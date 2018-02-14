Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Web Siteleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Booking.com geri dönüşün sinyalini Linkedin'den verdi

Online otel rezervasyon sitesi Booking.com, adım adım Türkiye'ye dönüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri ile temas halindeki şirket, İstanbul ofisi için iş ilanı yayınladı.
1 yıl
1,6b
1
21
Web Siteleri
Yusuf Akbaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Booking.com geri dönüşün sinyalini Linkedin'den verdi
Tam Boyutta Gör

Haksız rekabet oluşturduğu gerekçesiyle Türkiye Seyahat Acentaları Birliği tarafından açılan dava sonucunda ülkemizdeki faaliyetleri durdurulan otel rezervasyon sitesi Booking.com, Türkiye’ye dönüyor.

Booking.com, Türkiye pazarına geri dönmek için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile görüşmelere başlamış ve Bakanlık yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre Booking.com gerekli cezayı ödemeyi kabul etmişti. Booking.com ile hükümet yetkilileri arasında bu temaslar yaşanırken şirket geri dönüşün sinyalini Linkedin üzerinden verdi.

Booking.com, Linkedin platformunda yayınladığı iş ilanında Türkiye için müşteri temsilcisi arayışında olduğunu duyurdu. İstanbul’da bulunan Bookingdotcom Destek Hizmetleri Limited Şirketi’nde çalışacak iş geliştirme ve satış sektöründe deneyimli Türkçe ve İngilizce bilinen çalışan aranıyor.

TÜRSAB ve Booking.com arasında görülen davada mahkeme TÜRSAB’ın 500 bin TL’lik teminat mektubu getirmesini istemişti. Eğer verilen süre içerisinde teminat mektubu getirilmezse Booking,com için verilen tedbir kararının kalkması gündemdeydi. TÜRSAB mahkemenin talep ettiği 500 bin liralık teminat mektubunu temin etti ve mahkemeye verdi. Davanın duruşması ise 7 Mart'ta yapılacak.


http://www.haberturk.com/bookingcom-donusun-isaretini-sessiz-sedasiz-verdi-1837200-ekonomi Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
JQKER 1 yıl en beğenilen
bu cezaları avrupalılar kesince hep bir ağızdan "helal olsun" diyoruz. türkiye yapınca " doymadınız" diyoruz. yalan mı ?
1 Yanıt Yanıtla +20
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TriploitMezun 1 yıl
Darısı PayPal'a
Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sdelta 1 yıl JQKER
joker-38

bu cezaları avrupalılar kesince hep bir ağızdan "helal olsun" diyoruz. türkiye yapınca " doymadınız" diyoruz. yalan mı ?

Yalan. Adamlar ülkemde bu tarz bir hizmet veriyorsa tabi ki iletişim için temsilcilerini tutup vergisini vermeli.

