BMW, yeni Panoramic Vision head-up display teknolojisini 2025'te üretim modellerine getirecek

Tam Boyutta Gör BMW, daha önce bir konsept araç üzerinde sergilediği Panoramic Vision isimli yeni head-up display teknolojisini 2025 yılında seri üretim modellerinde kullanmaya başlayacak.

Söz konusu teknoloji, BMW iDrive multimedya sisteminin son nesliyle birlikte "Neue Klasse" mimarisi üzerine inşa edilen modellerde kullanılmaya başlanacak. Ön camı geniş bir yansıtma yüzeyi olarak kullanan bu sistem ile sürücülerin gözlerini yoldan ve ellerini direksiyondan ayırmadan mümkün olan tüm bilgileri head-up display üzerinden öğrenebilmesi amaçlanıyor.

Tam Boyutta Gör Paylaşılan görsellerde de görüldüğü üzere; hız, medya ve saat gibi bilgiler ön camın alt kısmındaki karanlık alanda her zaman görünür şekilde yer alacak. Daha detaylı bilgiler ise bu alan genişliğinde olmak üzere artırılmış gerçeklik yoluyla ön cama yansıtılacak ve sürücünün yanı sıra diğer yolcular tarafından da rahatlıkla görülebilecek. Sürücü, bu alanda hangi bilgileri görmek istediğine bağlı olarak farklı görüntü modları seçebilecek.

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Şimdilik BMW'nin yeni Panoramic Vision teknolojisiyle ilgili detaylar belli değil. Alman üretici, Eylül ayında Münih'te düzenlenecek olan IAA Mobility fuarında daha fazla detay paylaşacak. Konuyla ilgili gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

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BMW'nin yeni Panoramic Vision teknolojisi 2025'te üretime girecek