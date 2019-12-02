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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Tesla Cybertruck, GTA 5'e geldi

    Tanıtıldığı günden beri gündemden düşmeyen Tesla Cybertruck dünyanın en popüler oyunlarından biri olan GTA 5'teki yerini aldı. İşte Cybertruck modunun ilgi çekici görüntüleri.
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    Otomobil Teknolojileri
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Tesla Cybertruck, GTA 5'e geldi
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    Tesla'nın kısa süre önce tanıttığı Cybertruck bir anda oldukça popüler hale geldi. Öyle ki elektrikli pickup için özel bir GTA 5 modu bile hazırlanmış durumda.

    Ayrıca Bkz. "Mercedes'in Renault kaynaklı dizel motorlarına "şüpheli yazılım" incelemesi"

    Tesla Cybertruck, en erken 2021'in sonunda piyasaya sürülecek. Ancak yakında dileyen herkes aracı sanal da olsa sürme şansına sahip olacak.

    Tesla Cybertruck, GTA 5'e geldi
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    Henüz hazır değil

    Bir kullanıcı Cybertruck'ı GTA 5'e taşıdı. Henüz test aşamasında olan modun oynanış görüntüleri YouTube'da yayınlandı. Videoyu izleyenler ise Cybertruck modunun bir an önce tamamlanarak indirmeye sunulmasını istiyor.

    Büyük ilgi uyandıran aracın ön sipariş sayısı her geçen gün artıyor. Başlangıç fiyatı 39 bin dolar olan elektrikli pickup için verilen ön sipariş sayısı 250.000'i aştı.



    https://www.youtube.com/watch?v=5TTX3IL3qn8 Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    interwap 1 hf.
    Oyuna eklenen en basit araç olsa gerek.
    Yanıtla +9
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    RaptorFX 1 hf.
    Öğrenciler paintte daha iyisini çiziyor. Ama olsun Musk çıkardıysa hüloooo...
    Yanıtla +4
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    sniper23 1 hf.
    Modellemesi en kolay araba sonuçta. O yüzden gelmesi normal.
    Yanıtla +4
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    WeDneS 1 hf.
    Sonunda bizde bunu bekliyorduk
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    Mr. Jingles 1 hf.
    Demir bilye atınca camı kırılıyorsa süper olur.
    Yanıtla +2
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    ozakin70 1 hf.
    Benim laptop’ta ultra ayarlarda oynayınca araçlar böyle oluyor zaten...
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    sniper23 1 hf.
    Modellemesi en kolay araba sonuçta. O yüzden gelmesi normal.
    Yanıtla +4
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    brawod 1 hf.
    Mesajları silen DH yönetimine teşekkürler(!).
    Yanıtla +2
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    interwap 1 hf.
    Oyuna eklenen en basit araç olsa gerek.
    Yanıtla +9
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    RaptorFX 1 hf.
    Öğrenciler paintte daha iyisini çiziyor. Ama olsun Musk çıkardıysa hüloooo...
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    zaomss 1 hf.
    sevgili DH yönetimi. bunu nereye yazsam bilemedim ama klasik tasarıma dönemiyorum. görünümü değiştirdiğimde yeniden aynı yeni tasarıma atıyor. lütfen düzeltiniz!
    Yanıtla +1
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