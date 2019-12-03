BMW ve Great Wall Motors elektrikli otomobil fabrikası kuruyor

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BMW ve Great Wall Motors, Çin'de yılda 160.000 elektrikli otomobil üretecek bir fabrika kurmak üzere yeni bir ortak girişim başlattı. Söz konusu tesiste Elektrikli Mini de dahil olmak üzere çeşitli BMW modelleri üretilecek.

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BMW, Çin pazarının son derece umut verici olduğuna inanıyor. Bu yüzden tesis bu ülkede kurulacak. Hatta temel atma töreni bile gerçekleştirildi. Alman otomobil devi ve ortağı Great Wall Motors, “Spotlight Automotive Limited” adlı yeni şirkete 650 milyon euro yatırım yapacak.

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3.000 kişi istihdam edilecek

Çin'in Jiangsu Eyaletindeki Zhangjiagang şehrinde yer alacak olan yeni tesisin yılda 160.000 araç üretebilecek kapasitede olacağı belirtiliyor. İlk aşamada 3.000 civarında kişiyi istihdam edecek. BMW ve Great Wall Motors arasındaki iş birliğinin ilk sinyalleri geçtiğimiz yılın Temmuz ayında verilmişti.

https://ww.electrek.co/2019/11/29/bmw-great-wall-factory-produce-160000-electric-cars