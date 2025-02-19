Intel, son 5 yıldaki en iyi gününü geçirdi: Peki ama neden?

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Tam Boyutta Gör ABD merkezli çip devi Intel, Wall Street Journal’ın ortaya attığı potansiyel bölünme haberinin ardından borsada tarihi bir sıçrama yaptı. Salı günü Intel hisseleri, yüzde 16,1’lik bir artışla 27,39 dolardan kapandı. Bu, Mart 2020’den bu yana en iyi günlük performansın yaşandığına işaret ediyor.

WSJ’nin haberine göre Broadcom ve TSMC, Intel’in bölünmesini içeren potansiyel teklifler üzerinde düşünüyor. Haberde, Broadcom’un Intel’in çip tasarım ve pazarlama bölümlerini hedef aldığı, TSMC’nin ise Intel’in fabrikalarında hisse almak veya tamamen kontrol etmekle ilgilendiği öne sürüldü.

Ancak, henüz resmi tekliflerin yapılmadığı ve görüşmelerin gayriresmi olduğu belirtiliyor. Bu iddialar bile Intel’in hisselerini uçurmaya yetti. Yılın başından bu yana Intel hisseleri yüzde 31 artarken, 2024’teki yüzde 60’lık düşüşün ardından toparlanma çabalarının sürdüğü görülüyor.

Zor günler geçiren bir çip devi

Bir zamanlar yarı iletken sektörünün tartışmasız liderlerinden biri olan Intel, son yıllarda büyük değer kaybı yaşadı. Yapay zeka devrimi ile ivmelenen yarı iletken sektöründe rakiplerinin gerisinde kalan şirket, milyarlarca dolarlık piyasa değerini yitirdi.

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Özellikle 2024 yılında büyük darbeler alan Intel, Ağustos ayında son 50 yılın en kötü piyasa günlerinden birini yaşamış ve hisseleri 2013’ten bu yana en düşük seviyeye inmişti. Aynı dönemde şirket, beklentilerin altında kalan çeyrek sonuçları nedeniyle çalışanlarının %15’ini işten çıkaracağını duyurmuştu.

Bu gelişmelerin ardından, Eylül ayında rakip çip üreticisi Qualcomm, Intel’i satın alma olasılığı üzerine şirketle temasa geçti. Ancak, yönetim kurulu bu konuda net bir adım atmadı. Hisselerdeki kötü gidişat, Aralık ayında CEO Pat Gelsinger’in görevden alınmasına yol açmıştı.

Geçtiğimiz hafta, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in yapay zekâ teknolojilerini koruma altına almak ve daha fazla çip üretimini ABD topraklarına çekmek için girişimlerde bulunacağını açıklaması, Intel hisselerine yüzde 6’lık bir artış getirmişti. Vance, en gelişmiş çiplerin ABD’de üretileceğinin altını çizmişti. Bu açıklamanın ardından, Broadcom ve TSMC’nin Intel’e olan ilgisi daha fazla gündeme geldi.

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