Boston Dynamics'in Spot robotu ressam oluyor

Robot ressamlar gerçek oluyor
Boston Dynamics'in dikkat çekici Spot robotu denetim, haritalama, izleme, arma-kurtarma ve daha pek çok endüstride farklı görevlerle kullanılıyor. Ancak şimdi, Spot robotlar Aralık ayında Melbourne'de açılacak olan Victoria Ulusal Galerisi'nin sergisi için yaratıcılıklarını konuşturacak. Robotlar çalışmaları için duvara yapıştırılmış akrilik zeminli bir tuval üzerine yağlı boya çubukları kullanarak kendi başlarına resim yapacaklar. Süreç robotlar tarafından otonom olarak yürütülecek ancak sanat eserini yaratırken aralarından seçim yapabilecekleri bir dizi fırça darbesiyle önceden programlanacaklar.
Pilat yaptığı bir açıklamada "Portreler toplumdaki gücü yansıtır - Andy Warhol ünlülerin resmini yapıyordu, eski portreler aristokrasiyi yansıtıyordu. Şimdi güç makineye doğru gidiyor ve bununla gerçekten ilgilenmek bizim yükümlülüğümüz. Onları geleceğin iyi vatandaşları olmaları için eğitmek ve onlarla etkileşim kurmak bize, ebeveynlerine düşüyor." ifadelerini kullandı. Spots'un mevcut resimleri "genellikle çocuksu" olarak tanımlansa da son yıllarda telekomünikasyon milyarderi Craig McCaw ve eski Waymo CEO'su John Krafcik gibi Silikon Vadisi’nin önemli kişilerine bu eserleri satan Pilat, makineleri "çok şey bilen ama çok az şey anlayan küçük çocuklar" olarak gördüğü için bunu kasıtlı bir programlama seçimine bağlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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[resim] hız testi mükemmel görünüyor.
tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı