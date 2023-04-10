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    Boston Dynamics'in Spot robotu ressam oluyor

    İnsanlar ve makineler arasındaki ilişkiyi keşfetmek için teknoloji portreleri oluşturma konusunda uzmanlaşmış bir ressam olan Agnieszka Pilat, Boston Dynamics’in Spot robotuna resim çizdiriyor.
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    Boston Dynamics'in Spot robotu ressam oluyor Tam Boyutta Gör
    Ünlü sanatçı Agnieszka Pilat, Victoria Ulusal Galerisi'nin bir sonraki sergisi için üç Boston Dynamics robot köpeğini resim yapmak üzere eğittiğini duyurdu. Sergi sahibi tarafından yapılan basın açıklamasına göre Spot adlı robotlar dört ay boyunca eğitilecek ve çizimleri sergide insanlarla buluşacak.

    Robot ressamlar gerçek oluyor

    Boston Dynamics'in dikkat çekici Spot robotu denetim, haritalama, izleme, arma-kurtarma ve daha pek çok endüstride farklı görevlerle kullanılıyor. Ancak şimdi, Spot robotlar Aralık ayında Melbourne'de açılacak olan Victoria Ulusal Galerisi'nin sergisi için yaratıcılıklarını konuşturacak. Robotlar çalışmaları için duvara yapıştırılmış akrilik zeminli bir tuval üzerine yağlı boya çubukları kullanarak kendi başlarına resim yapacaklar. Süreç robotlar tarafından otonom olarak yürütülecek ancak sanat eserini yaratırken aralarından seçim yapabilecekleri bir dizi fırça darbesiyle önceden programlanacaklar.

    Boston Dynamics'in Spot robotu ressam oluyor Tam Boyutta Gör
    Sanatçı Agnieszka Pilat, kendisiyle birlikte yaşayan bir robota Basia adını vermiş ve onu “bir arkadaş” olarak gördüğünü ifade etmiş durumda. Pilat, verdiği demeçte "Bu küçük bir çocuğa sahip olmak gibi - bir noktada çocuğun otobüse kendi başına binmesine izin vermeniz gerekir; bu da öyle hissettiriyor" dedi. Esasında Pilat, Boston Dynamics tarafından Spot'un bir portresini çizmekle görevlendirilmişti ancak görünüşe göre olay farklı bir boyuta geçmiş durumda.

    Pilat yaptığı bir açıklamada "Portreler toplumdaki gücü yansıtır - Andy Warhol ünlülerin resmini yapıyordu, eski portreler aristokrasiyi yansıtıyordu. Şimdi güç makineye doğru gidiyor ve bununla gerçekten ilgilenmek bizim yükümlülüğümüz. Onları geleceğin iyi vatandaşları olmaları için eğitmek ve onlarla etkileşim kurmak bize, ebeveynlerine düşüyor." ifadelerini kullandı. Spots'un mevcut resimleri "genellikle çocuksu" olarak tanımlansa da son yıllarda telekomünikasyon milyarderi Craig McCaw ve eski Waymo CEO'su John Krafcik gibi Silikon Vadisi’nin önemli kişilerine bu eserleri satan Pilat, makineleri "çok şey bilen ama çok az şey anlayan küçük çocuklar" olarak gördüğü için bunu kasıtlı bir programlama seçimine bağlıyor.

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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    emrahmt 38 dakika önce

    [resim] hız testi mükemmel görünüyor.

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 1 hafta önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 1 hafta önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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