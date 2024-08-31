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    NASA: Dünya çevresinde görünmez elektrik alanı tespit edildi

    Dünya'nın etrafındaki görünmeyen ambipolar enerji alanı tespit edildi ve ölçüldü. Yerçekimi kadar önemli olan bu alanın sadece Dünya'da değil başka gezegenlerde de olduğu düşünülüyor.
    NASA: Dünya çevresinde görünmez elektrik alanı tespit edildi Tam Boyutta Gör
    Bilim insanları, 60 yıl süren öngörülerden sonra Dünya'nın etrafındaki görünmeyen bir enerji alanını tespit etmeyi başardı. Ambipolar alan olarak adlandırılan buluş, Dünya'nın atmosferini anlamada devrim niteliğinde bir gelişme olarak kabul ediliyor.

    Yeni tabakayı bulmak için özel gemi inşa edildi

    NASA Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nden gökbilimci Glyn Collinson, atmosferi olan her gezegenin ambipolar bir alanı olması gerektiğini belirterek, "Artık bunu ölçebildiğimize göre zaman içinde gezegenimizi ve diğerlerini nasıl şekillendirdiğini öğrenmeye başlayabiliriz." dedi.

    Dünya uzayda hareketsiz duran bir toprak parçasından ibaret değil ve etrafında birçok farklı enerji alanı bulunuyor. Örneğin yer çekimi alanı, gezegenimizi yerinde tutan ve atmosferi sıkı sıkıya koruyan bir güç olarak duruyor. Ayrıca Dünya'nın içindeki dönen ve iletken materyalin ürettiği manyetik alan da, gezegenimizi güneş rüzgarları ve radyasyonun zararlı etkilerinden koruyor.

    1968'de bilim insanları uzay çağına kadar fark edemediğimiz bir fenomeni tanımladı. Dünya'nın kutupları üzerinde uçan uzay aracı, Dünya atmosferinden kaçan süpersonik bir parçacık rüzgarı tespit etti. Bunun için en iyi açıklama üçüncü bir elektrik enerjisi alanıydı.

    Collinson, "Buna ambipolar alan deniyor ve bir kaos aracı. Yer çekimine karşı koyuyor ve parçacıkları uzaya sürüklüyor. Ancak bunu daha önce hiç ölçemedik çünkü teknolojimiz yoktu. Biz de bu büyük görünmez kuvveti aramak için Endurance roket gemisini inşa ettik." dedi.

    Ambipolar alanın nasıl çalışması gerektiği şöyle öngörülüyordu: Yaklaşık 250 kilometre yükseklikten başlayarak, atmosferin iyonosfer adı verilen bir katmanında, aşırı ultraviyole ve güneş radyasyonu atmosferik atomları iyonize ederek negatif yüklü elektronları koparır ve atomu pozitif yüklü bir iyona dönüştürür. 

    Daha hafif elektronlar uzaya doğru uçmaya çalışırken, daha ağır iyonlar yere doğru batmaya çalışır. Ancak plazma ortamı yük nötrlüğünü korumaya çalışır ve bu, elektronlar ile iyonlar arasında onları birbirine bağlayan bir elektrik alanının oluşmasına neden olur. Buna ambipolar alan deniyor çünkü her iki yönde de çalışıyor; iyonlar aşağı doğru, elektronlar ise yukarı doğru bir çekim sağlıyor.

    NASA: Dünya çevresinde görünmez elektrik alanı tespit edildi Tam Boyutta Gör

    Bu ambipolar alan inanılmaz derecede zayıf olduğundan, Collinson ve ekibi bunu tespit etmek için gemi tasarladı. Bu kapsamda Endurance misyonu, Mayıs 2022'de fırlatıldı ve değerli, zor kazanılmış verileriyle 768,03 kilometre yüksekliğe ulaştı. Misyon başarılı da oldu. Elektrik potansiyelinde sadece 0,55 voltluk bir değişiklik ölçüldü, bu da gereken tek şeydi.

    Collinson, "Yarım volt neredeyse hiçbir şey değil, sadece bir saat pili kadar güçlü. Ama kutup rüzgarını açıklamak için doğru miktar bu." diyerek durumu özetledi. Çalışmanın ortak yazarı Alex Glocer'e göre bu, yer çekim karşı koymak hatta parçacıkları süpersonik hızlarda uzaya fırlatmak için fazlasıyla yeterli. Öte yandan Mars ve Venüs gibi gezegenlerde de böyle bir alanın varlığı değerlendiriliyor.   

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 23 saat önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 6 gün önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 12 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 12 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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