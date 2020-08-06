Sony, Horizon Zero Dawn PC sürümü üzerindeki inceleme ambargosunu kaldırdı

7 Ağustos tarihinde PC oyuncuları ile buluşacak olan Horizon Zero Dawn’a uyguladığı inceleme ambargosunu bugün kaldırdı. Şirketin almış olduğu karar sonrası ise YouTube platformunda uzun süreli oynanış videoları yayınlanmaya başladı.İlginizi Çekebilir Horizon Zero Dawn, PC vs PS4 Pro grafik karşılaştırması (video)
Oyunu satın almayı düşünenlere fikir verecek oynanış videoları, Horizon Zero Dawn’nun PC üzerinde gayet akıcı bir şekilde çalıştığını gösteriyor. 4K çözünürlük desteği ve kare saniye kilidi olmadan çalışan oyun, uygun donanıma sahip oyuncuları görsel anlamda tatmin edecek gibi duruyor.
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275 TL gibi oldukça yüksek bir fiyattan piyasaya sürülecek oyunun sistem gereksinimleri ve oynanış videolarına aşağıda göz atabilirsiniz.
Horizon Zero Dawn sistem gereksinimleri:
Minimum
- İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit
- İşlemci: Intel Core i5-2500K 3,3 GHZ ya da AMD FX 6300 3,5 GHz
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 780 (3 GB) ya da AMD Radeon R9 290 (4 GB)
- DirectX: DirectX 12
- Depolama: 100 GB
Önerilen
- İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit
- İşlemci: Intel Core i7-4770K 3,5 GHz ya da Ryzen 5 1500X 3,5 GHz
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 GB) ya da AMD Radeon RX 580 (8 GB)
- DirectX: DirectX 12
- Depolama: 100 GB
https://www.dsogaming.com/videotrailer-news/here-is-over-one-hour-of-pc-gameplay-footage-from-horizon-zero-dawn/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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