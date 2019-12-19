Broadcom kablosuz yonga birimini satıyor

Bir süre önce Qualcomm’u satın alma hamlesi ile gündeme gelen ancak Trump’ın vetosuna takılan Singapur merkezli yonga devi Broadcom bu kez kendi bölümünü satışa çıkarıyor. Girişimler başladı.

Önemli bir paya sahip

Broadcom kablosuz iletişim teknolojileri konusunda dünya devlerinden birisi. WiFi ve Bluetooth teknolojilerinin yanı sıra NFC, radyo frekans ve kızıl ötesi yongaları da üretiyor. Her bir teknoloji kendisine ait bölümde geliştiriliyor.

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Broadcom’un elden çıkarmayı planladığı bölüm radyo frekans yongaları üretiyor. Akustik rezonatör filtreleri – FBARs adı verilen yongalar sinyalleri daha net hale getirme görevi görüyor. iPhone gibi pek çok akıllı telefonda FBARs yongaları temel bileşenlerden birisi.

FBARs yongaları yakın zamanda yoğun bir rekabetle karşı karşıyaydı. Qorvo gibi firmalar daha küçük bileşenlerle sinyalleri netleştirmeyi başardığı için Broadcom bölümü gözden çıkarmıştı. CEO Hock Tan donanım bölümlerini ayrı bir iştirak haline getirerek yazılıma odaklanmak istediklerini sık sık dile getiriyor.

Broadcom satış için Credit Suisse Group firmasını danışman olarak görevlendirdi. RF yonga bölümünün 2019 yılı geliri 2.2 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. Uzmanlar satış değerlemesinin 10 milyar dolara ulaşabileceğini ifade ediyor.

https://appleinsider.com/articles/19/12/18/broadcom-looking-for-buyers-of-wireless-chip-unit-in-possible-10b-sale