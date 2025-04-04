Intel ve TSMC’den çip üretiminde sürpriz ortaklık: Yeni bir dönem başlıyor

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Küresel yarı iletken endüstrisinde ezber bozan bir gelişme yaşandı: Intel ve TSMC, ABD'deki Intel üretim tesislerini kapsayan ortak bir girişim kurmak üzere ön anlaşmaya vardı. Bu adım, yalnızca iki devin iş birliği olarak değil, aynı zamanda ABD’nin çip üretiminde yeniden liderlik hedefinin somut bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Reuters’ın, The Information kaynaklı haberine göre, anlaşma henüz resmiyet kazanmamış olsa da, TSMC’nin yeni ortak girişimde yüzde 20'lik bir paya sahip olması bekleniyor. Geriye kalan yüzde 80’in kimlere ait olacağı henüz netleşmedi. Ancak TSMC'nin yılın başlarında AMD, Broadcom, Nvidia ve Qualcomm gibi ABD merkezli fabrikasız çip tasarım şirketleriyle yatırım görüşmeleri gerçekleştirdiği iddia ediliyor. Nvidia ve bir TSMC yönetim kurulu üyesi bu iddiaları yalanlamıştı.

Intel'in kurtacısı TSMC

Ortaklığın arka planında ABD hükümetinin aktif rolü olduğu belirtiliyor. Beyaz Saray ve Ticaret Bakanlığı, Intel’in son yıllarda yaşadığı üretim ve operasyonel zorlukları aşmak amacıyla bu iş birliğini teşvik ettiği aktarılıyor. Intel’in IDM 2.0 (Integrated Device Manufacturing) stratejisi, bugüne dek ne ürün geliştirmede ne de üretim teknolojisinde liderliği geri kazandırabildi. ABD yönetimi ise Intel'in üretim tesislerinin tamamen yabancı bir şirkete, özellikle de TSMC’ye satılmasına sıcak bakmıyor. Dolayısıyla en olası çözüm bir ortaklık.

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Bu noktada, ortak girişimin nasıl işleyeceği ve TSMC’nin ABD’deki Intel tesislerinde hangi düzeyde rol alacağı belirsizliğini koruyor. Zira bu fabrikaların büyük bir kısmı yalnızca Intel için işlemci üretimi yapabiliyor. Intel 3 ve Intel 4 üretim süreçlerini destekleyen bu tesislerin sadece biri veya ikisi Intel’in ileri düzey 18A üretim teknolojisini kullanabiliyor.

Haberin yayılmasının ardından finansal piyasalarda anında bir hareketlilik yaşandı. Intel hisseleri yaklaşık yüzde 7 oranında yükselerek, geçtiğimiz haftalarda uygulanan yeni ithalat tarifelerinin yarattığı kayıpları kısmen telafi etti. Öte yandan, ABD borsasında işlem gören TSMC hisseleri yüzde 6 oranında geriledi. Bununla birlikte ne Intel ne de TSMC tarafından herhangi bir yorum yapılmış değil.

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Intel ve TSMC çip üretimi için ortak girişim kuruyor