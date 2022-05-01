Borsalardaki Bitcoin hacmi, son 44 ayın en düşük seviyesinde

Son dönemde kripto para piyasası oldukça hareketli günler geçiriyor. Bitcoin, geçen hafta kritik 40.000 dolar seviyesinin üzerinde bir fiyat seviyesini korumaya çalışırken, Bitcoin analitik platformu Pricedinbitcoin21 tarafından elde edilen verilerine göre; borsalardaki Bitcoin (BTC) hacmi 44 ayın en düşük seviyesine düştü.
Borsalardaki Bitcoin (BTC) Hacmi Düştü
Bitcoin analitik platformu Pricedinbitcoin21 tarafından elde edilen son verilere göre; Şubat 2022’de, borsalardaki toplam Bitcoin arzı 3,2 milyon iken şu anda 2,4 milyon BTC seviyesine düştü.
Ayrıca sene başından beri, borsalardaki Bitcoin miktarının 202.900 BTC (yaklaşık 8 milyar dolar) düştüğünü de belirtti. Bunun yanında Bitcoin’in fiyat hareketleri tarihsel olarak borsalarda tutulan miktarının tersi yönde ilerliyor.
Ek olarak belirtmek gerekirse borsalarda tutulan kripto varlıklar yatırımcıların daha fazla satmak yerine, satın almak isterse borsalardaki varlıklar azalır ve daha yüksek talep genellikle fiyat artışına yol açar.
Son olarak Bitcoin (BTC), haberin yazımı esnasında CoinGecko verilerine göre 38.684 dolardan işlem görüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Gizemli hastalık ne olacak https://bcvc.xyz/qA9Joxh
Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.
Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.