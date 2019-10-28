BP'nin Avrupa'daki en büyük teknoloji merkezi 100 yaşında

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Otomotiv teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte yollardaki elektrikli araç sayısının git gide arttığına şahit oluyoruz. Fakat içten yanmalı motorlu araçların dönemi henüz bitmedi. Bunun bilincinde olan BP, akaryakıt teknolojilerini geliştirecek çözümler yaratmaya devam ediyor.

Yakıt teknolojilerine yaptığı büyük yatırımlarla dikkat çeken enerji devi, dünya çapında 10 lokasyonda araştırma – geliştirme çalışmaları yürütüyor. Bunun yanı sıra detaylı testler de gerçekleştiren BP, bu testleri Avrupa’daki en büyük teknoloji merkezi olan Bochum Global Akaryakıt Teknoloji Merkezi’nde gerçekleştiriyor. Bu yıl 100’üncü yaşını kutlayan merkezde şimdiye dek 10 milyona yakıt test yapıldığı ifade ediliyor.

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Her gün 100’e yakın teknisyen ve mühendisin yakıt ekonomisi ve motor temizleme testleri gerçekleştirdiği merkezle ilgili konuşan BP Türkiye Akaryakıt Ülke Müdürü Martin Thomsen şunları söyledi: "Bochum’daki merkezimiz, yakıt formülasyonları oluşturmak için önemli olan bir ürün hazırlama tesisine ev sahipliği yapıyor. Bu, rafineri işlemlerini çok daha küçük bir ölçekte gerçekleştirebileceğimiz ve yeni karışım stoklarını rafineriye ulaşmadan çok önce test edebileceğimiz anlamına geliyor. Buna ek olarak bu tesiste, binlerce kilometre boyunca ve farklı sürüş koşulları altında araç performansının güvenli, tutarlı ve doğru ölçümlenmesini sağlayabiliyoruz."

Ayrıca Bkz. "“Yerli üretim elektrikli otomobiller 2022’de yollarda”"

Türkiye'de yeni satışa sunulan Active technology de burada test edildi

Geçtiğimiz ay Türkiye’de satışa çıkan Active technology formülüne sahip Ultimate Euro Diesel ürününün test süreçleri de bu merkezde yapıldı. 59 km’ye kadar daha fazla yol gitme imkanı sunduğu belirtilen ürünün 110 farklı test metodundan geçerek 50 bin saatten fazla süren motor ve araç deneme testlerinin sonucunda pazara sunulduğu ifade edildi. ACTIVE technology formüllü tüm BP akaryakıtlarının, sürekli kullanımda, motorun yeniymiş gibi çalışmasına ve hesapta olmayan araç bakım risklerinin azalmasına yardımcı olduğu açıklandı.