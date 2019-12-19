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    Broadcom kablosuz yonga birimini satıyor

    Yıllık 2.2 milyar dolar gelir getiren ve önemli üreticilere radyo frekans yongaları tedarik eden Broadcom’un RF bölümü yaklaşık 10 milyar dolara alıcısını bekliyor.
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    İşlemci
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Broadcom kablosuz yonga birimini satıyor

    Bir süre önce Qualcomm’u satın alma hamlesi ile gündeme gelen ancak Trump’ın vetosuna takılan Singapur merkezli yonga devi Broadcom bu kez kendi bölümünü satışa çıkarıyor. Girişimler başladı.

    Önemli bir paya sahip

    Broadcom kablosuz iletişim teknolojileri konusunda dünya devlerinden birisi. WiFi ve Bluetooth teknolojilerinin yanı sıra NFC, radyo frekans ve kızıl ötesi yongaları da üretiyor. Her bir teknoloji kendisine ait bölümde geliştiriliyor.

    Ayrıca Bkz. "Huawei P40 serisi CAD tasarımlarında hayat buldu"

    Broadcom’un elden çıkarmayı planladığı bölüm radyo frekans yongaları üretiyor. Akustik rezonatör filtreleri – FBARs adı verilen yongalar sinyalleri daha net hale getirme görevi görüyor. iPhone gibi pek çok akıllı telefonda FBARs yongaları temel bileşenlerden birisi.

    FBARs yongaları yakın zamanda yoğun bir rekabetle karşı karşıyaydı. Qorvo gibi firmalar daha küçük bileşenlerle sinyalleri netleştirmeyi başardığı için Broadcom bölümü gözden çıkarmıştı. CEO Hock Tan donanım bölümlerini ayrı bir iştirak haline getirerek yazılıma odaklanmak istediklerini sık sık dile getiriyor.

    Broadcom satış için Credit Suisse Group firmasını danışman olarak görevlendirdi. RF yonga bölümünün 2019 yılı geliri 2.2 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. Uzmanlar satış değerlemesinin 10 milyar dolara ulaşabileceğini ifade ediyor.  



    https://appleinsider.com/articles/19/12/18/broadcom-looking-for-buyers-of-wireless-chip-unit-in-possible-10b-sale Yorum Yaz
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    mert1907 15 dk.
    Kanal açacağımıza bunu alsak ya.
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