Bu da “Alien Facehugger” yüz maskesi!

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Koronavirüs salgını, başta yüz maskesi takmak gibi birçoğumuzun alışkın olmadığı ancak sağlıklı kalabilmenin ön şartlarından biri olarak gösterilen yöntemleri günlük hayatta zorunlu getirdi. Salgının dünya çapında yayılmasıyla birlikte artık “yeni normal” haline gelen yüz maskesi takma mecburiyeti, genelde standart olan maskelerde çeşitliliğin ortaya çıkmasını sağladı.

Üzeri motifli bez maskelerin sık sık görüldüğü bir ortamda İngiliz sanatçı James Pirate ise tamamen gerçek deriden oluşan bir yüz maskesi üretti. Pirate’ın ürettiği maske ise Alien filmlerinden tanıdığımız “Facehugger”. Alien yaşam döngüsünün ikinci aşaması olan ve Ovomorph adlı yumurtadan çıkarak uygun konak canlıya embriyosunu yerleştiren facehugger, Pirate’ın hummalı çalışması sonucu yüz maskesi haline gelmiş.

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Tam 59 farklı deri parçasını bir araya getiren sanatçı, Etsy üzerinden satın aldığı bir model üzerinden ürettiği maskenin ilk örneğini üç günlük yoğun mesai sonucu ortaya çıkarmış.

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Facehugger maskelerini kendi Etsy mağazası üzerinden de satışa çıkaran Pirate bir maske için yaklaşık 170 dolar talep ediyor. Oldukça yüksek bir fiyat olmasına rağmen tamamen el işçiliği ile üretilen maske, İnternet üzerinde satılan muadillerine kıyasla oldukça havalı görünüyor.

Son maskenin görsellerine galeride göz atabilirsiniz. Görüşlerinizi yorumlar kısmında paylaşmayı lütfen ihmal etmeyin. Sanatçının Instagram sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

https://interestingengineering.com/artist-crafts-59-piece-leather-alien-facehugger-face-mask-in-two-days

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