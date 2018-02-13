"Hikayeler" özelliği Google'a geliyor!

Tam Boyutta Gör

Teknoloji devi Google, mobil arama sonuçlarına son zamanların en popüler özelliklerinden birini getirmeye hazırlanıyor. Şirket, “AMP Hikayeleri” adını verdiği yeni bir özelliğin geliştirici önizlemesini bugün yayınladı.

AMP Hikayeleri deyince pek bir şey ifade etmeyen bu özelliğin aslında mobil kullanıcıların dev sosyal medya uygulamalarında sıkça kullandığı “hikayeler” özelliğinin bir benzeri olduğunu söylemek mümkün. Yani Snapchat ve Instagram gibi mecralara hakimseniz bu özellik konusunda da bilgilisiniz demektir.

Peki nedir bu AMP?

AMP, uzun adıyla "Hızlandırılmış Mobil Sayfalar" mobil web sayfalarının performanslarını arttırmak için 2015 yılında Google tarafından başlatıldı. Yani, açık kaynaklı bir kod yazılımı olarak geliştirilen AMP’ye katılan web sayfaları mobil cihazlara diğerlerine kıyasla çok daha hızlı yükleniyor. Böylece kullanıcıların aradığı sonuçlara daha kolay ulaşmasını sağlanmış oluyor. Yeni gelen AMP Hikayeleri özelliğinin de bu web sayfaları için bir avantaj oluşturduğunu söylemek mümkün. Zira hikayeler kısmında sadece bu sitelerin içerikleri sıralanacak.

Özellik genel kullanıma açıldığı zaman, kullanıcılar arama yaptığında AMP formatıyla içerik üreten sitelerden ilk 10 içerisinde yer alanların görsel açıdan zengin ve mobil odaklı içerikleri hikayeler kısmında görünecek. Sosyal medya uygulamalarından farklı olarak bu hikayelerde parmağı sağa sola kaydırarak değil dokunarak geçiş yapılabilecek.

https://www.theverge.com/2018/2/13/17006006/google-amp-stories-google-search-slideshows