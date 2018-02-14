Booking.com geri dönüşün sinyalini Linkedin'den verdi

Tam Boyutta Gör

Haksız rekabet oluşturduğu gerekçesiyle Türkiye Seyahat Acentaları Birliği tarafından açılan dava sonucunda ülkemizdeki faaliyetleri durdurulan otel rezervasyon sitesi Booking.com, Türkiye’ye dönüyor.

Booking.com, Türkiye pazarına geri dönmek için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile görüşmelere başlamış ve Bakanlık yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre Booking.com gerekli cezayı ödemeyi kabul etmişti. Booking.com ile hükümet yetkilileri arasında bu temaslar yaşanırken şirket geri dönüşün sinyalini Linkedin üzerinden verdi.

Booking.com, Linkedin platformunda yayınladığı iş ilanında Türkiye için müşteri temsilcisi arayışında olduğunu duyurdu. İstanbul’da bulunan Bookingdotcom Destek Hizmetleri Limited Şirketi’nde çalışacak iş geliştirme ve satış sektöründe deneyimli Türkçe ve İngilizce bilinen çalışan aranıyor.

TÜRSAB ve Booking.com arasında görülen davada mahkeme TÜRSAB’ın 500 bin TL’lik teminat mektubu getirmesini istemişti. Eğer verilen süre içerisinde teminat mektubu getirilmezse Booking,com için verilen tedbir kararının kalkması gündemdeydi. TÜRSAB mahkemenin talep ettiği 500 bin liralık teminat mektubunu temin etti ve mahkemeye verdi. Davanın duruşması ise 7 Mart'ta yapılacak.

http://www.haberturk.com/bookingcom-donusun-isaretini-sessiz-sedasiz-verdi-1837200-ekonomi