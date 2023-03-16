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    BMW, yeni Panoramic Vision head-up display teknolojisini 2025'te üretim modellerine getirecek

    Söz konusu teknolojiyi ilk kez Ocak ayında i Vision Dee konseptiyle sergileyen Alman üretici, 2025 itibarıyla yeni nesil Neue Klasse modellerinde bu teknolojiye yer verecek.
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    BMW'nin yeni Panoramic Vision teknolojisi 2025'te üretime girecek Tam Boyutta Gör
    BMW, daha önce bir konsept araç üzerinde sergilediği Panoramic Vision isimli yeni head-up display teknolojisini 2025 yılında seri üretim modellerinde kullanmaya başlayacak.

    Söz konusu teknoloji, BMW iDrive multimedya sisteminin son nesliyle birlikte "Neue Klasse" mimarisi üzerine inşa edilen modellerde kullanılmaya başlanacak. Ön camı geniş bir yansıtma yüzeyi olarak kullanan bu sistem ile sürücülerin gözlerini yoldan ve ellerini direksiyondan ayırmadan mümkün olan tüm bilgileri head-up display üzerinden öğrenebilmesi amaçlanıyor.

    BMW'nin yeni Panoramic Vision teknolojisi 2025'te üretime girecek Tam Boyutta Gör
    Paylaşılan görsellerde de görüldüğü üzere; hız, medya ve saat gibi bilgiler ön camın alt kısmındaki karanlık alanda her zaman görünür şekilde yer alacak. Daha detaylı bilgiler ise bu alan genişliğinde olmak üzere artırılmış gerçeklik yoluyla ön cama yansıtılacak ve sürücünün yanı sıra diğer yolcular tarafından da rahatlıkla görülebilecek. Sürücü, bu alanda hangi bilgileri görmek istediğine bağlı olarak farklı görüntü modları seçebilecek.

    Şimdilik BMW'nin yeni Panoramic Vision teknolojisiyle ilgili detaylar belli değil. Alman üretici, Eylül ayında Münih'te düzenlenecek olan IAA Mobility fuarında daha fazla detay paylaşacak. Konuyla ilgili gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

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    ugah6aiw 9 saat önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 9 saat önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 11 saat önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 11 saat önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 2 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 2 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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