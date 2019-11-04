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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    SpaceX hayal kırıklığı oldu: NASA, Rus uzay araçlarıyla iki yıl daha devam edecek

    NASA'nın milyarlarca dolarlık yatırım yaptığı SpaceX ve Boeing şirketleri insanlı uzay kapsülü geliştirme konusunda hayal kırıklığı oldu NASA bir süre daha Ruslara muhtaç kalıyor.
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    Uzay
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    SpaceX hayal kırıklığı oldu: NASA, Rus uzay araçlarıyla iki yıl daha devam edecek
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    Uzay araştırmalarının dünyadaki en büyük ismi olan ABD, uzay mekiği programının Barack Obama tarafından 2011 yılında iptal edilmesinden bu yana kendi astronotlarını kendisi uzaya fırlatamıyordu. Bu alanda neredeyse 9 yıldır Rusya'nın Soyuz roketi ve Soyuz uzay kapsüllerine muhtaç kalan NASA, en azından bir süre daha bu şekilde devam etmek zorunda kalacak gibi. Roskosmos başkanı Dmitry Rogozin, 2020 ve 2021 yıllarında NASA astronotlarına yer açabilmek için yeni Soyuz kapsülleri üreteceklerini duyurdu.

    Rus medyasına konuşan Rogozin, NASA başkanı Jim Bridenstine'dan konuyla ilgili bir mektup aldığını belirterek,"ABD 2020 ve 2021 yılları için Soyuz kapsüllerinde ekstra koltuğa ihtiyaç duyabilir. Ortaklığımızın bir gereği olarak bu talebe cevap vermek için çalışmalarımızı yapacağız." şeklinde konuştu.

    Sözlerine NASA'ya biraz laf dokundurarak devam eden Rogozin,"Eylül 2019'da, Baykonur uzay üssünde Amerikan ortaklarımıza bu konuyla ilgili sitemlerimizi aslında ifade etmiştik. NASA'nın uzay aracı testlerinde sorunlar çıkabileceğini, her türlü olasılığı göz önünde bulundurmaları gerektiğini ve önceden hareket edip Soyuz kapsülünden koltuk ayırmaları gerektiğini söyledik. Zira bir Soyuz uzay aracının üretilmesi en az iki yıl sürüyor." ifadelerini kullandı. Rogozin son olarak yeterli donanımın sağlanamaması durumunda ABD'nin Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki varlığının tehdit altına girebileceğini söyledi.

    SpaceX hayal kırıklığı oldu: NASA, Rus uzay araçlarıyla iki yıl daha devam edecek
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    Ayrıca Bkz. "SpaceX'e büyük şok: Crew Dragon kapsülü paramparça oldu (Video)"

    SpaceX ve Boeing'e milyarlarca dolar yatırım yapıldı

    NASA, uzayda Rusya bağımlılığını ortadan kaldırmak için kendisi uzay araçları geliştirmek yerine özel sektöre yönelmiş ve Boeing (Starliner) ve SpaceX (Crew Dragon) ile anlaşmalar yapmıştı. Bu doğrultuda 2014 yılında iki şirkete milyarlarca dolarlık yatırım yapan uzay ajansı, 2017'ye kadar kapsüllerin hazır hale getirilmesini istemişti. Ancak birbiri ardına gelen erteleme haberlerinin ardından SpaceX'in ilk test uçuşu ancak 2019'un Mart ayında yapılabildi. Ancak her şey tam yoluna giriyor derken bu sefer de Crew Dragon kapsülü geçtiğimiz Nisan ayında yapılan bir deneme sırasında patlayarak paramparça olmuş ve NASA'nın test programı da böylece önemli bir darbe almıştı.

    SpaceX aradan geçen sekiz aylık sürecin ardından Crew Dragon kapsülünün testlerine şimdi tekrar yavaş yavaş start veriyor. Bugün önemli bir paraşüt testi gerçekleştirildi. Önümüzdeki aylarda testlerin devam etmesi ve 2020'de de ilk insanlı uçuşların yapılması planlanıyor. Boeing'in Starliner kapsülü de yine benzer bir test programına sahip.

    NASA, Soyuz kapsüllerinde bir koltuk ayırmak için Rusya'ya tam 81 milyon dolar ödüyor.

     



    https://www.engadget.com/2019/11/03/russia-making-more-soyuz-spacecraft/ Yorum Yaz
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    sadrag 2 hf. en beğenilen
    Yani.. hayal kırıklığı sayılmaz bence bu. Tost makinesi yapmıyor adamlar sonuçta. Böyle bir gecikmeyi yada oluşabilecek başarısız denemeleri önceden hesaba katmadıklarını hiç sanmıyorum.
    Yani.. hayal kırıklığı sayılmaz bence bu. Tost makinesi yapmıyor adamlar sonuçta. Böyle bir gecikmeyi yada oluşabilecek başarısız denemeleri önceden hesaba katm...
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    bypangea 2 hf.
    Yine alakasız bir başlık ve alakasız bir içerik daha keşke haber başlığını "Nasa öyle bir şey yaptı ki..." yapsaydınız.
    Yanıtla +8
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    canguler917 2 hf.
    uzay konusunda rakipsizken, bir iki yanlış karar sonrasında senelerce soğuk savaş verdiğin ülkeye muhtaç oluyorsun. önemli dersler çıkarılacak olay
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    Askaparta 2 hf.
    Uzaya harcanan bu kadar para, emek, zaman. Dünya'yı unuttuk.
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    canguler917 2 hf.
    uzay konusunda rakipsizken, bir iki yanlış karar sonrasında senelerce soğuk savaş verdiğin ülkeye muhtaç oluyorsun. önemli dersler çıkarılacak olay
    Yanıtla +7
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    CIZIK 2 hf.
    Nerde amerikan yaptırımları catsa fatsa =)
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    bypangea 2 hf.
    Yine alakasız bir başlık ve alakasız bir içerik daha keşke haber başlığını "Nasa öyle bir şey yaptı ki..." yapsaydınız.
    Yanıtla +8
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    sadrag 2 hf. en beğenilen
    Yani.. hayal kırıklığı sayılmaz bence bu. Tost makinesi yapmıyor adamlar sonuçta. Böyle bir gecikmeyi yada oluşabilecek başarısız denemeleri önceden hesaba katmadıklarını hiç sanmıyorum.
    Yanıtla +12
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