Bridge Constructor: The Walking Dead'in iOS ve Android için çıkış tarihi açıklandı

Yayıncılığını Headup Games'in yaptığı, geliştiriciliğini ise ClockStone'un yaptığı Bridge Constructor serisinin yeni oyunu Bridge Constructor: The Walking Dead'in çıkış tarihi sonunda açıklandı.

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Geçtiğimiz saatlerde oyundan yeni bir fragman paylaşıldı ve çıkış tarihi de bu şekilde açıklandı. Oyun 19 kasım'da iOS ve Android için çıkışını gerçekleştirecek. Oyunun App Store sayfası ve Google Play sayfası da açıldı. Şu anda ön sipariş verebilirsiniz. Oyunun boyutu ise 244.7 MB.

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Oyunun iOS ve Android cihazlar dışında aynı zamanda Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch ve PC için de aynı tarihte yayınlanacağını hatırlatalım. PlayStation 5 için de yayınlancak ancak şimdilik çıkış tarihi belli değil. Oyunun yayınlanan yeni fragmanını ve tanıtım yazısını aşağıda bulabilirsiniz.

Tanıtım Yazısı

En muhteşem derleme deneyimine hazır olun! Bridge Constructor: The Walking Dead, Bridge Constructor'ın efsanevi ve zorlayıcı bulmaca oyun tarzı ile AMC’s The Walking Dead'in kıyamet sonrası yaşayan ölüler evrenini bir araya getiriyor.

Yürüyen ölü sürüleri ve saldırgan insanlar karşısında yaşam mücadelesi veren bir gruba katılın. Kasvetli ortamlarda ve harabeye dönmüş binaların arasında köprüler ve başka yapılar inşa edin. Daryl, Michonne ve Eugene gibi hayranların en sevdiği karakterlerle birlik olun ve serinin simgesel araçları için güvenli geçitler yaratın.

Aylakları ölümcül tuzaklara çekip felaketzedeleri güvenli bölgelere taşırken oynatılabilen seviye nesnelerini, patlayıcıları ve yemleri kendi avantajınıza kullanın. Aylaklar yer çekiminin gücüne kurban giderken fizik temelli çılgınlığın ve karakter animasyonlarının keyfini çıkarın.

Özellikler

AMC’s The Walking Dead, Bridge Constructor™ ile buluşuyor

Özenle hazırlanmış yapılar ve ölümcül tuzaklar yapın

Yeni yüzlerin ve ayrıca serinin simgesel karakterleri ve araçlarının yer aldığı büyüleyici bir öykü

Çok sayıda bulmacalı seviye ve binlerce beyin yiyen aylak

Aylakları korkunç sona hazırlamak için oynatılabilen nesneler ve patlayıcılardan faydalanın.

Kahramanlarınızı kurtarın ve yaşayan ölü sürülerini yok edin

Ölümcül derecede komik aylak model fiziksel mekanikleri.

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