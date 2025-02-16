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    Intel'in bölünmesi gündemde? Broadcom ve TSMC’den stratejik hamleler

    Ortaya çıkan ve bilgi sahibi kişilere dayandırılan yeni bir rapora göre Intel’in rakipleri TSMC ve Broadcom, ABD'nin çip üretim ikonunu ikiye bölecek potansiyel anlaşmalar peşinde.
    Broadcom ve TSMC, Intel’i bölmeyi değerlendiriyor Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en köklü çip üreticilerinden Intel, radikal ve oldukça sert bir dönüşüm sürecinde. Kötü gidişattan kurtulmaya çalışan, bu süreçte hisseleri adeta çakılan teknoloji devi için gölgelerde ise stratejik hamleler ve planlar yürütülüyor. Wall Street Journal’ın (WSJ) aktardığına göre, Broadcom ve Tayvan merkezli dev üretici TSMC, Intel’in bazı bölümlerini satın almak ve şirketi bölmek için olası anlaşmalarını değerlendiriyor.

    Broadcom ve TSMC’nin ilgi alanları farklı

    WSJ’nin haberine göre Broadcom, Intel’in çip tasarımı ve pazarlama bölümlerini yakından inceliyor. Şirket, danışmanlarıyla olası bir satın alma teklifi üzerine görüşmeler yapmış olsa da, yalnızca Intel’in üretim birimi için uygun bir ortak bulması halinde bu süreci ilerletmeyi düşünüyor.

    Öte yandan TSMC, Intel’in fabrikalarının kontrolünü ele almayı değerlendiren bir strateji izliyor. Tayvanlı üretici, doğrudan veya bir yatırımcı konsorsiyumu aracılığıyla Intel’in üretim tesislerine sahip olmayı düşünüyor. Bu arada iki firmanın birbirinden bağımsız çalıştığı ve yapılan tüm görüşmelerin ön hazırlık niteliğinde olduğu belirtiliyor.

    Intel’in bölünmesi, ABD hükümetinin de radarında. WSJ’ye göre, Intel’in geçici yönetim kurulu başkanı Frank Yeary, çeşitli alıcılarla ve Trump yönetimi yetkilileriyle görüşmeler yürütüyor. ABD, Intel’i ulusal güvenlik açısından kritik bir teknoloji şirketi olarak görüyor ve tesislerin yabancı bir şirketin kontrolüne geçmesine temkinli yaklaşıyor. Trump’ın Tayvan ve dolaylı olarak TSMC hakkındaki ifadeleri düşünüldüğünde “Intel ve TSMC” birlikteliği zor görünüyor.

    Intel’deki kriz

    Bir zamanlar çip sektörünün tartışmasız liderlerinden biri olan Intel, son yıllarda ciddi finansal zorluklar yaşıyor. Eski CEO Pat Gelsinger döneminde, şirketin üretim ve yapay zeka alanındaki büyük yatırımları beklenen getiriyi sağlayamadı. Bu durum, Intel’in büyük müşteriler kaybetmesine ve bazı projelerini iptal etmesine yol açtı.

    Özellikle TSMC ve Nvidia gibi rakiplerin hızla büyümesi, Intel’in piyasa değerini olumsuz etkiledi. Geçen yıl Intel hisseleri yaklaşık %60 değer kaybetti ve şirket, maliyetleri düşürmek için çalışanlarının %15’ini işten çıkarmak zorunda kaldı.

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    TheJudgé 9 saat önce

    Helikopter, helikopter Para kofer, para kofer

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    Rindaman 2 gün önce

    sağ köşede download tıkladım oynuyor şimdi.

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    selamivural 3 gün önce

    Bu dosya oynatılamıyor diyor, videoya tıklayınca!

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