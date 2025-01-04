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    Marvel'ın gelecek planları arasında bir Ghost Rider dizisi de olabilir

    Marvel Sinematik Evreni'nde geçen Disney+ dizilerine yenilerini eklemeye devam eden Marvel'ın şimdi de Ghost Rider karakterine odaklanan yeni bir dizi hazırladığı konuşuluyor.
    Ghost Rider Tam Boyutta Gör
    Marvel Sinematik Evreni'ni büyütmeye devam eden Marvel Studios, bir yandan filmlerine yenilerini eklerken, diğer yandan Disney+'ta yeni Marvel dizilerini izleyicilerle buluşturuyor. Son olarak Agatha All Along'u izleyicilerin beğenisine sunan Marvel, bu yıl altı yeni diziyi izleyicilerle buluşturacak.

    Bir yandan bu diziler için hazırlıklarını sürdüren Marvel Studios, diğer yandan gelecek planlarını yapıyor. Gelen son bilgilere bakılırsa bu planlar arasında bir Ghost Rider dizisi de yer alıyor.

    Disney+'ın Ghost Rider Dizisi Johnny Blaze'e Odaklanacak

    Marvel'la alakalı sızıntılarıyla tanınan @MyTimeToShineH hesabı, Marvel'ın Disney+'ta yayınlanacak bir Ghost Rider dizisi hazırladığını söylüyor. Elbette bu şimdilik bir söylentiden ibaret ama özellikle Marvel konusunda @MyTimeToShineH'ın daha önce birkaç kez haklı çıkmışlığı var. Ayrıca Marvel yöneticisi Brad Winderbaum da birkaç ay önce verdiği bir demeçte bir Ghost Rider dizisi yapmak istediğini açıkça belirtmişti. Bu yüzden şimdi stüdyonun böyle bir proje hazırlaması çok da sürpriz olmaz.

    Ghost Rider karakteri daha önce Agents of S.H.I.E.L.D. dizisinde boy göstererek MCU'ya kıyısından da olsa dâhil olmuştu. Ancak Disney+ için hazırlandığı söylenen bu dizinin, karakterin Agents of S.H.I.E.L.D.'da gördüğümüz Robbie Reyes versiyonuna değil de çizgi-romanlardaki orijinal versiyonu olan Johnny Glaze'e odaklanacağı belirtiliyor. Hatırlarsanız Nicolas Cage'in başrolünü üstlendiği film uyarlamaları da karakterin bu versiyonuna odaklanıyordu.

    Eğer bu iddia doğru çıkarsa Marvel Ghost Rider karakteri için yeni bir isimle anlaşacak demektir. Zira Nicolas Cage'in versiyonu MCU'nun bir parçası değil.

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