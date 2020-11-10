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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bu küçük elektrikli scooter 53 km/s hıza çıkabiliyor

    ABD merkezli Fluidfreeride'ın yeni ürünü olan Mantis 8, her biri 800W güce sahip iki motoruyla saatte 53 kilometre hız yapabiliyor. Ön/arka süspansiyon ve hidrolik disk frenler de özellikleri arasında
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Bu küçük elektrikli scooter 53 km/s hıza çıkabiliyor

    Elektrikli scooter'lar, özellikle şehir içi kısa mesafeler için en popüler kişisel mobilite çözümlerinden biri haline geldi. Bu bağlamda gün geçtikçe büyüyen elektrikli scooter dünyasına bir model daha eklendi: Mantis 8.

    Mantis 8, ABD merkezli şirket Fluidfreeride'ın yeni ürünü. Ön ve arka bölümündeki süspansiyonlarla konforlu bir deneyim vadeden Mantis 8'de 800W gücünde bir elektrik motoru bulunuyor. Dileyenler Mantis 8'i çift motorlu olarak da satın alabiliyor. Tek motorlu versiyonda maksimum hızı 45 km/s olan elektrikli scooter, çift motorlu seçenekte 53 km/s hız yapabiliyor.

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    Tek motorlu Mantis 8, 873 Wh bataryasıyla 48 kilometre sürüş menzili vadediyor. Çift motorlu seçenekte ise 1176 Wh batarya bulunuyor ve 64 kilometre menzil sunuluyor. İki versiyon arasındaki farklardan biri de frenler. Çift motorlu versiyonda hidrolik disk frenler bulunurken, diğerinde mekanik disk frenler kullanılmış.

    Bu küçük elektrikli scooter 53 km/s hıza çıkabiliyor

    Mantis 8'in her iki versiyonunda da önde ve arkada LED ışıklar bulunuyor. Ayrıca, özellikle karanlıkta scooter'ın görünürlüğünü arttırmak için yanlara da ışık şeritleri eklenmiş. 8 x 3.1 inçlik tubeless lastiklere sahip Mantis 8'de rejeneratif frenleme özelliği de mevcut. Elektrikli scooter'ın satış fiyatları ise tek motorlu versiyon için 1299 dolar, çift motorlu versiyon için 1999 dolar olarak belirlenmiş.

    ABD'li şirketin Mantis adında bir başka elektrikli scooter modeli daha mevcut. Her biri 1000W gücünde iki motorla satın alınabilen scooter'ın maksimum hızı 64 km/s. Fiyatları ise yine motor sayısına bağlı olarak 1699 ila 2399 dolar arasında değişiyor.



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    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    36 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    53 dakika önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    inzfatih 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    bu kucuk tekerle o hizda nasil stabil gideceksin, hic guvenli degil. zaten bircok ulkede o hizda satisa sunulamiyor
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    aliceqper 1 gün ( Mesaj Silindi )
    o hızda en ufak hata... geçmiş olsun
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    testerenes (enes karaca) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Yorumlara bakıyorumda herkes korkmuş haklı olarak. Fakat son hızla gitmek zorunda değilsiniz. Arabada sürekli 200le gitmiyoruz sonuçta.
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    SeniorGrandMaster 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Küçücük scooter ile 50km hiz verilmisken shimano steps elektrikli bisikletler 25 km hıza kadar destekliyor. 25 km hız çok az. Ben almam.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bence bir scooterın 50 km üzeri hızlara çıkması pek akıl karı birşey değil. Motorsiklet için bile ölümcül bir hızken ayakta eğreti gittiğin bir aletle bu kadar hızlara çıkmak ölüme davetiye çıkarmak demek.
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    swat882 (Swat882 ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    tek çukura ömür gider
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    joven 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Deli aklından zoru olanlar satın alır
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    volkan_efe (volkan efe) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    2.000 usd 16.000 TL yapıyor. bu parayı bu scooter a vericek bu ülkede müşteri çooook bulurlar.

    bunla nerede gidecek 50 km hızla allah korusun... E5 de olsa yetmez, kendini de trafiği de tehlikeye sokar... 50 cc motorlar bile yetersiz diye 80 cc ye çevirip kullanmaya çalışıyorlar...

    Yani Fiyat olarak , Performans olarak, Güvenlik olarak çok mantıklı gelmedi bana...
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    aliceqper 1 gün ( Mesaj Silindi )
    o hızda en ufak hata... geçmiş olsun
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    inzfatih 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    bu kucuk tekerle o hizda nasil stabil gideceksin, hic guvenli degil. zaten bircok ulkede o hizda satisa sunulamiyor
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