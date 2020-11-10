Bu küçük elektrikli scooter 53 km/s hıza çıkabiliyor

Elektrikli scooter'lar, özellikle şehir içi kısa mesafeler için en popüler kişisel mobilite çözümlerinden biri haline geldi. Bu bağlamda gün geçtikçe büyüyen elektrikli scooter dünyasına bir model daha eklendi: Mantis 8.
Mantis 8, ABD merkezli şirket Fluidfreeride'ın yeni ürünü. Ön ve arka bölümündeki süspansiyonlarla konforlu bir deneyim vadeden Mantis 8'de 800W gücünde bir elektrik motoru bulunuyor. Dileyenler Mantis 8'i çift motorlu olarak da satın alabiliyor. Tek motorlu versiyonda maksimum hızı 45 km/s olan elektrikli scooter, çift motorlu seçenekte 53 km/s hız yapabiliyor.İlginizi Çekebilir Yamaha'dan şehir içi kullanıma uygun elektrikli motosiklet: e-Vino
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Tek motorlu Mantis 8, 873 Wh bataryasıyla 48 kilometre sürüş menzili vadediyor. Çift motorlu seçenekte ise 1176 Wh batarya bulunuyor ve 64 kilometre menzil sunuluyor. İki versiyon arasındaki farklardan biri de frenler. Çift motorlu versiyonda hidrolik disk frenler bulunurken, diğerinde mekanik disk frenler kullanılmış.
Mantis 8'in her iki versiyonunda da önde ve arkada LED ışıklar bulunuyor. Ayrıca, özellikle karanlıkta scooter'ın görünürlüğünü arttırmak için yanlara da ışık şeritleri eklenmiş. 8 x 3.1 inçlik tubeless lastiklere sahip Mantis 8'de rejeneratif frenleme özelliği de mevcut. Elektrikli scooter'ın satış fiyatları ise tek motorlu versiyon için 1299 dolar, çift motorlu versiyon için 1999 dolar olarak belirlenmiş.
ABD'li şirketin Mantis adında bir başka elektrikli scooter modeli daha mevcut. Her biri 1000W gücünde iki motorla satın alınabilen scooter'ın maksimum hızı 64 km/s. Fiyatları ise yine motor sayısına bağlı olarak 1699 ila 2399 dolar arasında değişiyor.
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Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.
Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.
bunla nerede gidecek 50 km hızla allah korusun... E5 de olsa yetmez, kendini de trafiği de tehlikeye sokar... 50 cc motorlar bile yetersiz diye 80 cc ye çevirip kullanmaya çalışıyorlar...
Yani Fiyat olarak , Performans olarak, Güvenlik olarak çok mantıklı gelmedi bana...