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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sony, Horizon Zero Dawn PC sürümü üzerindeki inceleme ambargosunu kaldırdı

    Sony, 7 ağustos'ta PC oyuncuları ile buluşacak olan Horizon Zero Dawn üzerindeki inceleme ambargosunu kaldırdı.
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    Gökhan G.
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    Sony, Horizon Zero Dawn PC sürümü üzerindeki inceleme ambargosunu kaldırdı
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    7 Ağustos tarihinde PC oyuncuları ile buluşacak olan Horizon Zero Dawn’a uyguladığı inceleme ambargosunu bugün kaldırdı. Şirketin almış olduğu karar sonrası ise YouTube platformunda uzun süreli oynanış videoları yayınlanmaya başladı.

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    Oyunu satın almayı düşünenlere fikir verecek oynanış videoları, Horizon Zero Dawn’nun PC üzerinde gayet akıcı bir şekilde çalıştığını gösteriyor. 4K çözünürlük desteği ve kare saniye kilidi olmadan çalışan oyun, uygun donanıma sahip oyuncuları görsel anlamda tatmin edecek gibi duruyor.

    Ayrıca Bkz. "Logitech G923 TRUEFORCE direksiyon ile yarışlar hiç olmadığı kadar gerçekçi"

    275 TL gibi oldukça yüksek bir fiyattan piyasaya sürülecek oyunun sistem gereksinimleri ve oynanış videolarına aşağıda göz atabilirsiniz.

    Horizon Zero Dawn sistem gereksinimleri:

    Minimum

    • İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit
    • İşlemci: Intel Core i5-2500K 3,3 GHZ ya da AMD FX 6300 3,5 GHz
    • Bellek: 8 GB RAM
    • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 780 (3 GB) ya da AMD Radeon R9 290 (4 GB)
    • DirectX: DirectX 12
    • Depolama: 100 GB

    Önerilen

    • İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit
    • İşlemci: Intel Core i7-4770K 3,5 GHz ya da Ryzen 5 1500X 3,5 GHz
    • Bellek: 16 GB RAM
    • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 GB) ya da AMD Radeon RX 580 (8 GB)
    • DirectX: DirectX 12
    • Depolama: 100 GB



    https://www.dsogaming.com/videotrailer-news/here-is-over-one-hour-of-pc-gameplay-footage-from-horizon-zero-dawn/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    gokhanvai (Gökhan Tuna) 2 hf. en beğenilen
    Ben zamanında Complete Edition'u 54 tl'ye almıştım. Ucuzlamasını bekleyin derim. Oyun oldukça güzel. Hikayesi güzel,grafikleri güzel. Ben oyunu 3 kere bitirdim. En zor seviyede T.rex'i 2 atışta öldürebiliyorum. ( her atış 3 ok içeriyor ) Yani zayıf yerlerini bildikten sonra aşırı bir zorlama olmuyor. Ama ilk başları oldukça zorluyor. En zor seviyede oynamanızı tavsiye ederim. Çok daha zevkli oluyor.
    Ben zamanında Complete Edition'u 54 tl'ye almıştım. Ucuzlamasını bekleyin derim. Oyun oldukça güzel. Hikayesi güzel,grafikleri güzel. Ben oyunu 3 kere bitirdim....
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    Shovel Knight 2 hf.
    77 lirayken aldık ama daha fazlada etmezmiş onu gördüm. Optimizasyon çok kötüymüş, grafiklerinde PS4 den hiç bir farkı yok oyunu olduğu gibi getirmişler animasyonlar falan 30 fps
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    gokhanvai (Gökhan Tuna) 2 hf. en beğenilen
    Ben zamanında Complete Edition'u 54 tl'ye almıştım. Ucuzlamasını bekleyin derim. Oyun oldukça güzel. Hikayesi güzel,grafikleri güzel. Ben oyunu 3 kere bitirdim. En zor seviyede T.rex'i 2 atışta öldürebiliyorum. ( her atış 3 ok içeriyor ) Yani zayıf yerlerini bildikten sonra aşırı bir zorlama olmuyor. Ama ilk başları oldukça zorluyor. En zor seviyede oynamanızı tavsiye ederim. Çok daha zevkli oluyor.
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