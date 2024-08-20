Sk Hynix, HBM’den 30 kat hızlı yeni bir bellek geliştiriyor

Sk Hynix kendinden emin
Ryu Seong-su, mevcut nesil HBM belleğin 20-30 katı performansa sahip bir ürün geliştirmek için çalıştıklarını açıkladı: “Farklılaştırılmış ürünler sunmaya odaklanarak mevcut HBM'nin 20 ila 30 katı performansa sahip ürünler geliştirmeyi hedefliyoruz.” Ancak Ryu, bu bellek konusunda herhangi bir teknik detay vermedi.
Aktarılanlara göre Ryu, Sk Hynix'in yapay zeka bellek çözümleriyle (HBM) kitlesel pazara yanıt vermeye odaklandığını vurguladı. Sk Hynix'in bu stratejisi, yapay zeka GPU donanımına yönelik doymak bilmeyen talep nedeniyle yüksek performanslı bellek talebinin artmasında önemli bir rol oynadı. Ryu aynı zamanda “Muhteşeme Yedili” olarak da bilinen Apple, Google, Amazon, NVIDIA, Meta, Tesla ve Microsoft’tan büyük ilgi gördüklerini aktardı. Tüm bu şirketlerin yapay zeka konusunda agresif yatırımlar yaptığını belirtelim.
Sk Hynix, HBM tarafında durmaksızın üretim yapıyor. Firmanın HBM3 ve HBM3E ürünlerindeki üretim kapasitesi bu yıl için tamamen, 2025 için ise büyük oranda dolmuş durumda. Aynı zamanda firma, 6. nesil HBM yani HBM4 üzerinde de çalışıyor. Bu belleklerin 2025’in ikinci yarısında sevkiyata geçmesi bekleniyor. Benzer tarihler Samsung tarafında da bulunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.