Bakan Varank'tan TOGG için yerlilik açıklaması: En az yüzde 51

Tam Boyutta Gör Sanayi ve Teknoloji Bakanı tarafından yapılan ilgili açıklamada TOGG'un en az yüzde 51 yerlilik oranı ile piyasadaki yerini alacağı belirtildi. Bu oran VARANK'ın kendisine göre 2025 yılında en az yüzde 65'e çıkacak.

TOGG ve Shell'den elektrikli araç şarj ağı için iş birliği 1 gün önce eklendi

Bakan VARANK: "İlk seri üretim araçlar banttan inecek!"

Mustafa VARANK, 29 Ekim 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN ile TOGG'un Gemlik'te bulunan fabrikasını açacak. Bu açılıştan hemen önce basına bir demeç veren Sanayi ve Teknoloji Bakanı, TOGG'un kendi klasmanındaki diğer otomobillerden çok daha gelişmiş teknolojiler ile donatılacağını söyledi.

Sputnik'in ilgili haberine göre VARANK'ın ilk seri üretim hakkında yaptığı konuşma şu şekilde:

"Bu projeyi ilk ilan ettiğimiz tarihten itibaren vatandaşlarımızın en çok merak ettiği soru 'Bu arabanın fiyatı ne olacak?' Bu bir özel sektör yatırımı, burada aslında bir otomobil, bir teknolojik alet üretmenin yanı sıra şirket bir marka oluşturmaya çalışıyor."

"Bu manada da fiyat politikaları şirketin belirleyeceği konular ama ilk günden itibaren arkadaşlarımız 'C segmenti SUV bir araçla piyasaya çıkartacağız.' diyorlar çünkü dünyada ve Türkiye'de bu segmente çok ilgi var."

"Yine arkadaşlarımız 'Piyasaya bu segmentteki SUV benzinli ve dizel araçlarla rekabet edebilecek bir fiyattan gireceğiz.' diyorlar. Dolayısıyla vatandaşlar fiyatı merak ediyorlarsa şu an söz konusu segmetteki araçlara bakabilirler."

Tam Boyutta Gör VARANK'ın verdiği diğer bilgilere göre TOGG'un motoru zaman geçtikçe yüzdesel olarak daha da yerlileştirilecek. Bu yerlileştirme üç yıl içerisinde yüzde 14 oranında yükseltilecek.

Motorun yerlileştirilmesi ile ilgili VARANK'tan duyulan diğer cümleler aşağıda mevcut:

"Bizim 2 milyon araç üretme kapasitemiz var. Avrupa'nın bir numaraları ticari araç üreticisi Türkiye. Bizim aslında otomotiv endüstrisinde güçlü temelimiz var. Türkiye'nin Otomobili Projesi, değişen, dönüşen dünya endüstrisine bir alternatif olacak."

"Otomotiv endüstrisi asla hata kabul etmeyen bir alan. Doğrulanmış, güvenliği ispatlanmış ürünler kullanma mecburiyetiniz var. Otomobili ilan ettikten sonra bir motor geliştirmeye başlasanız o motoru bu arabaya takmak için gerekli sertifikasyon ve test süreçlerinin bitirilmesi yıllar aldığı için bu kolay bir yerlileştirme hamlesi değil. Yine de motorun yerlileşmesiyle ilgili şu anda çalışmalar devam ediyor."

"Üreticilerle yaptığımız görüşmede ilk şartımız araçların yüzde 51'inin yerli olma şartı. Şunun garantisini veriyoruz, bu araç minimum yüzde 51 yerlilikle piyasaya çıkacak. 2025'te de minimum yüzde 65 yerliliği yakalayacak."

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Bakan VARANK'tan TOGG için yerlilik açıklaması: En az yüzde 51