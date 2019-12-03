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    BMW ve Great Wall Motors elektrikli otomobil fabrikası kuruyor

    BMW Grubu ve Great Wall Motors şirketi Çin'de yeni bir elektrikli otomobil fabrikası kuruyor. Tesis yılda 160.000 elektrikli araç üretebilecek kapasitede olacak.
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    Otomobil Teknolojileri
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    BMW ve Great Wall Motors elektrikli otomobil fabrikası kuruyor
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    BMW ve Great Wall Motors, Çin'de yılda 160.000 elektrikli otomobil üretecek bir fabrika kurmak üzere yeni bir ortak girişim başlattı. Söz konusu tesiste Elektrikli Mini de dahil olmak üzere çeşitli BMW modelleri üretilecek.

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    BMW, Çin pazarının son derece umut verici olduğuna inanıyor. Bu yüzden tesis bu ülkede kurulacak. Hatta temel atma töreni bile gerçekleştirildi. Alman otomobil devi ve ortağı Great Wall Motors, “Spotlight Automotive Limited” adlı yeni şirkete 650 milyon euro yatırım yapacak.

    BMW ve Great Wall Motors elektrikli otomobil fabrikası kuruyor
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    3.000 kişi istihdam edilecek

    Çin'in Jiangsu Eyaletindeki Zhangjiagang şehrinde yer alacak olan yeni tesisin yılda 160.000 araç üretebilecek kapasitede olacağı belirtiliyor. İlk aşamada 3.000 civarında kişiyi istihdam edecek. BMW ve Great Wall Motors arasındaki iş birliğinin ilk sinyalleri geçtiğimiz yılın Temmuz ayında verilmişti.



    https://ww.electrek.co/2019/11/29/bmw-great-wall-factory-produce-160000-electric-cars Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    dr-erkam89 1 hf. yeni yorumcu
    Bizim yerli araçlar ne oldu acaba
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    RAIZEN 1 hf.
    Yenilenebilir enerji yarışında Çin kendini hep ön planda tutmaya çalışıyordu zaten. Muhtemelen teknoloji transferi amaçlı bir yatırım olmuştur.
    1 Yanıt Yanıtla
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    TheJudgé 1 hf. RAIZEN
    2050 de yollarda
    1 Yanıt Yanıtla
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