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    Sk Hynix, HBM’den 30 kat hızlı yeni bir bellek geliştiriyor

    Güney Kore merkezli bir yarı iletken üreticisi Sk Hynix, agresif bir şekilde ilerlemek istiyor. Firma, HBM bellek yongalarının 30 katı performansa sahip yeni bir bellek üzerinde çalışıyor.
    Sk Hynix, HBM’den 30 kat hızlı yeni bir bellek geliştiriyor Tam Boyutta Gör
    Güney Kore merkezli bir yarı iletken üreticisi Sk Hynix, bellek yongaları özelinde Samsung’un liderliğini kırmak ve zirveye oturmak istiyor. Firma halihazırda HBM pazarının lideri olsa da agresif bir şekilde çok daha hızlı ürünler geliştirmek istiyor. Bu bağlamda SK hynix Başkan Yardımcısı Ryu Seong-su, HBM’den 30 kat hızlı yeni bir bellek üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

    Sk Hynix kendinden emin

    Ryu Seong-su, mevcut nesil HBM belleğin 20-30 katı performansa sahip bir ürün geliştirmek için çalıştıklarını açıkladı: “Farklılaştırılmış ürünler sunmaya odaklanarak mevcut HBM'nin 20 ila 30 katı performansa sahip ürünler geliştirmeyi hedefliyoruz.” Ancak Ryu, bu bellek konusunda herhangi bir teknik detay vermedi.

    Aktarılanlara göre Ryu, Sk Hynix'in yapay zeka bellek çözümleriyle (HBM) kitlesel pazara yanıt vermeye odaklandığını vurguladı. Sk Hynix'in bu stratejisi, yapay zeka GPU donanımına yönelik doymak bilmeyen talep nedeniyle yüksek performanslı bellek talebinin artmasında önemli bir rol oynadı. Ryu aynı zamanda “Muhteşeme Yedili” olarak da bilinen Apple, Google, Amazon, NVIDIA, Meta, Tesla ve Microsoft’tan büyük ilgi gördüklerini aktardı. Tüm bu şirketlerin yapay zeka konusunda agresif yatırımlar yaptığını belirtelim.

    Sk Hynix, HBM tarafında durmaksızın üretim yapıyor. Firmanın HBM3 ve HBM3E ürünlerindeki üretim kapasitesi bu yıl için tamamen, 2025 için ise büyük oranda dolmuş durumda. Aynı zamanda firma, 6. nesil HBM yani HBM4 üzerinde de çalışıyor. Bu belleklerin 2025’in ikinci yarısında sevkiyata geçmesi bekleniyor. Benzer tarihler Samsung tarafında da bulunuyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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