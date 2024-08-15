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    NASA ve BP, gelecekte Ay ve Mars’taki kaynakları çıkaracak

    Ay ve Mars yüzeyinin altında kaynaklar keşfediliyor ve gelecekte bunların çıkarılması planlanıyor. Bu doğrultuda NASA ve BP, Ay ve Mars’taki kaynakları çıkarmak için işbirliği yapıyor.
    NASA ve BP, gelecekte Ay ve Mars’taki kaynakları çıkaracak Tam Boyutta Gör
    BP Amerika ve NASA, enerji üretimi ve kaynak çıkarımını Dünya sınırlarının dışına taşıyacak önemli bir anlaşma imzaladı. İki kuruluş, onlarca yıldır zorlu ortamlarda faaliyet göstermenin kazandırdığı dijital teknolojileri ve teknik uzmanlığı paylaşma konusunda anlaştıklarını duyurdu. Gerçekten de BP’nin teknolojisi bir gün Mars'ta ya da Ay'da sondaj yapılmasını sağlayabilir.

    NASA ve BP'den önemli anlaşma

    BP, Dünya'nın zorlu ve uzak ortamlarında operasyonlar yürütme deneyimine sahipken, NASA da Mars'ın uzak yüzeyinde keşif araçları işletiyor. İki kurum arasındaki anlaşma, NASA'nın görev hedeflerini ilerletmek için çeşitli kuruluşlarla işbirliği yapmasına olanak tanıyan Space Act Agreement (Uzay Yasası Anlaşmaları) kapsamında gerçekleştirildi.

    Kurulan ortaklık, yeni teknolojilerin Dünya'dan ayrılmadan önce Mars'ta test edilmesini sağlayacak. İşte bu noktada dijital modelleme ve simülasyon devreye giriyor. Bu anlaşma, ekipmanı zorlu ve uzak yerlerde görselleştirmek için dijital modellerin ve simülasyonların kullanılmasını sağlayacak. Bu sayede mühendisler ve bilim insanları yeni ekipmanları yerin 4.27 kilometre altında ya da yüz binlerce kilometre uzakta başka bir gezegendeki benzer koşullarda dijital olarak test edebilecekler.

    Mars'taki su için sondaj şart

    Bu anlaşmanın Mars’ın derinliklerinde büyük miktarda sıvı halde suyun keşfedilmesinden sonra geldiğini belirtelim. İlginç bir şekilde, bu yeraltı su kaynağı potansiyel olarak tüm gezegeni 1.5 km derinliğinde bir okyanusla kaplayabilir. Mars’taki bu bulgu her yönüyle heyecan verici olsa da su, yerin 10-20 kilometre derinliğinde bulunuyor. Bu da tıpkı Dünya’daki gibi Mars’ta da kapsamlı sondajların yapılmasını gerekli kılıyor.

    Bu işbirliği sayesinde NASA, gelecekteki insan yerleşimleri için bu derin rezervuara erişme ve buradan su çıkarma teknolojisini geliştirebilir. Diğer taraftanroket yakıtı üretimi için önemli olan su buzu gibi ay kaynaklarının çıkarılmasına da yardımcı olabilir. Ay'ın ayrıca demir, titanyum ve alüminyum gibi bol miktarda metal kaynağına sahip olduğu bilinmekte.

    Ek olarak bu ortaklık BP ve NASA arasında hidrojen, rejeneratif yakıt hücreleri, yüksek kapasiteli piller, güneş enerjisi sistemleri ve küçük ölçekli nükleer enerji sistemleri konularında da gelecekte işbirliklerine yol açabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 12 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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