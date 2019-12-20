Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Boeing'in yeni kapsülü Starliner ilk kez uzaya çıktı: İşte müthiş görüntüler

    Starliner önümüzdeki yıl NASA astronotlarını uzaya taşımaya başlayacak. NASA, kapsülü ayrıca uzay turizmi görevlerinde de kullanmak istiyor.
    53 dk.
    250
    26
    Uzay
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Boeing'in yeni kapsülü Starliner ilk kez uzaya çıktı: İşte müthiş görüntüler
    Tam Boyutta Gör

    Boeing, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) astronot taşımak için geliştirdiği yeni kapsülü Starliner'ı bugün ilk kez uzaya fırlattı. 2010 yılından bu yana geliştirme sürecinde bulunan Starliner, test sürecinde herhangi bir aksilik olmaması durumunda önümüzdeki yıl ISS'e ilk astronotlarını taşımaya başlayacak. 

    Starliner kapsülü bugün yerel saatle 06.36'da, Florida'daki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden fırlatıldı. Atlas V roketinin üzerinde yörüngeye gönderilen Starliner'ın yaklaşık 26 saat sonra Uzay İstasyonu'na ulaşması bekleniyor. Starliner, istasyonda bir hafta kaldıktan sonra Dünya'ya geri dönecek.

    Kalkış anlarından görüntüler:

    Uzay mekiği programının 2011 yılında iptal edilmesinden bu yana NASA, kendi astronotlarını kendisi uzaya taşıyamıyordu. NASA'nın bu alandaki Rusya bağımlılığını sona erdirmek için anlaşma imzaladığı iki şirketten birisi Boeing'ti. Diğeri ise Elon Musk'ın popüler uzay şirketi SpaceX'ti.

    SpaceX'in Crew Dragon isimli kapsülü Mart ayında ilk kez uzaya gönderilmişti. Ancak bildiğiniz gibi kapsül, yaz aylarında gerçekleştirilen bir motor testi sırasında talihsiz bir kaza yaşadı ve infilak ederek paramparça oldu. Bu beklenmedik olay elbette Crew Dragon'ın test sürecinin de epey bir aksamasına neden oldu. Crew Dragon normalde Starliner'ın önündeydi ancak şu anda iki kapsülün test süreçleri hemen hemen aynı seviyede bulunuyor.

    Boeing'in yeni kapsülü Starliner ilk kez uzaya çıktı: İşte müthiş görüntüler
    Tam Boyutta Gör

    Uzay turistleri de taşıyacak

    Starliner uçuşu öncesinde bazı açıklamalar yapan NASA astronotu Nicole Mann,"Crew Dragon ve Starliner, insanlı uzay uçuşlarında yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Bu iki kapsül, alçak Dünya yörüngesini sadece NASA astronotları için değil, aynı zamanda sivil astronotlar için de çok daha ulaşılabilir kılacak." ifadelerini kullandı. 

    NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'na önümüzdeki yıllarda uzay turisti taşımaya başlayacak. Uzay ajansı bu yılın başlarında resmi duyuruları yapmıştı. Crew Dragon ve Starliner kapsülleri elbette bu planın en önemli parçaları konumunda bulunuyor.

    Ayrıca Bkz. "Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidiş-dönüş biletinin fiyatı belli oldu"

    Starliner toplam yedi kişiye kadar yolcu kapasitesine sahip. Resmi ISS görevlerinde bu kapasitenin tamamı kullanılmayacak. Genelde iki veya üç kişilik uçuşlar yapılıyor. Ancak uzay turizminin başlamasıyla birlikte bu sayının arttığını görebiliriz. Crew Dragon kapsülünün yolcu kapasitesi de yine Starliner gibi yedi kişilik.



    Yorum Yaz
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 8 dk. Facebook kendi işletim sistemini geliştiriyor 53 dk. GÖRÜNTÜLENEN Boeing'in yeni kapsülü Starliner ilk kez uzaya çıktı: İşte müthiş görüntüler Sonraki Apple Watch için çıkarılabilir USB-C kablosuna sahip şarj cihazı piyasaya sürüldü 1 sa. Intel yine bir AMD mühendisini kadrosuna kattı 2 sa. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobilin tanıtım tarihini açıkladı 2 sa. Apple akıllı telefon pazarındaki en kârlı şirket 2 sa. 267 milyon Facebook kimliği internete saçıldı 3 sa. ABD yaptırımları işe yaramadı: Huawei 2019 yılında 230 milyon akıllı telefon sattı 4 sa. Yeni Subaru Forester e-Boxer hibrit Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 4 sa. iPhone SE 2 olduğu iddia edilen cihazın videosu yayınlandı 4 sa. IEEFA: Türkiye enerji bağımsızlığına çok yakın, ancak ek teşvike ihtiyaç var 5 sa. Google, Stadia'nın kütüphanesini güçlendirmek için Typhoon Studios'u satın aldı 5 sa. THY, iyice derinleşen 737 MAX krizi sonrası Boeing’e dava açıyor 6 sa. Apple Pencil çizim hissiyatını daha da geliştirecek 16 sa. Avrupa'nın 'ötegezegen avcısı' Cheops uzaya fırlatıldı: İşte teleskobun hedefi 18 sa. Broadcom kablosuz yonga birimini satıyor 18 sa. Steam Kış İndirimleri başladı: İşte dikkat çekenler 19 sa. Epic Store, 79.99 TL ve üzeri oyunlarda geçerli 60 TL değerinde indirim kuponu veriyor 19 sa. Dünyanın en çok kullanılan sanal asistanı Siri oldu 20 sa. Christopher Nolan’ın yeni filmi Tenet’tan müthiş ilk fragman 20 sa. Twitter’ın iPad uygulaması sonunda yeni arayüzüne kavuşuyor 20 sa. AnTuTu'ya göre en güçlü orta sınıf telefon: Redmi Note 8 Pro Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    2020 Volkswagen Golf'ün de dahil olduğu yeni çarpışma testi so...
    DonanımHaber
    Google servisleri çöktü! Bakan Yardımcısından açıklama geldi
    DonanımHaber
    50 milyar dolarlık anlaşmada imzalar atıldı: PSA ve FCA birleşti
    DonanımHaber
    Sniper: Ghost Warrior Contracts'tan Oynanış Videosu Paylaşıldı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Chernobylite Gamescom 2019 Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    Xiaomi Mi 9T PRO / RedMi K20 PRO Ana Konu
    DH Forum
    AKP GİDERSE NE OLUR
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim