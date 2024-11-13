Güneş panelli bu elektrikli scooter, daha önce gördüklerinize benzemiyor

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Tam Boyutta Gör Elektrikli kargo scooter'ları son yıllarda gittikçe yaygınlaşıyor. Ancak bu scooter, bugüne kadar gördüklerimizden oldukça farklı ve ilginç. Lightfoot isimli scooter, adeta iki tekerlekli bir güneş paneline benziyor.

Otherlab araştırma şirketi tarafından geliştirilen Lightfoot elektrikli kargo scooter'ının her iki tarafında 45 litrelik büyük bir kargo bölmesini gizleyen iki adet 120 W güneş paneli yer alıyor. Kargo bölümünün kapağı olarak işlev gören sağ taraftaki panel açılarak kargo bölmesine erişilebiliyor.

Tam Boyutta Gör Ayrıca bu panellerin arkasında 1,1 kWh kapasteli batarya ve 600 W yerleşik şarj cihazı bulunuyor. Şirketin açıklamasına göre, 110V'luk duvar prizinden 90 dakikalık şarj ile %80 doluluk oranına ulaşılabiliyor. Sadece güneş panelleriyle ise saatte %7-8 seviyesinde şarj olabildiği belirtiliyor, bu da saat başına 5 km menzil demek.

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Güneş panelleriyle günde 30 km'ye kadar menzil

Şirket, scooter'ın tam şarj ile 60 km menzile sahip olduğunu ve güneş panelleriyle günde 30 km'ye kadar ek menzil elde edilebileceğini söylüyor. Dolayısıyla scooter, güneş gören bir yere park edildiğinde, günde 30 km'den az seyahat edenler için ücretsiz olarak seyahat imkanı sunuyor.

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İki adet 750 W nominal güce sahip elektrik hub motoruna sahip olan Lightfoot, toplamda 1500 W güç (2000 W pik) ile 32 km/s maksimum hıza erişebiliyor. ABD'de Ocak 2025'te teslimatlara başlanması planlanan scooter, 4.995 dolar fiyat etiketine sahip.

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