Verilen her saçma karara da "doymadınız" deriz tabi ki. Devlet halkına hizmet için vardır, bizde tam tersi oluyor maalesef.
joker-38bu cezaları avrupalılar kesince hep bir ağızdan "helal olsun" diyoruz. türkiye yapınca " doymadınız" diyoruz. yalan mı ?
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Her isi ters giden adam 1 yıl
Hotels.com da gayet guzel ve uygun. Mobil uygulamasindan yaparsaniz biraz daha uygun oluyor . Her rezervasyona yuzde 5 indirimi var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cinoktahan 1 yıl
hayret Linkedin i kapatmamislar..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
INumber1OneI 1 yıl
bookingden ziyade şu wikipedi olayını çözseler ya
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
investing 1 yıl
gelmesine gerek yok vpn ile Türkiye'den rezervasyon yaptırabiliyorduk
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
chinpoko 1 yıl
gelmesi cok iyi, diger siteri hic sevemiyorum nedense.
darisi paypal'in basina. paypalsizlik cok kotu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mavizaman 1 yıl
geliyorsa devlet haklıdır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
x2yk 1 yıl
Eeee demek Türkiye 'den iyi para alıyorlarmış paşa paşa geri döndüler..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ahmet1905_47 1 yıl
Booking kullanima acik şuan zaten
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
obsesoz 1 yıl
Görecez
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TriploitMezun 1 yıl
Darısı PayPal'a
Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1605 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Türkiye Gündemi, booking ve
5 etiket daha booking.com otel rezervasyon Web Siteleri Internet Yusuf Akbaş
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl BMW, 10 yıllık lityum ve kobalt tedariğini güvence altına almak istiyor 1 yıl ABD istihbarat şefi: Huawei'in telefonlarını satın almayın [Huawei vs. CIA] 1 yıl 2019 Mercedes C Serisi yarı otonom yeteneği kazandı 1 yıl Best Buy’a sahte yorum yazdıran Huawei açıklama yayınladı 1 yıl Galaxy S9'un kamera yetenekleri resmi teaser videolarında ortaya çıktı 1 yıl HTC'nin akıllı telefon bölümünün başkanı Chialin Chang istifa etti 1 yıl Xiaomi Redmi Note 5 serisi artık resmi 1 yıl Yeni Hyundai Santa Fe'nin Güvenli Çıkış Asistanı'nı görev sırasında izleyin 1 yıl Intel iki Cannonlake-U işlemcisini ve Core i3-8130U’yu listeledi 1 yıl Pininfarina imzalı iki model Vietnam'da üretilecek 1 yıl Tim Cook şirket sırrı diyerek hissedarların Apple Park'ı gezmesine izin vermedi 1 yıl Samsung, Galaxy S8 için Android Oreo güncellemesini durdurdu 1 yıl Para transfer devi Western Union, Ripple'ı test ediyor 1 yıl "İkinci parti S-400 sisteminin bazı parçalarını Türk firmaları üretecek" 1 yıl Facebook haber kaynağına “liste” özelliği geliyor 1 yıl Dünyanın en ince televizyonu Xiaomi Mi LED TV 4 satışta! 1 yıl Elon Musk'ın "uzaydan internet" planları bu hafta başlıyor 1 yıl Xiaomi Mi Pro HD incelemesi "Quad DAC'lı LG V30+ ile bambaşka bir müzik keyfi" 1 yıl Ripple CEO'sundan kripto para uyarısı: Çoğunun değeri sıfırlanacak 1 yıl Google, Akıllı Yanıtlar özelliğini tüm sohbet uygulamalarına getirmek istiyor 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Booking.com geri dönüşün sinyalini Linkedin'den verdi Sonraki İngiltere terör propagandasını yüksek doğrulukta tespit eden yapay zekâ geliştirdi 1 yıl Foxconn ve RED daha ucuz 8K kameralar için iş birliği yapıyor 1 yıl Bixby projesinin arkasındaki isim Google’a transfer oldu 1 yıl Huawei MateX mi geliyor? 1 yıl Alto's Odyssey 22 Şubat'ta çıkıyor 1 yıl Avrupalı regülatörlerden kripto para uyarısı: Kaybetmeyi göze alamıyorsanız yatırım yapmayın! 1 yıl Redmi Note 5 serisi karşınızda 1 yıl Samsung telefonlar için ekrana gömülü parmak izi tarayıcı başka bahara kaldı 1 yıl Apple yeni orijinal dizisi için Kevin Durant ile anlaştı 1 yıl YouTube Red, 100'den fazla ülkeyi kapsayacak şekilde genişliyor 1 yıl 2019 Mercedes-AMG G63'te hatırı sayılır güncellemeler mevcut 1 yıl CNBC'nin finans uzmanı Brian Kelly: ''Servetimin yüzde 90'ını kripto paraya yatırdım'' 1 yıl Kraliçe Nefertiti'nin yüzü 3D görüntüleme teknolojisiyle yeniden oluşturuldu 1 yıl Gmail e-postaları AMP ile daha etkileşimli hale geliyor 1 yıl Google, iPhone kullanıcılarını cezbetmek için Android P'nin tasarımını iyileştirecek 1 yıl Samsung Galaxy S9 stereo hoparlörlerle gelebilir 1 yıl AMD'den Intel'i üzecek işlemciler: Ryzen 5 2400G inceleme 1 yıl Amiral gemisi Nokia 9, HMD Global yetkilisinin elinde görüntülendi 1 yıl Samsung yeni Experience arayüzü ile emojileri yeniledi 1 yıl Sea of Thieves minimum sistem gereksinimleri belli oldu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim