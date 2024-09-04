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    Türkiye ve Çin’den yenilenebilir enerji ve nadir element hamlesi

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Energy China firmasıyla yenilenebilir enerjide yatırım olanaklarını konuştu. Ayrıca nadir elementler de masada.
    Türkiye ve Çin’den yenilenebilir enerji ve nadir element hamlesi Tam Boyutta Gör
    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre Energy China Başkanı Lin Xiaodan ve beraberindeki heyeti bakanlıkta kabul etti.

    Bayraktar, görüşmeye ilişkin "Mayıs ayındaki Çin seyahatimizde ele aldığımız ülkemizde gerçekleştirilecek yenilenebilir enerji konusundaki büyük ölçekli yatırım imkanlarının detaylarını ele aldık." ifadesini kullandı.

    Türkiye ve Çin, enerji ve nadir toprak elementlerinde yakınlaşıyor

    Geçtiğimiz Mayıs ayında Bakan Bayraktar, Çin’e yaptığı ziyaret kapsamında Çin Tabii Kaynaklar Bakanı Vang Guanghua ve Ulusal Enerji İdaresi Başkanı Cang Cienhua ile görüşmüştü. Yapılan görüşmelerde kritik mineraller, nadir toprak elementleri, doğal kaynaklar, madencilik, yenilenebilir enerji ve nükleer enerji çalışmaları konuşulurken "Enerji Dönüşümü Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" imzalanmıştı.

    Bunun bir yansıması olarak Energy China ile Türkiye’de bakanlık düzeyinde yeni bir görüşme gerçekleştirildi. Henüz bu görüşmenin tüm detayları basına açıklanmadı.

    Nadir toprak elementleri masada

    Türkiye ve Çin’den yenilenebilir enerji ve nadir element hamlesi Tam Boyutta Gör
    Öte yandan Bloomberg’in haberine göre Türkiye, nadir toprak elementlerinin işlenmesi için Çin ile ortaklık yapma konusunda önemli adımlar atıyor. Bu potansiyel işbirliği, Türkiye’yi Çinli elektrikli araç ve batarya üreticileri için daha cazip bir destinasyon haline getirebilir.

    Aktarılanlara göre Bakan Bayraktar, Ekim ayında Çin’e giderek müzakereleri ilerleteceği bir heyet göndermeye hazırlanıyor. Türkiye, Çinli BYD gibi elektrikli araç üreticilerini ve batarya üreticilerine daha cazip ortamlar sağlamayı planlıyor.

    Türkiye ve Çin’den yenilenebilir enerji ve nadir element hamlesi Tam Boyutta Gör
    Çinli üreticiler, Avrupa Birliği ile Türkiye arasında mevcut olan gümrük anlaşması sayesinde daha iyi erişim arayışında. Avrupa Birliği, Çin menşeli elektrikli araçlara karşı ek vergiler getirmeye başlamış durumda. Bunlardan kaçınmak isteyen BYD, Türkiye’de bir fabrika kurmak üzere anlaşma imzaladı. Türkiye aynı zamanda Chery, SAIC, ve Great Wall Motor ile de ayrı müzakereler yürütüyor.

    Erdoğan, Xi Jinping ile görüşmüştü

    Türkiye ve Çin’den yenilenebilir enerji ve nadir element hamlesi Tam Boyutta Gör
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Temmuz ayında Kazakistan'da Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile bir araya gelerek nadir toprak elementlerinin geliştirilmesi konusunda işbirliği konusunu görüşmüştü.

    Bilindiği üzere iki yıl önce Türkiye, Eskişehir yakınlarındaki Beylikova'da dünyanın en büyük ikinci nadir toprak elementleri rezervini keşfetti. Enerji Bakanlığı, bu hammaddeyi işlemek üzere burada bir rafineri kurmaya hazır olduklarını açıklamıştı. Çin'in Global Times gazetesi, keşfin Çin ve Türkiye arasındaki işbirliği için bir fırsat yarattığını bildirirken Türkiye, Beylikova'da bulunan bileşenleri en yüksek saflıkta bireysel elementlere dönüştürmeyi hedefliyor.

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, geçen ay yaptığı açıklamada, Türkiye'nin küresel nadir toprak elementleri tedarik zincirinde önemli bir oyuncu olmasını sağlayacak endüstriyel ölçekli bir tesisin devreye alınması için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Kacır, “Türkiye’yi elektrikli araçlar, batarya ve yenilenebilir enerji teknolojilerinde hammaddeden son ürüne üretim zincirinin farklı halkalarında da söz sahibi konuma taşıyacağız” ifadesini kullanmıştı.

    Kaynakça https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/bakan-bayraktar-energy-china-ile-yenilenebilir-enerji-alanindaki-yatirim-imkanlarini-gorustu/3320259 https://www.bnnbloomberg.ca/investing/commodities/2024/09/03/turkey-seeks-chinese-partnership-on-rare-earth-elements-for-evs/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 4 gün önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 12 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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