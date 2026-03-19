Sekiro animesi geliyor: Anime dizisinden yeni fragman yayınlandı

Sekiro: No Defeat, Bu Yıl İzleyici ile Buluşacak
Sekiro: No Defeat adını taşıyan anime dizisi, çıktığı sene "Yılın Oyunu" ödülüne layık görülen Sekiro: Shadows Die Twice'ın doğrudan bir uyarlaması olacak. Nitekim animenin orijinal (Japonca) seslendirmesini de oyunun seslendirme kadrosu yapıyor.
Feodal Japonya’nın kaotik atmosferinde geçen Sekiro: Shadows Die Twice, efendisine sadakatle bağlı olan bir şinobinin intikam ve arınma yolculuğunu konu alıyor. Genç efendisini korumaya çalışırken bir kolunu kaybeden ve ölümden dönen Sekiro, hem genç efendisini kaçıran klanın askerleriyle, hem de ölümsüzlük arayışındaki karanlık güçlerle mücadele eden kahramanımız, sadece kılıç ustalığını değil, aynı zamanda kanındaki mistik "Ejder Mirası"nın sunduğu dirilme gücünü de kullanarak savaşın paramparça ettiği bu topraklarda onurunu geri kazanmaya çalışıyor.
Bildiğiniz gibi oyun yapılan tercihlere göre farklı sonlar sunuyordu. Anime dizisinin yaptığı en büyük değişiklik, hikâyeyi tek bir sona bağlamak olacak. Animenin yaratıcıları, oyunun arkasındaki stüdyo olan FromSoftware'in de bu süreçte aktif olarak rol aldığını vurguluyor. Yani Sekiro'nun hikâyesi yine FromSoftware tarafından şekillendiriliyor olacak.
