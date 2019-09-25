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    BMW X1'in plug-in hybrid versiyonu Avrupa'da satışa çıkıyor

    Geçtiğimiz aylarda tanıtılan makyajlı BMW X1'in plug-in hybrid versiyonu Avrupa yollarına çıkıyor. X1 xDrive25e adındaki model, saf elektrik modunda tek şarjla 50 km menzil sunuyor.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    BMW X1'in plug-in hybrid versiyonu Avrupa'da satışa çıkıyor
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    Alman otomotiv devinin giriş seviyesi crossover modeli BMW X1, Çin pazarının ardından Avrupa’da da plug-in hybrid versiyonuna kavuşuyor. BMW X1 xDrive25e olarak adlandırılan model, yıl sonuna doğru yollarda olacak.

    BMW X1 xDrive25e modelindeki plug-in hybrid sistemde içten yanmalı motor olarak 1.5 litre üç silindirli benzinli ünite bulunuyor. 125 beygir güç ve 220 Nm tork üreten bu ünite, gücünü 6 ileri tork konvertörlü otomatik şanzımanla ön tekerleklere aktarıyor. 95 beygir üç ve 165 Nm tork üreten bir elektrik motoru da arka tekerleklere güç veriyor. Bu sayede toplamda 220 beygir güç ve 385 Nm tork sunan X1 xDrive25e, sürüş moduna göre önden, arkadan veya dört tekerlekten çekişli olarak kullanılabiliyor.

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    Şirketten yapılan açıklamaya göre BMW X1 xDrive25e’nin 0-100 km/s hızlanması 7 saniye sürüyor. Maksimum 192 km/s hıza çıkabilen plug-in hybrid modelin yakıt tüketimi 1.8 l/100 km, CO2 emisyonu ise 40 g/km olarak açıklandı.

    BMW X1 xDrive25e’deki elektrik motorunu 9.7 kWh kapasiteli lityum iyon batarya besliyor. Şirketin en son pil hücresi teknolojisini kullanan batarya, crossover’ın yalnızca elektrikli modda 50 kilometre gidebilmesini sağlıyor. Söz konusu bataryanın BMW i Wallbox ile şarj edildiğinde tam doluma ulaşması 3 buçuk saat sürüyor. X1 xDrive25e’nin saf elektrik modundayken çıkabildiği maksimum hız ise yalnızca 135 km/s.



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