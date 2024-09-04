Türkiye ve Çin’den yenilenebilir enerji ve nadir element hamlesi

- Türkiye ve Çin, enerji ve nadir toprak elementlerinde yakınlaşıyor
- Nadir toprak elementleri masada
- Erdoğan, Xi Jinping ile görüşmüştü
- Yorumlar
Bayraktar, görüşmeye ilişkin "Mayıs ayındaki Çin seyahatimizde ele aldığımız ülkemizde gerçekleştirilecek yenilenebilir enerji konusundaki büyük ölçekli yatırım imkanlarının detaylarını ele aldık." ifadesini kullandı.
Türkiye ve Çin, enerji ve nadir toprak elementlerinde yakınlaşıyor
Geçtiğimiz Mayıs ayında Bakan Bayraktar, Çin’e yaptığı ziyaret kapsamında Çin Tabii Kaynaklar Bakanı Vang Guanghua ve Ulusal Enerji İdaresi Başkanı Cang Cienhua ile görüşmüştü. Yapılan görüşmelerde kritik mineraller, nadir toprak elementleri, doğal kaynaklar, madencilik, yenilenebilir enerji ve nükleer enerji çalışmaları konuşulurken "Enerji Dönüşümü Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" imzalanmıştı.
Bunun bir yansıması olarak Energy China ile Türkiye’de bakanlık düzeyinde yeni bir görüşme gerçekleştirildi. Henüz bu görüşmenin tüm detayları basına açıklanmadı.
Nadir toprak elementleri masada
Aktarılanlara göre Bakan Bayraktar, Ekim ayında Çin’e giderek müzakereleri ilerleteceği bir heyet göndermeye hazırlanıyor. Türkiye, Çinli BYD gibi elektrikli araç üreticilerini ve batarya üreticilerine daha cazip ortamlar sağlamayı planlıyor.
Erdoğan, Xi Jinping ile görüşmüştü
Bilindiği üzere iki yıl önce Türkiye, Eskişehir yakınlarındaki Beylikova'da dünyanın en büyük ikinci nadir toprak elementleri rezervini keşfetti. Enerji Bakanlığı, bu hammaddeyi işlemek üzere burada bir rafineri kurmaya hazır olduklarını açıklamıştı. Çin'in Global Times gazetesi, keşfin Çin ve Türkiye arasındaki işbirliği için bir fırsat yarattığını bildirirken Türkiye, Beylikova'da bulunan bileşenleri en yüksek saflıkta bireysel elementlere dönüştürmeyi hedefliyor.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, geçen ay yaptığı açıklamada, Türkiye'nin küresel nadir toprak elementleri tedarik zincirinde önemli bir oyuncu olmasını sağlayacak endüstriyel ölçekli bir tesisin devreye alınması için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Kacır, “Türkiye’yi elektrikli araçlar, batarya ve yenilenebilir enerji teknolojilerinde hammaddeden son ürüne üretim zincirinin farklı halkalarında da söz sahibi konuma taşıyacağız” ifadesini kullanmıştı.Kaynakça https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/bakan-bayraktar-energy-china-ile-yenilenebilir-enerji-alanindaki-yatirim-imkanlarini-gorustu/3320259 https://www.bnnbloomberg.ca/investing/commodities/2024/09/03/turkey-seeks-chinese-partnership-on-rare-earth-elements-for-evs/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.