kurulan BMCPower şirketi, Altay tankına entegre edilmesi için yerli ve milli 1500 beygirlik Batu güç grubu üzerinde çalışıyor. Batu’nun Altay tankına entegrasyon çalışmalarının 2024’te başlaması planlanıyor.

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