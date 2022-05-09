Otonom deniz botu, plastik atıkları temizlemek için çalışmaya başladı

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Open Ocean Engineering, 2020 yılında okyanuslara karışmadan önce limanlar ve nehirlerdeki plastik atığı toplamak için otonom bir çöp toplayıcı bot geliştirdiklerini duyurmuştu. Geçtiğimiz yıl Razer ile ortaklık kuran şirket, daha işlevsel araç ürettiklerini açıkladı. Clearbot isimli yeni temizlik botu, Hong Kong sularında çalışmaya başladı.

Clearbot ile temiz sular

Çevre kirliliğinin en büyük faktörlerinden biri olan plastik atıklar, çevreye ve diğer canlılara zarar vermekle beraber insan sağlığı için de büyük bir tehlike oluşturuyor. Bu sebeple, plastik atıkların çevreden toplanması büyük bir önem kazanıyor ve birçok ülke bu bağlamda kendi stratejilerini oluşturuyor.

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Strateji konusunda ülkeler haricinde özel şirketler de çalışmalar yürütüyor ve bu çalışmalardan birinin sonucu olarak Open Ocean Engineering, geliştirdikleri Clearbot'un hizmete başladığını duyurdu. 3 m uzunluğunda ve 1,3 m genişliğinde olan robotik çöp toplayıcı, uzaktan kontrol edilebilmesinin haricinde otonom olarak da çalışabiliyor.

200 kg atık toplama kapasiteli Clearbot, günde bir metrik ton atık toplama potansiyeli sunuyor. LIDAR sensörlerle donatılmış olan bot, tek şarjla 4 saat çalışabiliyor. Ayrıca olası petrol sızıntılarına müdahalede günde 15 litreye kadar atık temizleyebiliyor.

Clearbot'ta çöp tanımlaması ve konveyöre giden her plastik atık parçasının fotoğrafını çekmek için bir AI kamera sistemi kullanılıyor ve sistem aracılığıyla yakalanan görüntüler bir GPS konumuyla etiketleniyor ve sonrasında analizlerde kullanılmak üzere Microsoft Azure platformunda barındırılan şirketin veritabanına kaydediliyor.

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Open Ocean Engineering, Hong Kong sularında gerçekleştirilen testlerin başarılı geçmesinin ardından yerel marinada çalışmaya başlayan Clearbot'un çalışma alanını daha fazla ülkeye genişletmek istiyor. Şirket, birçok yabancı pazarda bota ilginin yoğun olduğunu söylüyor.

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