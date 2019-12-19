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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei P40 serisi CAD tasarımlarında hayat buldu

    Yayınlanan ilk CAD tasarımlarına göre Huawei P40 serisi arka kısmında dörtgen şeklinde bir kamera yuvası barındıracak. Bu tasarım Samsung telefonlarında karşımıza çıkıyor.
    1 sa.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Huawei P40 serisi CAD tasarımlarında hayat buldu
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    Huawei’nin yeni yıldaki amiral gemisi olacak P40 serisi ile ilgili detaylar yavaş yavaş sızmaya başladı. Sızdırılan bilgilere dayanarak hazırlanan ilk CAD görselleri dış tasarım ile ilgili bazı ipuçları veriyor.

    Huawei P40 neler sunacak?

    Hazırlanan şablonlara göre P40 modelinde alıştığımız üzere düz ekran, P40 Pro kavisli bir ekranla geliyor. Her yeni nesilde olduğu gibi kamera yuvası da değişmiş. Samsung modellerinden hatırlayacağımız üzere dörtgen bir kamera tasarımı yer alıyor.

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    Huawei P40 modelinin ana sensör, ultra geniş açı sensörü, 3D ToF sensörü ve 2x telefoto sensörü olacağı ifade ediliyor. Huawei P40 Pro modelinde ek olarak 5x periskop sensör yer alacak. Böylece optik yakınlaştırma rekor seviyelere ulaşacak.

    Huawei P40 serisi CAD tasarımlarında hayat buldu
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    Huawei P40 serisi hakkında net bilgiler yok ancak Kirin 990 yonga setinin devam etmesi bekleniyor. 5G desteği, 8GB RAM, 512GB depolama kapasitesi, tersine kablosuz şarj beklenen özellikler arasında. Google uygulamaları desteği ise yine belirsiz durumda.

    Huawei P40 serisi CAD tasarımlarında hayat buldu
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    https://www.phonearena.com/news/huawei-p40-pro-design-renders-leak_id121177 Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    V4LKyR 40 dk.
    Kirin 990 ile gelirse ölü doğar. 1020 ile gelmesi gerekir. Öyle söyleyin Huawei'ye.
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    Relax Relax 1 sa.
    P40 pro nun periskop kamerası 10x optik olacak. 5x değil.
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    smart1978 1 sa.
    Iphone 11 ler gibi en az 6 rengi filan olur :)
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