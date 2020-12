Fantastik orta çağ filmi The Green Knight'ın yeni vizyon tarihi belli oldu

Tam Boyutta Gör

David Lowery imzalı yeni A24 filmi The Green Knight için sinemaseverler bir süre daha beklemek zorunda kalacak. Yapılan açıklamaya göre filmin yeni vizyon tarihi 31 Temmuz 2021 olarak belirlenmiş durumda. Elbette COVID-19 nedeniyle yine ertelenme ihtimali bulunuyor.

The Green Knight filminin aslında bu yılın başlarında Nisan ayında yayınlanması bekleniyordu. COVID-19 sonrasında ise film süresiz bir şekilde ertelendi ve şimdiye kadar vizyon tarihi konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı. Şimdiyse 31 Temmuz 2021 tarihi belirlenmiş durumda. Filmin yapımı tamamlanmış olmasına rağmen beklenenden ancak bir buçuk yıl sonra izleme fırsatı yakalayacağız.

İlginizi Çekebilir

Fantastik orta çağ filmi The Green Knight'tan etkileyici fragman

The Green Knight filmi, Kral Arthur efsanesinin en bilinen hikayelerinden birisi olan 'Sir Gawain and the Green Knight'ı beyaz perdeye uyarlıyor. Film için bu yılın başlarında yayınlanan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.

The Green Knight'ın yapımcısı A24 stüdyosunu daha çok düşük bütçeli bağımsız yapımlarıyla tanıyoruz. 2012 yılında kurulan stüdyo son yıllarda müthiş yükselen bir trend içerisindeydi. Özellikle de geçtiğimiz yıl Midsommar, Uncut Gems, The Lighthouse ve The Farewell gibi yapımlarıyla sinemaseverleri etkilemeyi başarmıştı. Günümüz sinemasında bağımsız film ruhunu yaşatmaya çalışan A24, şimdi de orta çağ temalı fantastik bir yapım olan The Green Knight ile sinemaseverlerin karşışına çıkacak.

The Green Knight'ın yönetmen koltuğunda son yılların yükselen ismi David Lowery (A Ghost Story, The Old Man & The Gum) oturuyor. Oyuncu kadrosunda ise Dev Patel (Slumdog Millionaire), Alicia Vikander (Ex Machina, Tomb Raider) ve Joel Edgerton (Warrior) gibi ünlü isimler dikkat çekiyor.

The Green Knight için yayınlanan tanıtım yazısı şu şekilde: "Kral Arthur'un pervasız ve dik kafalı kuzeni Sir Gawain, yeşil derili dev Green Knight'la yüzleşmek için zorlu bir yolculuğa çıkar."

https://collider.com/the-green-knight-new-release-date/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.