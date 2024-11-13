Güneş panelli bu elektrikli scooter, daha önce gördüklerinize benzemiyor

Otherlab araştırma şirketi tarafından geliştirilen Lightfoot elektrikli kargo scooter'ının her iki tarafında 45 litrelik büyük bir kargo bölmesini gizleyen iki adet 120 W güneş paneli yer alıyor. Kargo bölümünün kapağı olarak işlev gören sağ taraftaki panel açılarak kargo bölmesine erişilebiliyor.
Güneş panelleriyle günde 30 km'ye kadar menzil
Şirket, scooter'ın tam şarj ile 60 km menzile sahip olduğunu ve güneş panelleriyle günde 30 km'ye kadar ek menzil elde edilebileceğini söylüyor. Dolayısıyla scooter, güneş gören bir yere park edildiğinde, günde 30 km'den az seyahat edenler için ücretsiz olarak seyahat imkanı sunuyor.
İki adet 750 W nominal güce sahip elektrik hub motoruna sahip olan Lightfoot, toplamda 1500 W güç (2000 W pik) ile 32 km/s maksimum hıza erişebiliyor. ABD'de Ocak 2025'te teslimatlara başlanması planlanan scooter, 4.995 dolar fiyat etiketine sahip.Kaynakça https://www.rollingsunshine.com/ https://electrek.co/2024/11/13/this-new-sun-powered-electric-cargo-moped-is-literally-giant-solar-panels-on-wheels/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kusucam 1 yıldır aynı şeyi izlemekten 🤮 Forum İstek bölümüne açtığım konuya destek olun lütfen: https://forum.donanimhaber.com/masaustu-modunda-ana-sayfada-cikan-degismeyen-video--159952990
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir