Huawei P40 serisi CAD tasarımlarında hayat buldu

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Huawei’nin yeni yıldaki amiral gemisi olacak P40 serisi ile ilgili detaylar yavaş yavaş sızmaya başladı. Sızdırılan bilgilere dayanarak hazırlanan ilk CAD görselleri dış tasarım ile ilgili bazı ipuçları veriyor.

Huawei P40 neler sunacak?

Hazırlanan şablonlara göre P40 modelinde alıştığımız üzere düz ekran, P40 Pro kavisli bir ekranla geliyor. Her yeni nesilde olduğu gibi kamera yuvası da değişmiş. Samsung modellerinden hatırlayacağımız üzere dörtgen bir kamera tasarımı yer alıyor.

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Huawei P40 modelinin ana sensör, ultra geniş açı sensörü, 3D ToF sensörü ve 2x telefoto sensörü olacağı ifade ediliyor. Huawei P40 Pro modelinde ek olarak 5x periskop sensör yer alacak. Böylece optik yakınlaştırma rekor seviyelere ulaşacak.

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Huawei P40 serisi hakkında net bilgiler yok ancak Kirin 990 yonga setinin devam etmesi bekleniyor. 5G desteği, 8GB RAM, 512GB depolama kapasitesi, tersine kablosuz şarj beklenen özellikler arasında. Google uygulamaları desteği ise yine belirsiz durumda.

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https://www.phonearena.com/news/huawei-p40-pro-design-renders-leak_id121177