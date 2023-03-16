BMW, yeni Panoramic Vision head-up display teknolojisini 2025'te üretim modellerine getirecek

Söz konusu teknoloji, BMW iDrive multimedya sisteminin son nesliyle birlikte "Neue Klasse" mimarisi üzerine inşa edilen modellerde kullanılmaya başlanacak. Ön camı geniş bir yansıtma yüzeyi olarak kullanan bu sistem ile sürücülerin gözlerini yoldan ve ellerini direksiyondan ayırmadan mümkün olan tüm bilgileri head-up display üzerinden öğrenebilmesi amaçlanıyor.
Şimdilik BMW'nin yeni Panoramic Vision teknolojisiyle ilgili detaylar belli değil. Alman üretici, Eylül ayında Münih'te düzenlenecek olan IAA Mobility fuarında daha fazla detay paylaşacak. Konuyla ilgili gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)