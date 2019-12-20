Boeing'in yeni kapsülü Starliner ilk kez uzaya çıktı: İşte müthiş görüntüler

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Boeing, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) astronot taşımak için geliştirdiği yeni kapsülü Starliner'ı bugün ilk kez uzaya fırlattı. 2010 yılından bu yana geliştirme sürecinde bulunan Starliner, test sürecinde herhangi bir aksilik olmaması durumunda önümüzdeki yıl ISS'e ilk astronotlarını taşımaya başlayacak.

Starliner kapsülü bugün yerel saatle 06.36'da, Florida'daki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden fırlatıldı. Atlas V roketinin üzerinde yörüngeye gönderilen Starliner'ın yaklaşık 26 saat sonra Uzay İstasyonu'na ulaşması bekleniyor. Starliner, istasyonda bir hafta kaldıktan sonra Dünya'ya geri dönecek.

Kalkış anlarından görüntüler:

Uzay mekiği programının 2011 yılında iptal edilmesinden bu yana NASA, kendi astronotlarını kendisi uzaya taşıyamıyordu. NASA'nın bu alandaki Rusya bağımlılığını sona erdirmek için anlaşma imzaladığı iki şirketten birisi Boeing'ti. Diğeri ise Elon Musk'ın popüler uzay şirketi SpaceX'ti.

SpaceX'in Crew Dragon isimli kapsülü Mart ayında ilk kez uzaya gönderilmişti. Ancak bildiğiniz gibi kapsül, yaz aylarında gerçekleştirilen bir motor testi sırasında talihsiz bir kaza yaşadı ve infilak ederek paramparça oldu. Bu beklenmedik olay elbette Crew Dragon'ın test sürecinin de epey bir aksamasına neden oldu. Crew Dragon normalde Starliner'ın önündeydi ancak şu anda iki kapsülün test süreçleri hemen hemen aynı seviyede bulunuyor.

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Uzay turistleri de taşıyacak

Starliner uçuşu öncesinde bazı açıklamalar yapan NASA astronotu Nicole Mann,"Crew Dragon ve Starliner, insanlı uzay uçuşlarında yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Bu iki kapsül, alçak Dünya yörüngesini sadece NASA astronotları için değil, aynı zamanda sivil astronotlar için de çok daha ulaşılabilir kılacak." ifadelerini kullandı.

NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'na önümüzdeki yıllarda uzay turisti taşımaya başlayacak. Uzay ajansı bu yılın başlarında resmi duyuruları yapmıştı. Crew Dragon ve Starliner kapsülleri elbette bu planın en önemli parçaları konumunda bulunuyor.

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Starliner toplam yedi kişiye kadar yolcu kapasitesine sahip. Resmi ISS görevlerinde bu kapasitenin tamamı kullanılmayacak. Genelde iki veya üç kişilik uçuşlar yapılıyor. Ancak uzay turizminin başlamasıyla birlikte bu sayının arttığını görebiliriz. Crew Dragon kapsülünün yolcu kapasitesi de yine Starliner gibi yedi kişilik.