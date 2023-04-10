Boston Dynamics'in Spot robotu ressam oluyor

Tam Boyutta Gör Ünlü sanatçı Agnieszka Pilat, Victoria Ulusal Galerisi'nin bir sonraki sergisi için üç Boston Dynamics robot köpeğini resim yapmak üzere eğittiğini duyurdu. Sergi sahibi tarafından yapılan basın açıklamasına göre Spot adlı robotlar dört ay boyunca eğitilecek ve çizimleri sergide insanlarla buluşacak.

Robot ressamlar gerçek oluyor

Boston Dynamics'in dikkat çekici Spot robotu denetim, haritalama, izleme, arma-kurtarma ve daha pek çok endüstride farklı görevlerle kullanılıyor. Ancak şimdi, Spot robotlar Aralık ayında Melbourne'de açılacak olan Victoria Ulusal Galerisi'nin sergisi için yaratıcılıklarını konuşturacak. Robotlar çalışmaları için duvara yapıştırılmış akrilik zeminli bir tuval üzerine yağlı boya çubukları kullanarak kendi başlarına resim yapacaklar. Süreç robotlar tarafından otonom olarak yürütülecek ancak sanat eserini yaratırken aralarından seçim yapabilecekleri bir dizi fırça darbesiyle önceden programlanacaklar.

Tam Boyutta Gör Sanatçı Agnieszka Pilat, kendisiyle birlikte yaşayan bir robota Basia adını vermiş ve onu “bir arkadaş” olarak gördüğünü ifade etmiş durumda. Pilat, verdiği demeçte "Bu küçük bir çocuğa sahip olmak gibi - bir noktada çocuğun otobüse kendi başına binmesine izin vermeniz gerekir; bu da öyle hissettiriyor" dedi. Esasında Pilat, Boston Dynamics tarafından Spot'un bir portresini çizmekle görevlendirilmişti ancak görünüşe göre olay farklı bir boyuta geçmiş durumda.

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Pilat yaptığı bir açıklamada "Portreler toplumdaki gücü yansıtır - Andy Warhol ünlülerin resmini yapıyordu, eski portreler aristokrasiyi yansıtıyordu. Şimdi güç makineye doğru gidiyor ve bununla gerçekten ilgilenmek bizim yükümlülüğümüz. Onları geleceğin iyi vatandaşları olmaları için eğitmek ve onlarla etkileşim kurmak bize, ebeveynlerine düşüyor." ifadelerini kullandı. Spots'un mevcut resimleri "genellikle çocuksu" olarak tanımlansa da son yıllarda telekomünikasyon milyarderi Craig McCaw ve eski Waymo CEO'su John Krafcik gibi Silikon Vadisi’nin önemli kişilerine bu eserleri satan Pilat, makineleri "çok şey bilen ama çok az şey anlayan küçük çocuklar" olarak gördüğü için bunu kasıtlı bir programlama seçimine bağlıyor.

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