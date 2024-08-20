Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Güney Kore merkezli bir yarı iletken üreticisi Sk Hynix, bellek yongaları özelinde Samsung’un liderliğini kırmak ve zirveye oturmak istiyor. Firma halihazırda HBM pazarının lideri olsa da agresif bir şekilde çok daha hızlı ürünler geliştirmek istiyor. Bu bağlamda SK hynix Başkan Yardımcısı Ryu Seong-su, HBM’den 30 kat hızlı yeni bir bellek üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Sk Hynix kendinden emin

Ryu Seong-su, mevcut nesil HBM belleğin 20-30 katı performansa sahip bir ürün geliştirmek için çalıştıklarını açıkladı: “Farklılaştırılmış ürünler sunmaya odaklanarak mevcut HBM'nin 20 ila 30 katı performansa sahip ürünler geliştirmeyi hedefliyoruz.” Ancak Ryu, bu bellek konusunda herhangi bir teknik detay vermedi.

Aktarılanlara göre Ryu, Sk Hynix'in yapay zeka bellek çözümleriyle (HBM) kitlesel pazara yanıt vermeye odaklandığını vurguladı. Sk Hynix'in bu stratejisi, yapay zeka GPU donanımına yönelik doymak bilmeyen talep nedeniyle yüksek performanslı bellek talebinin artmasında önemli bir rol oynadı. Ryu aynı zamanda “Muhteşeme Yedili” olarak da bilinen Apple, Google, Amazon, NVIDIA, Meta, Tesla ve Microsoft’tan büyük ilgi gördüklerini aktardı. Tüm bu şirketlerin yapay zeka konusunda agresif yatırımlar yaptığını belirtelim.

Samsung’un yeni nesil HBM4’ü 2025’te seri üretime girecek 1 sa. önce eklendi

Sk Hynix, HBM tarafında durmaksızın üretim yapıyor. Firmanın HBM3 ve HBM3E ürünlerindeki üretim kapasitesi bu yıl için tamamen, 2025 için ise büyük oranda dolmuş durumda. Aynı zamanda firma, 6. nesil HBM yani HBM4 üzerinde de çalışıyor. Bu belleklerin 2025’in ikinci yarısında sevkiyata geçmesi bekleniyor. Benzer tarihler Samsung tarafında da bulunuyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ekran Kartı Haberleri

Sk Hynix, HBM’den 30 kat hızlı yeni bir bellek geliştiriyor