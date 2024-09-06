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Tam Boyutta Gör Alman otomobil devi BMW, geleneksel türbinlere alternatif olarak “hareketsiz” bir rüzgar enerjisi sistemini denemeye başladığını duyurdu. Hareketsiz rüzgar enerji sistemini İngiltere'deki MINI fabrikasının çatısına kurduğunu belirten BMW, testlere başladığını ifade etti. Kurulan enerji sistemi aynı zamanda İngiltere'nin ilk “hareketsiz” rüzgar enerjisi olma özelliğini taşıyor.

Hareketsiz rüzgar türbinleri BMW'de

BMW, ABD'li Aeromine Technologies firmasının kanatsız teknolojisini test ediyor. Binanın kenarına, hakim rüzgar doğru yerleştirilen sistemin vakum etkisi yaratan kanat benzeri dikey kanatçıklara sahip olduğu ve güç üretmek için havayı dahili bir pervanenin arkasına çektiği belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör “Hareketsiz” türbin, BMW’nin Oxford'daki tesisinin, rüzgarın daha güçlü olduğu kış aylarında ve akşamları daha az üretim yapan mevcut güneş enerjisi dizilerini destekleyecek. Hareketsiz rüzgar enerjisi teknolojisinin güneş enerjisi sistemleriyle birlikte sorunsuz bir şekilde çalışacak şekilde tasarlandığını ve çatılardan elde edilen yenilenebilir enerji çıktısını en üst düzeye çıkarırken gürültü, titreşim yaratmadığını ve kuşlar gibi vahşi yaşama zarar vermediğini söylüyor Aeromine Technologies.

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BMW tarafından Oxford'da kurulan sistemin gücüne ilişkin herhangi bir ayrıntı verilmedi. Ancak Aeromine Technologies, yıllık ortalama rüzgar hızının 6 metre/saniye olduğu bir bölgede 15 metre yüksekliğindeki bir binada 10 ünitelik bir sistemin yılda yaklaşık 100 MWh üreteceğini söylüyor.

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BMW 'hareketsiz' rüzgar türbini teknolojisini test ediyor