Sony, Horizon Zero Dawn PC sürümü üzerindeki inceleme ambargosunu kaldırdı

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7 Ağustos tarihinde PC oyuncuları ile buluşacak olan Horizon Zero Dawn’a uyguladığı inceleme ambargosunu bugün kaldırdı. Şirketin almış olduğu karar sonrası ise YouTube platformunda uzun süreli oynanış videoları yayınlanmaya başladı.

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Oyunu satın almayı düşünenlere fikir verecek oynanış videoları, Horizon Zero Dawn’nun PC üzerinde gayet akıcı bir şekilde çalıştığını gösteriyor. 4K çözünürlük desteği ve kare saniye kilidi olmadan çalışan oyun, uygun donanıma sahip oyuncuları görsel anlamda tatmin edecek gibi duruyor.

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275 TL gibi oldukça yüksek bir fiyattan piyasaya sürülecek oyunun sistem gereksinimleri ve oynanış videolarına aşağıda göz atabilirsiniz.

Horizon Zero Dawn sistem gereksinimleri:

Minimum

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit

İşlemci: Intel Core i5-2500K 3,3 GHZ ya da AMD FX 6300 3,5 GHz

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 780 (3 GB) ya da AMD Radeon R9 290 (4 GB)

DirectX: DirectX 12

Depolama: 100 GB

Önerilen

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit

İşlemci: Intel Core i7-4770K 3,5 GHz ya da Ryzen 5 1500X 3,5 GHz

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 GB) ya da AMD Radeon RX 580 (8 GB)

DirectX: DirectX 12

Depolama: 100 GB

https://www.dsogaming.com/videotrailer-news/here-is-over-one-hour-of-pc-gameplay-footage-from-horizon-zero-dawn/

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