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    Bu da “Alien Facehugger” yüz maskesi!

    Covid-19 salgınının hızını artırdığı şu günlerde, hayatımızın bir parçası haline gelen yüz maskeleri, yaratıcı sanatçılar sayesinde çok gerçekçi halde karşımıza çıkmaya başladı.
    2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
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    Gökhan G.
    Editör
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    Bu da “Alien Facehugger” yüz maskesi!
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    Koronavirüs salgını, başta yüz maskesi takmak gibi birçoğumuzun alışkın olmadığı ancak sağlıklı kalabilmenin ön şartlarından biri olarak gösterilen yöntemleri günlük hayatta zorunlu getirdi. Salgının dünya çapında yayılmasıyla birlikte artık “yeni normal” haline gelen yüz maskesi takma mecburiyeti, genelde standart olan maskelerde çeşitliliğin ortaya çıkmasını sağladı.

    Üzeri motifli bez maskelerin sık sık görüldüğü bir ortamda İngiliz sanatçı James Pirate ise tamamen gerçek deriden oluşan bir yüz maskesi üretti. Pirate’ın ürettiği maske ise Alien filmlerinden tanıdığımız “Facehugger”. Alien yaşam döngüsünün ikinci aşaması olan ve Ovomorph adlı yumurtadan çıkarak uygun konak canlıya embriyosunu yerleştiren facehugger, Pirate’ın hummalı çalışması sonucu yüz maskesi haline gelmiş.

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    Bu da “Alien Facehugger” yüz maskesi!

    Tam 59 farklı deri parçasını bir araya getiren sanatçı, Etsy üzerinden satın aldığı bir model üzerinden ürettiği maskenin ilk örneğini üç günlük yoğun mesai sonucu ortaya çıkarmış.

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    Facehugger maskelerini kendi Etsy mağazası üzerinden de satışa çıkaran Pirate bir maske için yaklaşık 170 dolar talep ediyor. Oldukça yüksek bir fiyat olmasına rağmen tamamen el işçiliği ile üretilen maske, İnternet üzerinde satılan muadillerine kıyasla oldukça havalı görünüyor.

    Son maskenin görsellerine galeride göz atabilirsiniz. Görüşlerinizi yorumlar kısmında paylaşmayı lütfen ihmal etmeyin. Sanatçının Instagram sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.



    https://interestingengineering.com/artist-crafts-59-piece-leather-alien-facehugger-face-mask-in-two-days Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Guhong01 (Guhong 01 ) 2 hf. en beğenilen
    Donanımhaber tarihindeki en gereksiz haber. Teşekkürler
    1 Yanıt Yanıtla +44
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    Kulak Misafiri (Emrah Doğan) 2 hf. ddovahkiin
    Önce ilkini izle. 1979 yılında nasıl korku filmi çekilir onu benimseyerek izle tabi. O dönemde nasıl böyle bir film çekilir şaşırarak izle. Sonra 1986’da çekilen 2. filmi izle. Aksiyon ve korku nasıl harmanlanır, boss dövüşünü izle.3’üncüsü de iyidir. Ama diğer serilere göre iyidir. Sonra diğerlerini nasıl izlersen izle.
    Önce ilkini izle. 1979 yılında nasıl korku filmi çekilir onu benimseyerek izle tabi. O dönemde nasıl böyle bir film çekilir şaşırarak izle. Sonra 1986’da çekile...
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    Yanıtla +6
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 1 hf.
    Arkadaşlar aldığım duyum bu şirketlere uygulanacak. Vatandaştansa aracın noter bedeli üstünde ise vergisi alınacak. Yani aracın 100.000 sen 105 e verdin 5 bin liranın vergisi alınacak.
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    Naruto Rendan (Cengizhan Sarıkaya) 2 hf.
    fiyatı oldukça yüksek mi? TL ye çevirdiğiniz için yüksek, normalde fiyatı el işçiliğine ve uğraşa rağmen gayet makul. 170 birim...
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    ayhanküçük 2 hf.
    koleksiyon olarak kullanılabilir.
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    DH Misafiri 2 hf.
    Kendi iğrenç ruh dünyasındaki pislikleri insanlara yıllardır pazarlayan satanist bir herifin hezeyanları bence havalı değil, insanların ruh ve kalp dünyasını kirletmekten başka hiçbir amacı yok...
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    ddovahkiin (Berke Gedük) 2 hf.
    Alien film serisine hiç başlamadım. Hangi filmden başlamam gerekiyor? İzlemek istiyorum hep ilgimi çekmişti ama bir türlü başlayamamıştım
    3 Yanıt Yanıtla
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    azizfikri 2 hf. ddovahkiin
    Vizyona çıkış sırasıyla.
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    Mugetsuga 2 hf. ddovahkiin
    4-5-6-1-2-3
    1 Yanıt Yanıtla
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    Kulak Misafiri (Emrah Doğan) 2 hf. ddovahkiin
    Önce ilkini izle. 1979 yılında nasıl korku filmi çekilir onu benimseyerek izle tabi. O dönemde nasıl böyle bir film çekilir şaşırarak izle. Sonra 1986’da çekilen 2. filmi izle. Aksiyon ve korku nasıl harmanlanır, boss dövüşünü izle.3’üncüsü de iyidir. Ama diğer serilere göre iyidir. Sonra diğerlerini nasıl izlersen izle.
    Yanıtla +6
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    veteriner69 2 hf.
    Çok beğendim, koleksiyonluk olmuş.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 2 hf.
    Millet sapıttı, ne yapacağını şaşırdı artık ilgüç olacağız diye. Bence iğrenç duruyor.
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    RockConn (Ufuk Durdağı) 2 hf.
    Eleman Ridley Scott'ı anımsatıyor
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    Berringer (Ahmet ) 2 hf.
    Havalı falan değil arkadaş Alien filmindeki bu sahne aklıma geldikçe hala gerilirim
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    Guhong01 (Guhong 01 ) 2 hf. en beğenilen
    Donanımhaber tarihindeki en gereksiz haber. Teşekkürler
    1 Yanıt Yanıtla +44
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    detanaoq (Heraktus forgionus) 2 hf. Guhong01
    sen daha gereklilerini yaz... biz okumayız korkma...
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    6081 kez okundu.
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