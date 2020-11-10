Bu küçük elektrikli scooter 53 km/s hıza çıkabiliyor

Elektrikli scooter'lar, özellikle şehir içi kısa mesafeler için en popüler kişisel mobilite çözümlerinden biri haline geldi. Bu bağlamda gün geçtikçe büyüyen elektrikli scooter dünyasına bir model daha eklendi: Mantis 8.

Mantis 8, ABD merkezli şirket Fluidfreeride'ın yeni ürünü. Ön ve arka bölümündeki süspansiyonlarla konforlu bir deneyim vadeden Mantis 8'de 800W gücünde bir elektrik motoru bulunuyor. Dileyenler Mantis 8'i çift motorlu olarak da satın alabiliyor. Tek motorlu versiyonda maksimum hızı 45 km/s olan elektrikli scooter, çift motorlu seçenekte 53 km/s hız yapabiliyor.

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Tek motorlu Mantis 8, 873 Wh bataryasıyla 48 kilometre sürüş menzili vadediyor. Çift motorlu seçenekte ise 1176 Wh batarya bulunuyor ve 64 kilometre menzil sunuluyor. İki versiyon arasındaki farklardan biri de frenler. Çift motorlu versiyonda hidrolik disk frenler bulunurken, diğerinde mekanik disk frenler kullanılmış.

Mantis 8'in her iki versiyonunda da önde ve arkada LED ışıklar bulunuyor. Ayrıca, özellikle karanlıkta scooter'ın görünürlüğünü arttırmak için yanlara da ışık şeritleri eklenmiş. 8 x 3.1 inçlik tubeless lastiklere sahip Mantis 8'de rejeneratif frenleme özelliği de mevcut. Elektrikli scooter'ın satış fiyatları ise tek motorlu versiyon için 1299 dolar, çift motorlu versiyon için 1999 dolar olarak belirlenmiş.

ABD'li şirketin Mantis adında bir başka elektrikli scooter modeli daha mevcut. Her biri 1000W gücünde iki motorla satın alınabilen scooter'ın maksimum hızı 64 km/s. Fiyatları ise yine motor sayısına bağlı olarak 1699 ila 2399 dolar arasında değişiyor.

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