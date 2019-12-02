Tesla Cybertruck, GTA 5'e geldi

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Tesla'nın kısa süre önce tanıttığı Cybertruck bir anda oldukça popüler hale geldi. Öyle ki elektrikli pickup için özel bir GTA 5 modu bile hazırlanmış durumda.

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Tesla Cybertruck, en erken 2021'in sonunda piyasaya sürülecek. Ancak yakında dileyen herkes aracı sanal da olsa sürme şansına sahip olacak.

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Henüz hazır değil

Bir kullanıcı Cybertruck'ı GTA 5'e taşıdı. Henüz test aşamasında olan modun oynanış görüntüleri YouTube'da yayınlandı. Videoyu izleyenler ise Cybertruck modunun bir an önce tamamlanarak indirmeye sunulmasını istiyor.

Büyük ilgi uyandıran aracın ön sipariş sayısı her geçen gün artıyor. Başlangıç fiyatı 39 bin dolar olan elektrikli pickup için verilen ön sipariş sayısı 250.000'i aştı.

https://www.youtube.com/watch?v=5TTX3IL3qn8