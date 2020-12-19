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    Fantastik orta çağ filmi The Green Knight'ın yeni vizyon tarihi belli oldu

    A24'ün merakla beklenen yeni filmi The Green Knight önümüzdeki yaz sinemalarda yayınlanacak.
    2 gün
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    Sinema ve Dizi
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Fantastik orta çağ filmi The Green Knight'ın yeni vizyon tarihi belli oldu
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    David Lowery imzalı yeni A24 filmi The Green Knight için sinemaseverler bir süre daha beklemek zorunda kalacak. Yapılan açıklamaya göre filmin yeni vizyon tarihi 31 Temmuz 2021 olarak belirlenmiş durumda. Elbette COVID-19 nedeniyle yine ertelenme ihtimali bulunuyor.

    The Green Knight filminin aslında bu yılın başlarında Nisan ayında yayınlanması bekleniyordu. COVID-19 sonrasında ise film süresiz bir şekilde ertelendi ve şimdiye kadar vizyon tarihi konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı. Şimdiyse 31 Temmuz 2021 tarihi belirlenmiş durumda. Filmin yapımı tamamlanmış olmasına rağmen beklenenden ancak bir buçuk yıl sonra izleme fırsatı yakalayacağız.

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    The Green Knight filmi, Kral Arthur efsanesinin en bilinen hikayelerinden birisi olan 'Sir Gawain and the Green Knight'ı beyaz perdeye uyarlıyor. Film için bu yılın başlarında yayınlanan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.

    The Green Knight'ın yapımcısı A24 stüdyosunu daha çok düşük bütçeli bağımsız yapımlarıyla tanıyoruz. 2012 yılında kurulan stüdyo son yıllarda müthiş yükselen bir trend içerisindeydi. Özellikle de geçtiğimiz yıl MidsommarUncut GemsThe Lighthouse ve The Farewell gibi yapımlarıyla sinemaseverleri etkilemeyi başarmıştı. Günümüz sinemasında bağımsız film ruhunu yaşatmaya çalışan A24, şimdi de orta çağ temalı fantastik bir yapım olan The Green Knight ile sinemaseverlerin karşışına çıkacak.

    The Green Knight'ın yönetmen koltuğunda son yılların yükselen ismi David Lowery (A Ghost Story, The Old Man & The Gum) oturuyor. Oyuncu kadrosunda ise Dev Patel (Slumdog Millionaire), Alicia Vikander (Ex Machina, Tomb Raider) ve Joel Edgerton (Warrior) gibi ünlü isimler dikkat çekiyor. 

    The Green Knight için yayınlanan tanıtım yazısı şu şekilde: "Kral Arthur'un pervasız ve dik kafalı kuzeni Sir Gawain, yeşil derili dev Green Knight'la yüzleşmek için zorlu bir yolculuğa çıkar."



    https://collider.com/the-green-knight-new-release-date/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    W.F.Hopper 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Başrolde Burak Şolt








    Not: (Ç)alıntı
    2 Yanıt Yanıtla +5
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    Romeo84 2 gün ( Mesaj Silindi )
    dev pateli severimde sürekli açma sapan filmlerde oynuyor
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    volga tuygun (tuygun habora) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Yaa şu başroldeki Dev Patel sevgili editörümüz Burak Şolt'a benzemiyor mu?
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    cand. 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu adam varsa çöptür kesin ortalama 6 olur
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    ogzkrs (Oğuz Karslı) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Kral Arthur'un hükümdarlığı döneminde geçer. Kutsal şövalyeleri sancağı altında birleştirip, şereflerine verilen bir ziyafet sırasında salonu aniden yeşil bir at üstünde yeşil renge bürünmüş bir şövalyenin basması ve salondaki tüm er kişilere meydan okumasıyla tüm salon hayrete düşer. Herkes ne olduğunu anlamaya çalışırken meydan okumaya da kimse karşılık veremez, krallığın ve kutsal şövalyelerin şerefini ve onuru daha fazla ayaklar altına alınmasına tahammül edemeyeceği için Kral Arthur meydan okumaya karşılık verir. Fakat ülkenin krala ihtiyacı vardır ve canına gelecek zarar ülkeyi tehlikeye sokar. Bu sebeple kralın yeğeni, sonradan sör ve şövalye olacak Gawain meydan okumayı kabul eder ve böylece olaylar örgüsü başlar..
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    W.F.Hopper 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Başrolde Burak Şolt








    Not: (Ç)alıntı
    2 Yanıt Yanıtla +5
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    BekirHan (Bekir Han) 2 gün ( Mesaj Silindi ) W.F.Hopper
    Benziyor cidden.
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    sendemail (umit erdem) 2 gün ( Mesaj Silindi ) W.F.Hopper
    tam ss aldım mesaj atıyordum sen farketmişsin : ))))))))))))

    00:40'dan ... :))))))))))))))))))))))
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    BiqBrav3 (Bayram Öngan) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Çok iyi filme benziyor, A24 te işin içinde, kesinlikle izlenir
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    nuksws_99 (dasasd ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    money milking filmi.
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    BiqBrav3 (Bayram Öngan) 2 gün ( Mesaj Silindi ) nuksws_99
    Süper kahraman filmi değil bu karıştırmışsın
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    ogzkrs (Oğuz Karslı) 2 gün ( Mesaj Silindi ) nuksws_99
    Ne kadarı perdeye yansır izleyince görebiliriz ama edebi eser kaynaklı bir film olacak. Filmi çekilsin diye kaleme alınan süper kahraman filmleri ile karıştırmayınız.
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