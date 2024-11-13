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    Anlık Bildirim

    Güneş panelli bu elektrikli scooter, daha önce gördüklerinize benzemiyor

    Güneş enerjili bu elektrikli kargo scooter'ı, bugüne kadar gördüklerimizden oldukça farklı tasarımıyla dikkat çekiyor. Lightfoot isimli scooter, adeta iki tekerlekli bir güneş paneline benziyor.
    Bu elektrikli scooter daha önce gördüklerinize benzemiyor Tam Boyutta Gör
    Elektrikli kargo scooter'ları son yıllarda gittikçe yaygınlaşıyor. Ancak bu scooter, bugüne kadar gördüklerimizden oldukça farklı ve ilginç. Lightfoot isimli scooter, adeta iki tekerlekli bir güneş paneline benziyor.

    Otherlab araştırma şirketi tarafından geliştirilen Lightfoot elektrikli kargo scooter'ının her iki tarafında 45 litrelik büyük bir kargo bölmesini gizleyen iki adet 120 W güneş paneli yer alıyor. Kargo bölümünün kapağı olarak işlev gören sağ taraftaki panel açılarak kargo bölmesine erişilebiliyor.

    Bu elektrikli scooter daha önce gördüklerinize benzemiyor Tam Boyutta Gör
    Ayrıca bu panellerin arkasında 1,1 kWh kapasteli batarya ve 600 W yerleşik şarj cihazı bulunuyor. Şirketin açıklamasına göre, 110V'luk duvar prizinden 90 dakikalık şarj ile %80 doluluk oranına ulaşılabiliyor. Sadece güneş panelleriyle ise saatte %7-8 seviyesinde şarj olabildiği belirtiliyor, bu da saat başına 5 km menzil demek.

    Bu elektrikli scooter daha önce gördüklerinize benzemiyor Tam Boyutta Gör

    Güneş panelleriyle günde 30 km'ye kadar menzil

    Şirket, scooter'ın tam şarj ile 60 km menzile sahip olduğunu ve güneş panelleriyle günde 30 km'ye kadar ek menzil elde edilebileceğini söylüyor. Dolayısıyla scooter, güneş gören bir yere park edildiğinde, günde 30 km'den az seyahat edenler için ücretsiz olarak seyahat imkanı sunuyor.

    İki adet 750 W nominal güce sahip elektrik hub motoruna sahip olan Lightfoot, toplamda 1500 W güç (2000 W pik) ile 32 km/s maksimum hıza erişebiliyor.  ABD'de Ocak 2025'te teslimatlara başlanması planlanan scooter, 4.995 dolar fiyat etiketine sahip.

    Kaynakça https://www.rollingsunshine.com/ https://electrek.co/2024/11/13/this-new-sun-powered-electric-cargo-moped-is-literally-giant-solar-panels-on-wheels/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Kusucam 1 yıldır aynı şeyi izlemekten 🤮 Forum İstek bölümüne açtığım konuya destek olun lütfen: https://forum.donanimhaber.com/masaustu-modunda-ana-sayfada-cikan-degismeyen-video--159952990

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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