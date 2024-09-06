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    BMW 'hareketsiz' rüzgar türbini teknolojisini test ediyor

    Alman otomobil üreticisi BMW yaptığı açıklamada İngiltere'nin ilk “hareketsiz” rüzgar enerjisi sistemini ülkedeki MINI fabrikasının çatısına kurduğunu ve testlere başladığını duyurdu.
    BMW 'hareketsiz' rüzgar türbini teknolojisini test ediyor Tam Boyutta Gör
    Alman otomobil devi BMW, geleneksel türbinlere alternatif olarak “hareketsiz” bir rüzgar enerjisi sistemini denemeye başladığını duyurdu. Hareketsiz rüzgar enerji sistemini İngiltere'deki MINI fabrikasının çatısına kurduğunu belirten BMW, testlere başladığını ifade etti. Kurulan enerji sistemi aynı zamanda İngiltere'nin ilk “hareketsiz” rüzgar enerjisi olma özelliğini taşıyor.

    Hareketsiz rüzgar türbinleri BMW'de 

    BMW, ABD'li Aeromine Technologies firmasının kanatsız teknolojisini test ediyor. Binanın kenarına, hakim rüzgar doğru yerleştirilen sistemin vakum etkisi yaratan kanat benzeri dikey kanatçıklara sahip olduğu ve güç üretmek için havayı dahili bir pervanenin arkasına çektiği belirtiliyor.

    BMW 'hareketsiz' rüzgar türbini teknolojisini test ediyor Tam Boyutta Gör
    “Hareketsiz” türbin, BMW’nin Oxford'daki tesisinin, rüzgarın daha güçlü olduğu kış aylarında ve akşamları daha az üretim yapan mevcut güneş enerjisi dizilerini destekleyecek. Hareketsiz rüzgar enerjisi teknolojisinin güneş enerjisi sistemleriyle birlikte sorunsuz bir şekilde çalışacak şekilde tasarlandığını ve çatılardan elde edilen yenilenebilir enerji çıktısını en üst düzeye çıkarırken gürültü, titreşim yaratmadığını ve kuşlar gibi vahşi yaşama zarar vermediğini söylüyor Aeromine Technologies.

    BMW tarafından Oxford'da kurulan sistemin gücüne ilişkin herhangi bir ayrıntı verilmedi. Ancak Aeromine Technologies, yıllık ortalama rüzgar hızının 6 metre/saniye olduğu bir bölgede 15 metre yüksekliğindeki bir binada 10 ünitelik bir sistemin yılda yaklaşık 100 MWh üreteceğini söylüyor.

    Kaynakça https://www.rechargenews.com/wind/bmw-test-drives-motionless-wind-power-technology/2-1-1704042 https://www.press.bmwgroup.com/global/article/detail/T0444783EN/bmw-group-trials-wind-energy-innovation-in-uk-first?language=en
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 12 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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