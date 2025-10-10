Breaking Bad'in yaratıcısından yeni dizi; Pluribus'tan beklenen fragman geldi

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Breaking Bad ile tüm zamanların en iyi dizilerinden birine imza atan, bunu da Better Call Saul gibi şahane bir spin-off dizisiyle takip eden Vince Gilligan, günümüzün en dikkat çekici TV yazarları arasında yer alıyor. Bu yüzden yeni dizisi Pluribus da heyecanla bekleniyor. Son haftalarda kısa kısa fragmanlarını görme şansı yakaladığımız Pluribus, dün tam anlamıyla yüzünü gösterdi. Diziden ilk uzun fragmanın yayınlanmasıyla birlikte, adeta sır perdesi ardında hazırlanan dizinin konusu da biraz daha netli kazanmış oldu.

Pluribus, 7 Kasım'da İzleyici ile Buluşacak

Vince Gilligan'ın Apple TV+ çatısı altında hayata geçirdiği Pluribus, Breaking Bad ve Better Call Saul'dan oldukça farklı bir yapım olacak gibi görünüyor. Zaten daha önce gelen sızıntılarda da bu dizinin daha çok The X-Files'a benzeyeceği söyleniyordu.

Tüm zamanların en iyi bilim kurgu dizileri 2 hf. önce eklendi

Hikâyenin merkezinde ünlü bir yazar olan Carol Sturka yer alıyor. Yeni kitabının tanıtımı için çıktığı tur kapsamında Albuquerque, New Mexico'ya gelen Carol, burada tuhaf bir salgının ortasında kalıyor. Şehirde hızla yayılan bir virüs, herkesi bir anda mutlu ve hoşnut bireylere dönüştürürken, bir tek Carol "normal" kalıyor. Apple, paylaştığı kısa tanıtım yazısında Pluribus'u şöyle tanımlıyor: "Farklı türleri harmanlayan bu özgün dizide dünyanın en mutsuz insanı, dünyayı mutluluktan kurtarmak zorundadır."

Konusuyla merak uyandıran Pluribus'un başrolünde, Better Call Saul ile çıkış yapan Rhea Seehorn yer alıyor. Oyuncu kadrosunda ona Karolina Wydra, Carlos-Manuel Vesga, Miriam Shor ve Samba Schutte eşlik ediyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: